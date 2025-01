Brentford - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 14.01.

Unser Brentford - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 13.01.2025 lautet: Nach dem historischen Tief sind die Citizens seit vier Pflichtspielen wieder ungeschlagen. Dieser Aufschwung macht den Meister auch im Wett Tipp heute zum klaren Favoriten gegen Brentford.

Am 14. Januar 2025 treffen Brentford und Manchester City in einem mit Spannung erwarteten Premier-League-Duell im Gtech Community Stadium aufeinander. Mit Manchester City als klarer Favorit, der in den letzten Spielen wieder zu alter Stärke gefunden hat, erwarten wir ein packendes Spiel.