Brighton - Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 25.4.24

Wenngleich Brighton nur einen Triumph an den vergangenen sieben PL-Spieltagen geholt hat, zeigen die „Seagulls“ ein 19-Punkte-Polster zur Abstiegszone auf, verpassen wohl aber auch die Europapokal-Plätze. Für Manchester City geht es an den restlichen sechs Spieltagen um die Meisterschaft. Die letzten drei Duelle im englischen Oberhaus wurden allesamt deutlich gewonnen, offenbarten aber auch defensive Probleme.

Darum tippen wir bei Brighton vs Manchester City auf „Sieg Manchester City & Über 2,5 Tore“:

Brighton vs Manchester City Quoten Analyse:

Bereits vor dem Anpfiff sind die Rollen im Falmer Stadium in Brighton deutlich verteilt. Die Gastgeber aus dem englischen Urlaubsort am Meer sind als klarer Underdog gesetzt und dürften zumindest laut Buchmacher-Bewertung große Probleme mit den Citizens bekommen. Der Heimsieg wird mit dem durchschnittlich sechsfachen Wetteinsatz versüßt.

Brighton vs. Manchester City Prognose: Bleiben die Skyblues im 8. PL-Auswärtsspiel in Folge ungeschlagen?

Brighton legte einen fulminanten Start in die Saison hin und holte fünf Siege an den ersten sechs Spieltagen. Mit 15 erbeuteten Punkten belegte der Vorjahres-Sechste den dritten Platz und träumte sogar kurzzeitig von der Königsklasse.

Brighton - Manchester City Statistik & Bilanz:

Dreimal ging die englische Meisterschaft zuletzt an Manchester City. Auch in diesem Jahr will die Elf von Trainer Pep Guardiola den Titel erobern. 73 erbeutete Punkte reichen für den dritten Tabellenplatz. Das Spitzenduo Arsenal und Liverpool hat schon einen Zähler mehr eingeheimst, absolvierte aber auch eine Begegnung mehr. Vor allem auswärts spielten die „Skyblues“ stark auf und behielten in zwei Drittel der Paarungen die Oberhand (2U, 3N). Sechs der vergangenen sieben PL-Begegnungen auf fremdem Boden führten jeweils zu einem Triumph (1U). Mit insgesamt 33 Auswärtstoren sind die Mannen aus Manchester in der Fremde gefürchtet.