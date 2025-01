Brighton - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 04.01.2025

SPORT1 Betting 03.01.2025 • 11:00 Uhr Brighton - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Bleiben die Gunners am Tabellenführer dran?

Unser Brighton - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.01.2025 lautet: Diverse Faktoren wie die Formkurve sprechen bei diesem Duell für die Gäste. So nehmen die Londoner im Wett Tipp heute mindestens einen Punkt mit nach Hause.

In diesem Jahr wollte der Arsenal FC nach zwei Vize-Meisterschaften in Serie eigentlich das Image des “ewigen Zweiten” ablegen. Doch wieder sind die Gunners nur der erste Verfolger des Spitzenreiters. Der Rückstand auf Liverpool beträgt sechs Punkte. Zudem haben die Reds noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.

So dürfen die Londoner in unserer Brighton Arsenal Prognose keine weiteren Punkte liegen lassen. Für die Bookies sind die Gäste am Samstag recht klar favorisiert. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten den Brighton Arsenal Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & beide Teams treffen”.

Darum tippen wir bei Brighton vs Arsenal auf “Doppelte Chance x/2 & beide Teams treffen”:

Brighton wartet seit 7 Ligaspielen auf einen Sieg

Arsenal ist seit 12 Pflichtspielen ungeschlagen

Seit vier Heimspielen warten die Seagulls auf einen Erfolg gegen die Gunners

Brighton vs Arsenal Quoten Analyse:

Die Gunners stehen auf Rang 2 und haben somit in der Premier-League-Tabelle klare Vorteile gegenüber den Seagulls, die sich aktuell auf Rang 10 einsortieren. Diese Ausgangslage lässt sich auch an den Brighton vs Arsenal Quoten nachvollziehen.

Mit durchschnittlichen Siegquoten von 1,80 sind die Gäste favorisiert. Auf der Gegenseite haben die Buchmacher, bei denen auch Wetten ohne Einzahlung ein fester Bestandteil sind, für einen Heimsieg Brighton gegen Arsenal Wettquoten zwischen 4,20 und 4,50 parat.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Brighton vs Arsenal Prognose: Schaffen die Seagulls den Turnaround?

Im Sommer hatte Brighton fast 200 Mio. Pfund für neue Spieler ausgegeben. Zudem wurde St. Paulis Aufstiegscoach Fabian Hürzeler als Nachfolger von Roberto de Zerbi verpflichtet. Und die Seagulls legten auch gut los. An elf von 19 Spieltagen konnte der Verein von der Südküste einen Europapokal-Rang belegen. In den letzten Wochen rutschte die Truppe des deutschen Trainers aber immer mehr ins graue Mittelfeld ab. Seit sieben Spielen ist Albion ohne Sieg (5U, 2N). Der Rückstand auf Rang 6 beträgt inzwischen vier Zähler.

Vor allem die Heimbilanz kann sich auch nach der kleinen Negativserie weiterhin sehen lassen. In den ersten neun Ligapartien vor den heimischen Fans setzte es gerade mal eine Pleite (3S, 5U). Allerdings hat man im Jahr 2024 im Amex Stadium nur 21-mal getroffen. 2023 waren es daheim noch 46 Treffer gewesen. Mit neun Remis sind die Seagulls auch die Unentschieden-Könige der Liga. Seit acht Jahren hat der Verein zudem das erste Spiel eines neuen Kalenderjahres nicht mehr verloren.

2024 war Arsenal am Gewinn der ersten Meisterschaft so nah dran wie seit 20 Jahren nicht mehr. Am Ende fehlten zwei Punkte auf Meister Manchester City. Die Gunners hatten aber insgesamt ein starkes Kalenderjahr absolviert. Kein Erstligist hatte mehr Punkte gesammelt als die Londoner (85). Die 26 Siege im vergangenen Jahr waren für den Verein der beste Wert seit 2004. Und die Bilanz von 89 Toren wurde letztmals in der Spielzeit 1963 überboten. Auf der anderen Seite kamen 18 Weiße Westen hinzu. So oft hatte der AFC seit 1999 nicht mehr zu null gespielt.

