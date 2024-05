Crystal Palace - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten

Unser Crystal Palace - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 06.05.2024 lautet: Manchester United hat in dieser Spielzeit 77 Gegentore in 47 Pflichtspielen kassiert. In unserem Wett Tipp heute steigt die Zahl munter weiter in die Höhe.

Nach einem Sieg im ersten Liga-Spiel unter Oliver Glasner blieben die Eagles fünf Partien in Folge sieglos. Glasner vertraute jedoch dem Prozess und wurde zuletzt mit drei Siegen aus vier Begegnungen fürstlich entlohnt. Seine Spieler haben das von ihm geforderte System allmählich verinnerlicht und sind besonders zu Hause auf Torjagd. Manchester United belegt aktuell den sechsten Tabellenplatz, einen Punkt vor Newcastle United. Die Defensive der Gäste ist nur selten stabil, ließ in drei der letzten vier Gastauftritte „Über 1,5 Gegentore“ zu.

Das passiert in unserem Wett Tipp heute erneut. Wir spielen bei Betano die Quote von 1,83 für „Crystal Palace Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Manchester United auf „Crystal Palace Über 1,5 Tore“:

In 4 von 5 Heimspielen unter Oliver Glasner erzielte Crystal Palace Über 1,5 Tore.

Man United hat in den letzten 4 Auswärtsspielen insgesamt 10 Gegentore kassiert.

Die Red Devils haben in 50 Prozent ihrer Liga-Spiele „Über 1,5 Gegentore“ geschluckt.

Crystal Palace vs Manchester United Quoten Analyse:

Beide Mannschaften sind seit vier Liga-Spielen ungeschlagen. Dennoch hat Crystal Palace (10) in diesem Zeitraum offensichtlich bessere Ergebnisse eingefahren als Manchester United (6 Punkte). Die maximale Siegquote der Hausherren liegt bei 2,42 und ist mit Wetten ohne Einzahlung spielbar.

Die Red Devils haben nur zwei ihrer letzten acht Liga-Spiele gewonnen und in der Ferne bereits sieben Niederlagen hingenommen. Wettquoten von 2,70 bis 2,80 bringen Erik ten Hag und seine Mannschaft sogar in die leichte Außenseiterrolle.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs Manchester United Prognose: Wo ist die Entwicklung?

Manchester United hat in fünf der letzten sechs Liga-Spiele einen Sieg verpasst und sich am vergangenen Spieltag im Old Trafford ein 1:1 gegen den Aufsteiger und Abstiegskandidaten aus Burnley geleistet. Für seine Auswechslung von Rasmus Höjlund und Kobbie Mainoo wurde Erik ten Hag sogar mit Pfiffen bestraft.

Die Stimmung im Lager der Red Devils ist kritisch, die Defensive eine Katastrophe und der sechste Tabellenplatz in Gefahr. Aus dem Spiel heraus gibt es nur sechs Liga-Konkurrenten mit mehr erwartbaren Gegentoren als Manchester United (41,95 xGA).

Vier der fünf vorangegangenen Liga-Spiele endeten mit mindestens zwei Gegentoren für das Team von Erik ten Hag und in der Ferne kassierte MUFC zuletzt in drei von vier Partien „Über 1,5 Gegentore“.

Von einer positiven Entwicklung ist nicht viel zu erkennen. Stattdessen haben nur West Ham und die drei Aufsteiger mehr erwartbare Gegentore in dieser Spielzeit zugelassen als Manchester United (62,7 xGA). Nur zum Vergleich: Crystal Palace ist mit 49,8 erwartbaren Gegentoren unter den Top 5 gelistet.

Crystal Palace - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 1:1 Fulham (A), 2:0 Newcastle (H), 5:2 West Ham (H), 1:0 Liverpool (A), 2:4 Manchester City (H).

Letzte 5 Spiele Manchester United: 1:1 Burnley (H), 4:2 Sheffield United (H), 4:2 n.E. Coventry City (A), 2:2 Bournemouth (A), 2:2 Liverpool (H).

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs. Manchester United: 1:0 (A), 0:3 (A), 1:2 (A), 1:1 (H), 1:3 (A).

Die Gastgeber sind jedoch mehr als nur eine starke Defensivmannschaft, das haben sie in den ersten zehn Partien unter Oliver Glasner bewiesen. Zuletzt gewannen die Eagles drei von vier Partien und erzielten unter anderem gegen West Ham fünf Treffer in einer Begegnung. Seit Oliver Glasner die Geschicke leitet, haben die Hausherren in vier von fünf Heimspielen „Über 1,5 Tore“ erzielt. Während der beiden letzten Auftritte im Selhurst Park erzielte Crystal Palace sogar insgesamt sieben Treffer.

Auffällig ist der Schub von Jean-Phillipe Mateta, der in jedem dieser fünf Partien im Selhurst Park getroffen hat (insgesamt 7 Tore). Zuvor hatte der Angreifer nur fünf Tore in 37 Heimspielen markiert. Erzielt Mateta erneut einen Treffer, habt ihr bei Betano die Möglichkeit auf eine Quote von 2,40. Erwartet ihr von ihm den ersten Torjubel der Begegnung, ist sogar eine Quote von 6,40 drin.

Unser Crystal Palace - Manchester United Tipp: Crystal Palace Über 1,5 Tore

Die letzten acht Gastauftritte von Manchester United hatten mindestens einen Torerfolg für beide teilnehmenden Teams übrig. Drei der letzten vier United-Partien in der Ferne boten den jeweiligen Gastgebern sogar „Über 1,5 Tore“ an. Crystal Palace hat derzeit einen Lauf, holte zehn Punkte aus den letzten vier Liga-Spielen und ist vor allem im Selhurst Park zuletzt extrem erfolgreich unterwegs gewesen.