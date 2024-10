Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 04.10.-06.10.

SPORT1 Betting 02.10.2024 • 16:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 6. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 6. Spieltag vom 04.10. - 06.10.2024: In den Wett Tipps heute findet ihr für sieben von neun Wett-Optionen eine Quote von 2,00 und höher.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 6. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: St. Pauli vs. Mainz

Unser Vorschlag für einen St. Pauli Mainz Wett Tipp ist in erster Linie als Variante für eine Gratiswette zu sehen. Die Kiezkicker fuhren am vergangenen Spieltag etwas überraschend den ersten Saisonsieg durch einen 3:0-Erfolg in Freiburg ein. Damit hievte sich der amtierende Zweitliga-Meister wieder über den Strich.

Ein bemerkenswerter Sieg des Aufsteigers, der sich in dieser Spielzeit vor allem durch seine Defensive in vielen Partien halten kann. St. Pauli hielt zuletzt in zwei aufeinanderfolgenden Begegnungen die Null. Erst wurden gegen RB Leipzig (0,66 xGA) kaum Torchancen zugelassen, dann der SC Freiburg ebenfalls bei mageren 1,16 erwartbaren Toren gehalten.

Vergleicht ihr alle Bundesligisten hinsichtlich ihrer erwartbaren Gegentore, findet ihr St. Pauli überraschend weit oben (7.) mit nur 6,75 xGA. Zudem hatte Mainz bislang nur wenige hochprozentige Chancen und erspielte sich nicht mehr als 6,24 erwartbare Treffer (14.).

Wir erwarten erneut eine starke Defensive von St. Pauli und entscheiden uns für eine „Mainz Unter 0,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 3,25 bei Happybet.

Thema der Woche: Mehrere Mannschaften treffen mindestens doppelt

Für den sechsten Spieltag sehen wir mehrere Mannschaften mit der Möglichkeit auf mindestens zwei Treffer. Zu diesen Klubs zählt auch Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen gastieren beim FC Augsburg, der saisonübergreifend acht der letzten zehn Bundesliga-Partien verloren hat.

Am letzten Spieltag wurden die Fuggerstädter von RB Leipzig abgefertigt (0:4). Die Abwehr ist bereits seit Monaten eine Schwachstelle und erlaubte 28 Gegentore in den letzten zehn Liga-Spielen. Für „Gladbach Über 1,5 Tore“ könnt ihr bei Sunmaker mit einer Quote von 2,01 rechnen.

Die nächste Mannschaft, der wir mindestens zwei Tore zutrauen, findet ihr am Samstag im Weserstadion. Bremen ist es allerdings nicht. Die Grün-Weißen warten immer noch auf ihren ersten Saisontreffer im eigenen Stadion. Der SC Freiburg hingegen erzielte in drei von fünf Begegnungen dieser Spielzeit „Über 1,5 Tore“. Für „Freiburg Über 1,5 Tore“ legt euch Bwin eine feine Quote von 2,10 auf den Tisch.

Zusätzlich sollte „Wolfsburg Über 1,5 Tore“ gegen den VfL Bochum erzielen. Bochum findet in seiner 4-4-2-Formation mit einer Mittelfeldraute zu wenig Zugriff auf die gegnerischen Mannschaften und erlaubte in vier von fünf Liga-Spielen mindestens zwei Gegentore. Dafür klingt die Quote von 1,85 bei Tipwin noch ziemlich gut.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Vom VfB Stuttgart erwarten wir gegen die zweitschwächste erwartbare Defensive der Bundesliga (12,08 xGA) einen Kantersieg. Hoffenheim verlor bereits im letzten Bundesliga-Duell gegen die Schwaben mit 0:3. Ein erneuter „Sieg VfB Stuttgart (HC -2)“ bringt euch bei Merkur Bets eine Wettquote von 1,73 ein.

Leverkusen sollte im Regelfall keine Probleme gegen Kiel bekommen. Allerdings erkennen wir einen Value für „Beide Teams treffen“ in der Quote von 2,00 , die ihr bei Betano spielen könnt. Der Werkself gelang bisher noch kein Spiel ohne Gegentor und Kiel war an vier von fünf Spieltagen mit mindestens einem eigenen Tor erfolgreich.

Daten und Fakten zum 6. Spieltag:

Bremen holte im Weserstadion nur einen von 8 Punkten.

Niemand unterbot seine erwartbaren Tore stärker als Gladbach (-2,8).

Dortmund ist seit 4 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos.

Gänzlich anders stehen die Vorzeichen für eine Union Berlin Dortmund Prognose. Die Eisernen sind im 3-4-2-1-System von Bo Svensson wieder wesentlich kompakter unterwegs und haben ihre Heimstärke durch zwei Siege in Serie zurück. Aktuell hat nur Bayern (3,33 xGA) eine stärkere, erwartbare Defensive als die Köpenicker (4,23 xGA).

Das könnte dem BVB extrem schaden, vor allem, wenn die Hausherren wieder rund um den eigenen Sechzehner extrem griffig unterwegs sind. Mit 8,96 erwartbaren Toren sind die Schwarz-Gelben eher im oberen Durchschnitt der Bundesliga verortet. Wir gehen deshalb auf „Unter 2,5 Tore“ und blinzeln auf die Quote von 2,00 bei Betway.

Weitere Partien am 6. Spieltag der Bundesliga:

Das Duell zwischen Heidenheim und RB Leipzig ist unerwartet ein echtes Spitzenspiel. Beide Mannschaften legen im Vorfeld dieser Begegnung einen Top-6-Wert bei den zugelassenen erwartbaren Gegentoren hin. Das bringt uns bei ODDSET auf die Idee, für die Quote von 2,25 und „Beide Teams treffen: Nein“ zu plädieren.

Einen echten Kracher haben wir uns für das Spiel zwischen Frankfurt und Bayern überlegt. Die SGE erarbeitete sich in fünf Liga-Spielen elf Tore und hat mit 11,25 erwartbaren Treffern einen Top-3-Wert in petto. Insbesondere Omar Marmoush zeigte sich bislang in einer prächtigen Verfassung und erzielte sechs Saisontore - der beste Wert in der gesamten Bundesliga!