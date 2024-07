Bröndby - KF Llapi Tipp, Prognose & Quoten | 25.07.2024

von SPORT1 Betting 24.07.2024 • 15:00 Uhr Bröndby - KF Llapi Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Quali Wette | Scheidet KF Llapi auch aus der Conference-League-Qualifikation aus?

Unser Bröndby - KF Llapi Sportwetten Tipp zum Conference League Quali Spiel am 25.07.2024 lautet: Für die Hausherren ist ein Heimsieg gegen KF Llapi wegen der klaren Rollenverteilung ein absolutes Muss. Im Wett Tipp heute erwarten wir vor allem viele Treffer.

Am ersten Spieltag der dänischen Superligaen hat Bröndby nicht gewonnen, aber ein wahres Spektakel geboten (3:3 vs. Viborg). Der Pflichtspiel-Auftakt in die neue Saison hätte nicht aufregender sein können. Trainer Jesper Sörensen hätte sich natürlich lieber einen Sieg gewünscht. Diesen sollte Bröndby aber am Donnerstag gegen KF Llapi nachholen können, zumindest wenn wir der Quotenverteilung in den Sportwetten Apps vertrauen schenken. Im Wett Tipp heute haben wir bei Sunmaker allerdings eine Wette mit besseren Quoten gefunden.

Für „Über 3,5 Tore“ im Spiel erhaltet ihr eine attraktive Quote in der Höhe von 2,09.

Darum tippen wir bei Bröndby vs KF Llapi auf „Über 3,5 Tore“:

KF Llapi hat in beiden EL-Qualifikationsspielen gegen Wisla Krakau 2 Gegentore kassiert.

Bröndby war am ersten Ligaspieltag noch nicht in Form und trennte sich mit 3:3 von Viborg.

KF Llapi ließ im Auswärtsspiel gegen Wisla Krakau 1,72 erwartbare Gegentore zu.

Bröndby vs KF Llapi Quoten Analyse:

Liebäugelt ihr mit dem Bet365 Angebotscode, solltet ihr euch bessere Quoten aussuchen, als euch ein einfacher „Sieg Bröndby“ ermöglicht. Die Gastgeber sind mit Wettquoten bis 1,15 der haushohe Favorit in diesem Duell.

KF Llapi darf sich nach zwei Pleiten in der Europa-League-Qualifikation nochmal in der Quali zur Conference League versuchen, hat mit Siegquoten bis 17,0 aber keine gute Ausgangslage für den Einzug in die nächste Runde.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bröndby vs KF Llapi Prognose: Strukturlosigkeit in der Abwehr

In Folge einer durchwachsenen Vorbereitung tat sich Bröndby am ersten Spieltag der dänischen Superligaen wie erwartet schwer. Am Ende reichte es nur zu einem Punkt gegen Viborg (3:3). Die standen im letzten Jahr noch in der Relegationsgruppe der Liga und sind nicht gerade ein Spitzenteam im nationalen Wettbewerb.

Das von Jesper Sörensen trainierte BIF hat in drei von vier Vorbereitungsspielen mindestens zwei Gegentore zugelassen und ist in der 3-4-3 Formation noch alles andere als diszipliniert unterwegs.

Zu groß sind die Abstände zwischen den Ketten, zu schwach das Abwehrverhalten der einzelnen Akteure. Inklusive des ersten Spieltages hat der dänische Vizemeister somit in vier der letzten fünf Partien „Über 1,5 Gegentore“ erlaubt.

Ausgeglichen wird die schwache Verteidigung von der meist spielfreudigen Angriffsreihe, die am ersten Spieltag sofort 2,3 erwartbare Treffer herausgespielt hat. Schon letzte Saison waren die Hausherren mit 1,9 Toren pro Ligaspiel eine der drei besten Offensivmannschaften in der Heimat.

Bröndby - KF Llapi Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bröndby: 3:3 Viborg (A), 0:4 Dynamo Kiew (H), 0:0 Antwerpen (H), 5:2 Sparta Prag (H), 0:2 Vejle (H).

Letzte 5 Spiele KF Llapi: 1:2 Wisla Krakau (H), 0:2 Wisla Krakau (A), 0:2 Struga Trim Lam (H), 0:0 Partizani Tirana (A), 1:2 GFK Tikvesh 1930 (A).

Letzte Spiele Bröndby vs. KF Llapi: -

Ihre Favoritenrolle sollten die Gastgeber ausfüllen können, aber ein Spiel mit „Über 3,5 Toren“ scheint realistisch. Dafür sorgen auch die Gäste, die gegen den polnischen Zweitligisten Wisla Krakau in beiden EL-Quali-Spielen zwei Tore erlaubt haben.

Besonders auswärts hatte die Mannschaft aus dem Kosovo kein Mittel in der Defensive und ließ über 90 Minuten 1,72 erwartbare Gegentore zu. Bröndby wird das mit seiner intensiven Spielweise ausnutzen können.

Darüber hinaus hat die Sörensen-Elf in der abgelaufenen Spielzeit in 38 Prozent der Heimspiele für eine Partie mit insgesamt „Über 3,5 Toren“ im Spiel gesorgt und das Publikum stets gut unterhalten.

Allerdings hielten die Gastgeber im eigenen Stadion deutlich seltener die Null (31 Prozent) als in der Ferne (44 Prozent), was darauf schließen lässt, dass daheim der Angriff über die Verteidigung gesetzt wird.

Unser Bröndby - KF Llapi Tipp: Über 3,5 Tore

Das erste Ligaspiel der Hausherren gibt die Richtung dieser Begegnung vor. Bröndby ist eine Mannschaft, die immer wieder torreiche Begegnungen absolviert und ihre Gegner wegen eigener Defensivschwächen zu einfachen Treffern einlädt.