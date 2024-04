Bulls - Hawks Tipp, Prognose & Quoten | 18.04.2024

Unser Bulls - Hawks Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 18.04.2024 lautet: Im zweiten Play-In-Duell im Osten empfangen die Bulls die Hawks. Wir erwarten in unserem Wett Tipp heute aufgrund der schwachen Defensiven eine Partie mit vielen Punkten.

Das Play-In Spiel zwischen den Chicago Bulls und Atlanta Hawks kann als die mit Abstand schwächste Paarung in diesem Jahr angesehen werden. Beide Teams hatten eine klar negative Bilanz und wären im stärkeren Westen nicht mal in die Nähe des zehnten bzw. neunten Platzes gekommen. Vor allem die Defensive der Gäste war über weite Strecken ein einziges Trauerspiel und dürfte auch gegen die Bulls kaum effizienter auftreten. Doch auch die Gastgeber konnten weder in der Offensive noch in der Verteidigung überzeugen.

Unser Wett Tipp heute: “Über 218,5 Punkte” mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei Bulls vs Hawks auf “Über 218,5 Punkte”:

In 7 der letzten 10 Duelle zwischen den Bulls und Hawks wurden über 219 Punkte erzielt.



Die Hawks stellten die drittschwächste Defensive der Regular Season und erlaubten ihren Gegnern im Schnitt 120,5 Punkte pro Partie.



Die Bulls bekamen in 3 der letzten 4 Partien mindestens 120 Punkte eingeschenkt.



Bulls vs Hawks Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben die Gastgeber aus Chicago im kommenden Matchup als Favoriten ausgemacht, was die Heimsieg-Quote von 1,60 verdeutlicht. Ein Sieg der Hawks steht derweil mit einer Quote von 2,15 in den Büchern.

Den Bulls werden gegen die schwache Defensive der Hawks 111,5 Punkte zugetraut, die Quoten für die entsprechenden Wetten liegen jeweils im Bereich von 1,90. Im Schnitt legte Chicago in den letzten zehn Partien gegen die Hawks 117 Punkte auf, sodass eine “Bulls Über 111,5 Punkte”-Wette in Verbindung mit dem starken Bet3000 Bonus einen netten Gewinn ergeben könnte.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Bulls vs Hawks Prognose: Können die Hawks Trae Young in der Defensive verstecken?

Die Bulls spielten eine sehr durchwachsene Saison und landeten am Ende mit einer Bilanz von 39-43 auf dem neunten Platz der Eastern Conference. Ehrlicherweise muss jedoch erwähnt werden, dass mit diesem sehr mittelmäßig zusammengestellten Kader auch nicht viel mehr drin gewesen wäre, zumal mit Zach Lavine der Höchstverdiener des Teams nur 25 Spiele absolvierte und in den Playoffs ausfallen wird.

Das führte jedoch vermutlich zur besten Entwicklung der Bulls in dieser Saison - der enormen Leistungsexplosion von Coby White. Der Guard konnte seine Punkteausbeute im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppeln und legte im Schnitt in dieser Saison 19,1 Zähler pro Partie auf.

Die Atlanta Hawks blicken auf eine sehr schwache Saison zurück und haben tatsächlich mit einer enorm negativen Bilanz von 36-46 noch Chancen auf die Teilnahme an den Playoffs. Zum Vergleich: Die Warriors stehen mit zehn Siegen mehr auf dem Konto auf dem zehnten Platz der Western Conference! Vor allem die Defensive des Teams aus Georgia agierte weitgehend unterdurchschnittlich, was in diesem Jahr auch eine nur leicht positive Offensive mit einem Rating von 117,2 (Platz 12) nicht ausgleichen konnte.

Einen nicht geringen Anteil daran hat gewiss auch Franchise-Spieler Trae Young, der einer der schwächsten Verteidiger der gesamten Liga ist. Zudem kann der schmächtige Guard neben seinem sicherlich weiterhin elitären Passspiel, in dieser Saison abermals nicht mit effizientem Shooting aufwarten und kommt auf einen höchst durchschnittlichen True Shooting Wert von 58 Prozent.

Bulls - Hawks Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Bulls: 119:120 Knicks (A), 129:127 Wizards (A), 127:105 Pistons (A), 117:128 Knicks (H), 98:113 Magic (A).

Letzte 5 Spiele Hawks: 115:157 Pacers (A), 106:109 Timberwolves (A), 114:115 Hornets (H), 111:117 Heat (H), 110:142 Nuggets (A).

Letzte 5 Spiele Bulls vs.Hawks: 101:113 (H), 136:126 (A), 118:113 (H), 105:123 (H), 111:100 (H).



Die Bulls konnten vier der letzten sechs Partien gegen die Hawks für sich entscheiden und erzielten dabei im Schnitt 113,5 Punkte. Vor heimischem Publikum verlor Chicago vier der letzten zehn Duelle gegen Atlanta.

DeMar DeRozan auf Seiten der Bulls konnte in den letzten zehn Partien gegen Atlanta zwar im Schnitt starke 27,5 Punkte auflegen, konnte jedoch in nur einer der letzten sieben Partien die Marke von 30 Punkten knacken. Für eine “DeRozan Unter 29,5 Punkte”-Wette winkt bei den besten Bookies immerhin noch eine Quote von 1,85 und könnte in Verbindung mit einer Freiwette ohne Einzahlung ganz ohne Risiko abgegeben werden.

Unser Bulls - Hawks Tipp: Über 218,5 Punkte

In den letzten elf Duellen zwischen Chicago und Atlanta erzielten beide Teams jeweils mindestens 100 Punkte. Im Schnitt wurden in diesen Partien 234 Punkte erzielt. Aufgrund der schwachen Defensiven beider Teams erwarten wir ein ähnliches Ergebnis im anstehenden Duell um die Chance auf den letzten Playoff-Platz im Osten.