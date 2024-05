Udinese – Neapel Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2024

Unser Udinese - Neapel Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 06.05.2024 lautet: Neapel spielt eine Saison zum Vergessen. Gegen Udinese dürfte es dennoch in unserem Wett Tipp heute zu einem knappen Sieg reichen.

Zwei Punkte brachten die vergangenen sechs Serie-A-Spiele für Udinese. Eine schwache Leistung, welche die Friulaner direkt auf einem Abstiegsrang landen ließ. SSC Neapel spielt ebenfalls eine unterdurchschnittliche Saison. Nur einer der vergangenen sieben Serie-A-Spieltage war von Erfolg gekrönt (4U, 2N). Beim 2:2 gegen AS Rom waren jedoch jüngst sehr gute Ansätze zu sehen, nur knapp wurde ein Sieg verpasst.

In unserem Wett Tipp heute schätzen wir die Neapolitaner als stärker ein und spielen „Sieg Neapel“ zu einer Quote von 1,96 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Udinese vs Neapel auf „Sieg Neapel“:

Udinese holte in der Serie A nach Salernitana zu Hause die wenigsten Punkte (1S, 9U, 7N).

Napoli erspielte in der laufenden Saison 21 Punkte mehr als der Abstiegskandidat und liegt 9 Plätze vor Udinese.

5 der vergangenen 7 direkten Duelle im Stadio Friuli gingen an Napoli (2U).

Udinese vs Neapel Quoten Analyse:

Obwohl es keinen deutlichen Favoriten in dieser Ansetzung gibt, sehen die Wettanbieter leichte Vorteile bei den Gästen aus dem Süden Italiens. Der Auswärtssieg bringt den bis zu zweifachen Wetteinsatz mit sich. In jedem Fall ein verlockendes Angebot, da Napoli fünf der letzten sieben Gastauftritte bei den Friulanern gewonnen hat.

Unabhängig vom Austragungsort führten die jüngsten vier Aufeinandertreffen zu beiderseitigen Toren. Am Markt „Beide Teams treffen“ zeichnet sich auch diesmal bei Happybet eine Tendenz zu Toren auf beiden Seiten ab. Neben lukrativen Quoten bietet der Bookie einen Happybet Neukundenbonus in Höhe von 150 Prozent bis zu 100 Euro.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Udinese vs. Neapel Prognose: Verlässt Udinese die Abstiegszone?

Im Vorjahr landete Udinese auf einem soliden zwölften Tabellenplatz und musste sich nicht wirklich mit dem Abstieg auseinandersetzen. Ein ganz anderes Bild legt die Elf jedoch in dieser Saison an den Tag.

Nur eines der vergangenen zehn Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Neben dem 2:1 gegen Lazio Rom stehen auf der anderen Seite vier Remis und fünf Niederlagen zu Buche. Die jüngsten vier Serie-A-Begegnungen brachten nur einen mageren Zähler mit sich. Dieser resultierte am vergangenen Spieltag nach einem 1:1 beim FC Bologna, der ab der 64. Spielminute mit einem Mann weniger agierte.

Auf heimischem Boden waren die Leistungen in dieser Saison katastrophal. Nur eines von 17 Heimspielen brachte drei Punkte mit sich (9U, 7N). Zuletzt setzte es im Stadio Friuli drei Niederlagen gegen den FC Turin (0:2), Inter Mailand (1:2) und AS Rom (1:2). Ausschließlich Salernitana holte im eigenen Stadion noch weniger Punkte.

Eines der neun Heimspiele gegen Teams auf den Plätzen 1 bis 10 wurde gewonnen (1U, 7N). Mit 27 Gegentoren in 17 Begegnungen vor heimischer Kulisse zeigte sich die Defensive sehr anfällig. Der Trainerwechsel trug bisweilen noch keine Früchte. Seit zwei Spielen steht mit Fabio Cannavaro ein neuer Mann an der Seitenlinie. Siegreich war der in Napoli geborene Italiener bisweilen noch nicht (1U, 1N).

Udinese - Neapel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Udinese: 1:1 FC Bologna (A), 1:2 AS Rom (H), 0:1 Hellas Verona (A), 1:2 Inter Mailand (H), 1:1 Sassuolo Calcio (A).

Letzte 5 Spiele Neapel: 2:2 AS Rom (H), 0:1 FC Empoli (A), 2:2 Frosinone Calcio (H), 4:2 AC Monza (A), 0:3 Atalanta Bergamo (H).

Letzte Spiele Udinese vs. Neapel: 1:4 (A), 1:1 (H), 2:3 (A), 1:2 (A), 0:4 (H).

Im vergangenen Jahr dominierte SSC Neapel das italienische Oberhaus nach Belieben und stellte die dritte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte sicher. Leistungen, von denen die Süditaliener in dieser Spielzeit nur träumen können. Lediglich eines der vergangenen sieben Liga-Duelle war von Erfolg gekrönt. Dem 4:2 in Monza stehen auf der anderen Seite vier Remis und zwei Pleiten gegenüber. Seit nunmehr drei Ansetzungen wartet Napoli auf ein Erfolgserlebnis.

Mit Francesco Calzona sitzt nach Walter Mazzarri und Rudi Garcia bereits der dritte Trainer in dieser Saison auf der Bank. Überzeugend war jedoch auch seine Bilanz (3S, 6U, 3N) bisweilen nicht. Immerhin resultierten zwei der drei Erfolge unter seiner Federführung in den Stadien des Gegners. Victor Osimhen ist mit 14 Toren der beste Angreifer in den eigenen Reihen. In drei der letzten vier Spiele verbuchte er jeweils einen Treffer. Bereits in der Hinrunde untermauerte Napoli seine Klasse im direkten Duell mit Udinese und setzte sich zu Hause souverän mit 4:1 durch. Wer erneut von einer 3-Tore-Führung Napolis ausgeht, darf sich teilweise über mehr als den achtfachen Wetteinsatz freuen. Zum Spielen einer risikoreichen Wette könnte sich die Nutzung einer Freebet ohne Einzahlung anbieten.

Unser Udinese – Neapel Tipp: Sieg Neapel

Mit 513,15 Millionen Euro zeichnet sich Neapel durch mehr als den dreifachen Kader-Marktwert der Hausherren (135,7 Mio) aus. Die Gäste sind auf sämtlichen Positionen qualitativ hochwertiger besetzt. In der Hinrunde fuhren die Neapolitaner einen souveränen 4:1-Erfolg ein. Fünf der letzten sieben Gastauftritte im Stadio Friuli gingen an die Gäste (2U). Der Direktvergleich räumt somit ebenfalls Neapel Vorteile ein.