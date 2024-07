De Minaur - Struff Tipp, Prognose & Quoten | Olympia 2024

von SPORT1 Betting 26.07.2024 • 16:00 Uhr De Minaur - Struff Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Tennis Olympia 2024 Wette | Gewinnt Alex de Minaur auch den dritten Vergleich in diesem Kalenderjahr?

Unser De Minaur - Struff Sportwetten Tipp zum Tennis Olympia Match 2024 lautet: Ihr letztes Match trugen Alex de Minaur und Jan-Lennard Struff auf derselben Anlage aus wie ihr jetziges Olympia-Duell. Ähnlich wie bei den French Open 2024 erwarten wir im Wett Tipp heute vor allem zu Beginn ein ausgeglichenes Aufeinandertreffen.

Jan-Lennard Struff ist in seiner aktuellen Verfassung ein potenzieller Überraschungskandidat für das Olympia-Turnier. Der Deutsche präsentierte sich beim Vorbereitungsturnier in Gstaad in prächtiger Form und drang bis ins Halbfinale vor. Erst dort unterlag er dem Franzosen Quentin Halys mit 0:2. Alex de Minaur konnte nach seinem verletzungsbedingten Ausscheiden in Wimbledon kein Vorbereitungsturnier mehr absolvieren. Dennoch ist der Australier in der Weltrangliste (6.) besser postiert als jemals zuvor.

Wir gehen in unserem Wett Tipp heute aufs Ganze und spielen bei Bet365 eine Quote von 2,10 für „3 Sätze im Match“.

Darum tippen wir bei De Minaur vs Struff auf „3 Sätze im Match“:

Struff hat im Jahr 2024 eine Sandplatz-Bilanz von 14-5 Siegen.

De Minaur liegt im direkten Vergleich mit 4-2 Siegen vorne - auf Sand ist die Bilanz (1-1) allerdings ausgeglichen.

Struff hat nun 4 Jahre in Folge eine positive Sandplatz-Bilanz.

De Minaur vs Struff Quoten Analyse:

Tendenziell zeigen die Quoten in den Sportwetten Apps einen leichten Vorteil zu Gunsten des Deutschen an. Für ein Weiterkommen von Struff erhaltet ihr spielbare Siegquoten von circa 1,85.

Sein australischer Konkurrent hat nur in zwei der letzten acht Spielzeiten seiner Karriere eine positive Sandplatz-Bilanz hingelegt. Eine davon ist De Minaur bislang in diesem Jahr geglückt (10-5). Gewinnt der Weltranglisten-Sechste sein Auftakt-Match gegen Struffi, fallen euch teilweise Siegquoten von über 2,00 vor die Füße.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

De Minaur vs Struff Prognose: Eine mögliche Revanche

Die gewählte Tennisanlage für die Olympischen Spiele ist allen Profis noch gut in Erinnerung. Erst vor ungefähr sechs Wochen fanden dort die French Open statt. Damals verlor Struff in der dritten Runde gegen De Minaur (1:3).

Eine Revanche für den Warsteiner ist durchaus denkbar, schließlich ist der 34-Jährige fortwährend in Bestform. Die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele verlief durch seinen Halbfinal-Einzug in Gstaad erfolgreich. Es war nach seinem ersten ATP-Titel in München (Sand) sein erstes Halbfinale seit April 2024.

Im direkten Vergleich liegt allerdings der Australier vorne (4-2). Rein auf dieses Kalenderjahr bezogen konnte Struff keines von zwei Duellen gewinnen (0-2). Geht es nur um den Vergleich auf der Roten Asche, haben beide Spieler eine von zwei Begegnungen gewonnen (1-1).

Grundsätzlich trauen wir dem Deutschen einen Sieg gegen den Weltranglisten-Sechsten zu. Der 34-Jährige bietet in diesem Jahr eine starke Sandplatz-Bilanz an (14-5) und hat seinen ersten sowie einzigen Karriere-Titel auf Sand in München geholt (2024).

De Minaur - Struff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele De Minaur: 0:0 (Ret.) N. Djokovic, 3:1 A. Fils, 0:0 (WO) L. Pouille, 3:0 J. Munar, 3:0 J. Duckworth.

Letzte 5 Spiele Struff: 0:2 Q. Halys, 2:1 T.M. Etcheverry, 2:0 L. Riedi, 2:0 A. Ramos-Vinolas, 1:3 D. Medvedev.

Letzte 5 Spiele De Minaur vs. Struff: 3:1, 2:0, 0:2, 0:2, 2:0.

Schon das Drittrunden-Duell bei den French Open 2024 war nach zwei Sätzen extrem ausgeglichen (1:1) und beide Akteure hatten bis dato jeweils zehn Spiele für sich entschieden.

Wer am Ende seine Medaillen-Hoffnung wahren kann, hängt unter anderem auch von der Tagesform ab. Hinter der darf zumindest bei De Minaur ein Fragezeichen platziert werden, da der Australier nach seinem Rückzug vor dem Wimbledon-Viertelfinale kein Match absolviert hat.

Im Verhältnis zu seinen Leistungen auf den restlichen Belägen der Tour hat De Minaur keine große Freundschaft mit den Sandplätzen dieser Welt geschlossen. Nur zwei seiner letzten acht Spielzeiten schloss der Australier mit einer positiven Sandplatz-Bilanz ab. Die Entwicklung spricht wiederum für den 25-Jährigen, denn beide positive Bilanzen stammen aus den vergangenen drei Jahren.

Rettet Struff seine Form zu den Olympischen Spielen hinüber, ist ihm ein Sieg gegen den Top-6 Spieler zuzutrauen. Nutzt ihr euren Bet365 Angebotscode, erhaltet ihr für einen „2:1-Sieg“ von Struff eine Quote von 4,00.

Unser De Minaur - Struff Tipp: 3 Sätze im Match

Besonders auf Sand werden sich die beiden Kontrahenten auf Augenhöhe begegnen und ein aufregendes Match liefern. Wir erwarten, dass nach zwei Sätzen noch keine Entscheidung gefunden wurde und es somit über die volle Distanz geht.