Auch in der Spielzeit 2024/25 stellt Arsenal zusammen mit Liverpool die beste Defensive (beide 17 Gegentore). Die Männer von Coach Mikel Arteta sind seit 12 Pflichtspielen ungeschlagen. Im heimischen Emirates wächst die Serie ohne Niederlage sogar auf 18 Partien an. In der Fremde kassierten die Londoner allerdings in dieser Saison beide Pleiten. Das 3:1 an Neujahr in Brentford war der vierte Pflichtspiel-Sieg hintereinander. Auch ohne Offensivspieler wie Kai Havertz oder Bukayo Saka konnte der AFC für Gefahr sorgen. So scheint sich auch unser Brighton Arsenal Tipp in die richtige Richtung zu bewegen.

Brighton - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 2:2 Aston Villa (A), 0:0 Brentford (H), 1:1 West Ham (A), 1:3 Crystal Palace (H), 2:2 Leicester City (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 3:1 Brentford (A), 1:0 Ipswich Town (H), 5:1 Crystal Palace (A), 3:2 Crystal Palace (H), 0:0 Everton (H)

Letzte 5 Spiele Brighton vs Arsenal: 1:1 (A), 0:3 (H), 0:2 (A), 3:0 (A), 2:4 (H)

Arsenal konnte drei der letzten fünf Premier-League-Duelle gegen Brighton für sich entscheiden (1U, 2N). Für so viele Erfolge in der Liga gegen den Verein von der Südküste hatten die Londoner zuvor zehn Vergleiche gebraucht.

Zwischen 1982 und 2020 waren die Seagulls in fünf Heimspielen in Serie gegen die Gunners ohne Niederlage geblieben. Von den letzten vier Partien gegen den AFC im American Express Stadium konnten die Hausherren aber keines mehr gewinnen (1U, 3N). Diese Bilanz passt gut zu unserer Brighton Arsenal Prognose.

Kai Havertz trifft gern gegen Brighton. Der deutsche Nationalspieler konnte in jedem seiner letzten vier Ligaspiele gegen die Seagulls einnetzen. Und auch am Samstag haben wir den Angreifer auf der Liste. Für den Brighton Arsenal Tipp “Havertz trifft” bekommen wir in der Leo Vegas App eine Quote von 2,95.

So seht ihr Brighton - Arsenal im TV oder Stream:

04. Januar 2025, 18:30 Uhr, American Express Stadium, Falmer

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die Fußball-Fans wissen, wo sie mit viel Live-Fußball aus Englands erster Liga versorgt werden. Sky ist seit vielen Jahren im Besitz der Exklusivrechte der Premier League. So braucht ihr auch für das Duell zwischen Brighton und Arsenal ein Abo bei dem Streaminganbieter.

Der Ball rollt im American Express Stadium von Falmer ab Samstag um 18:30 Uhr.

Brighton vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brighton: Verbruggen - Lamptey, van Hecke, Dunk. Estupian, Baleba, Ayari - Gruda, Rutter, Adingra - Pedro

Ersatzbank Brighton: Steele (Tor), McConville, Veltman, March, Igor, Enciso, Minteh, Mitoma, O’Riley, Moder

Startelf Arsenal: Raya - Calafiori, Saliba, Magalhaes, Lewis-Skelly - Ödegaard, Partey, Rice - Nwaneri, Jesus, Martinelli

Ersatzbank Arsenal: Neto (Tor), Kiwior, Tierney, Kabia, Merino, Trossard, Jorginho, Zinchenko

Die Hausherren müssen ohne James Milner, Evan Ferguson, Danny Welbeck, Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood und Mats Wieffer auskommen. Bei Pervis Estupinan müsste es für einen Einsatz reichen.

Bei Arsenal können die verletzten Ben White, Takehiro Tomiyasu, Bukayo Saka und Raheem Sterling die Reise nicht mitmachen. Zudem sitzt Jurrien Timber eine Sperre ab. Kai Havertz müsste nach seiner Erkältung wieder im Kader stehen.

Unser Brighton - Arsenal Tipp: Doppelte Chance x/2 & beide Teams treffen

Bei unserer Brighton Arsenal Prognose stechen uns folgende Dinge ins Auge: Das Tabellenbild, die Formkurve und der direkte Vergleich. So können wir nicht anders, als uns der Meinung der Buchmacher anzuschließen.

Da die Seagulls aber gern unentschieden spielen und recht heimstark sind, sichern wir unseren Tipp auf die Gunners mit der “Doppelten Chance” ab. Zudem rechnen wir auf beiden Seiten nicht mit “Weißen Westen”.