Brighton - Liverpool Tipp, Prognose & Quoten | 30.10.2024

SPORT1 Betting 29.10.2024 • 11:00 Uhr Brighton - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine EFL Cup Wette | Wer zieht ins Viertelfinale ein?

Unser Brighton - Liverpool Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 30.10.2024 lautet: Im Ligapokal wechseln die Coaches meistens ihre Startformationen gründlich durch. Da die Gäste mehr Qualität zu bieten haben, spricht im Wett Tipp heute Vieles für die Reds.

Im englischen Ligapokal, dem EFL Cup oder auch Carabao Cup genannt, steht in dieser Woche das Achtelfinale an. Unter den verbliebenen 16 Teams sind 13 aus der Premier League. Dabei treffen auch in fünf Partien Erstligisten direkt aufeinander. So kommt es am Mittwoch an der Südküste zum Duell zwischen Brighton und Liverpool. In unserer Brighton Liverpool Prognose sehen wir ähnlich wie die Buchmacher die Gäste etwas vorne.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,54 bei Merkur Bets für den Brighton Liverpool Wett Tipp heute „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Brighton vs Liverpool auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Liverpool ist unter Arne Slot in der Fremde noch ungeschlagen.

Die Hausherren müssen verletzungsbedingt auf zahlreiche Spieler verzichten.

Die Seagulls konnten gerade mal 4 von 20 Heimspielen gegen die Reds für sich entscheiden.

Brighton vs Liverpool Quoten Analyse:

In der Premier-League-Tabelle haben die Reds vier Plätze und sechs Punkte Vorsprung vor den Seagulls. Auch die Qualität spricht für die Gäste. So schlagen sich die Brighton Liverpool Wettquoten auf die Seite des LFC.

Für einen Auswärtssieg bekommt ihr Quoten zwischen 2,05 und 2,10. Auf der Gegenseite wird bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz ein Heimsieg mit Brighton Liverpool Quoten von im Schnitt 3,30 belohnt.

Brighton vs Liverpool Prognose: Können die Seagulls den Favoriten ärgern?

Die Verpflichtung von Fabian Hürzeler als neuer Coach von Brighton & Hove Albion kam im Sommer schon etwas überraschend. Vor allem wurde der St.-Pauli-Aufstiegstrainer mit 31 Jahren zum jüngsten Trainer in Englands Top-Liga. Auch gaben die Verantwortlichen über 230 Millionen Euro für neue Spieler aus. Doch bisher ging der Plan auf. Die Seagulls spielen unter Hürzeler einen mutigen und riskanten, aber auch attraktiven Fußball. In den ersten neun PL-Spielen setzte es nur eine Niederlage (4S, 4U).

Damit belegt Brighton aktuell einen Europapokalplatz (6.). Vor allem daheim sind die Möwen besonders stark und nach fünf Matches noch ungeschlagen (2S, 3U). Die Mannschaft kann oft mit viel Glaube, Moral und Klasse überzeugen. 12 Gegentore in den neun Liga-Partien sind allerdings der schwächste Wert in den Top 8 der Tabelle. Im Ligapokal setzte sich Albion in dieser Saison bisher zweimal daheim durch: mit 4:0 gegen Crawley Town (League One) und mit 3:2 gegen Wolverhampton.

Arne Slot hat in Liverpool als Nachfolger von Jürgen Klopp ein schwieriges Erbe angetreten. Doch der Niederländer konnte in seinen ersten Wochen an der Anfield Road voll überzeugen und hält die Reds in allen Wettbewerben auf Kurs. Am Wochenende stand für den neuen Coach gegen Arsenal das erste absolute Topspiel an. Mit fünf Auswärtssiegen zum Start in der Premier League hätte die Mannschaft einen alleinigen Vereinsrekord aufstellen können.

Doch nach zweimaligem Rückstand musste sich der LFC aufgrund einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang am Ende mit einem verdienten 2:2 begnügen. Allerdings mussten die Reds durch dieses Remis die Tabellenführung an Manchester City abgeben und haben mit 22 Punkten (7S, 1U, 1N) nun einen Zähler Rückstand auf den Meister. Prunkstück ist bisher die Abwehr. Nur fünf Gegentore in neun Partien sind mit Abstand der Bestwert in der Premier League. Auch in der Champions League ist Liverpool mit drei Siegen gegen Milan (3:1), Bologna (2:0) und Leipzig (1:0) optimal gestartet.

Brighton - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Brighton: 2:2 Wolverhampton (H), 1:0 Newcastle United (A), 3:2 Tottenham (H), 2:4 Chelsea (A), 2:2 Nottingham Forest (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:2 Arsenal (A), 1:0 RB Leipzig (A), 2:1 Chelsea (H), 1:0 Crystal Palace (A), 2:0 Bologna (H)

Letzte 5 Spiele Brighton vs Liverpool: 1:2 (A), 2:2 (H), 2:1 (H), 3:0 (H), 3:3 (A)

In den Datenbanken finden sich 40 Duelle zwischen Brighton und Liverpool. Die Reds haben im direkten Vergleich mit 21 Siegen zu sieben Niederlagen klar die Nase vorne (12U). Auch an der Südküste spricht die Bilanz für den LFC (9S, 7U, 4N).

Von den letzten fünf Duellen gegen die Seagulls konnte Liverpool allerdings lediglich eines für sich entscheiden. Vor allem die jüngsten drei Gastspiele bei Albion brachten für die Roten nur ein Remis (2N).

Brighton hat in den letzten drei Heimspielen gegen Liverpool immer mindestens zweimal getroffen. Setzt sich diese Serie fort, dann bekommt ihr bei Intertops für den Brighton Liverpool Tipp „Brighton über 1,5 Tore“ eine Quote von 2,26.

Brighton vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Brighton: Steele - Lamptey, Hecke, Julio, Estupinan - Wieffer, Moder - Adingra, Enciso, Mitoma - Ferguson

Ersatzbank Brighton: Verbruggen, Cahill (Tor), Veltman, Igor, Kadioglu, Baleba, Ayari, Welbeck, Gruda

Startelf Liverpool: Kelleher - Alexander-Arnold, Gomez, Quansah, Tsimikas - Endo, Gravenberch - Salah, Szoboszlai - Nunez

Ersatzbank Liverpool: H. Davies, Jaros (Tor) - Konaté, van Dijk, Robertson, Morton, Gakpo, C. Jones, Mac Allister, Luis Diaz

Die Hausherren müssen ohne James Milner, Solly March, Matt O‘Riley, Adam Webster, Joao Pedro, Yankuba Minteh und Georginio Rutter auskommen. Die Einsätze von Lewis Dunk und Jack Hinshelwood stehen auf der Kippe.

Diese Personalsituation spielt natürlich bei der Brighton Liverpool Prognose eine Rolle. Bei den Gästen fehlen sicher Spieler wie Harvey Elliott, Alisson Becker und Federico Chiesa. Ob Conor Bradley und Diogo Jota spielen können, entscheidet sich kurzfristig.

Unser Brighton - Liverpool Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

In den letzten Gastspielen an der Südküste gab es für Liverpool nicht so viel zu holen. Aber dieses Mal trauen wir den Hausherren nicht mehr als ein Remis zu. Das hat vor allem mit dem Personal zu tun.

Brighton-Coach Hürzeler wird, obwohl schon zahlreiche Profis verletzt fehlen, trotzdem wie gewohnt im Ligapokal ein paar Stammspieler schonen. Die Reds sind unter Arne Slot bisher nur sehr schwer zu schlagen und bringen mit ihrem Kader einfach viel mehr Qualität mit.