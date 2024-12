Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 13.12.-15.12.

SPORT1 Betting 12.12.2024 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 14. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 14. Spieltag vom 13.12. - 15.12.2024: Die Wölfe gewannen als einziges Team die letzten vier Begegnungen im deutschen Oberhaus und sind ein zentrales Thema in unserem Wett Tipp heute.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 14. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Hoffenheim

Die beste Heimmannschaft der Bundesliga darf am kommenden Wochenende in den Bundesliga Tipps wieder im eigenen Stadion ran. Der BVB (19 Punkte im Signal Iduna Park) überflügelt vor der Gelben Wand regelmäßig die Gastmannschaften und erzielte bereits 19 Treffer in sieben Bundesliga-Heimspielen - Bestwert!

Hoffenheim reist mit Christian Ilzer an, der als Trainer der TSG noch auf den ersten Auswärtstreffer seiner Mannschaft wartet. Bisher verlor Hoffenheim unter dem neuen Coach jedes Pflichtspiel in der Ferne zu Null und kassierte in allen drei Partien jeweils mindestens zwei Gegentore.

Weiterhin hat im deutschen Oberhaus nur Bochum (29,6 xGA) mehr erwartbare Gegentore als die Truppe aus Sinsheim zugelassen (25,2 xGA), weshalb wir den mitreisenden Fans in unserem Dortmund Hoffenheim Wett Tipp keine großen Hoffnungen machen können.

Wir sehen Dortmund gegen Hoffenheim als klaren Favoriten und entscheiden uns für eine “Sieg Dortmund (HC -1)” Wette mit einer Quote von 2,10 bei Winamax .

Thema der Woche: Sind die Wölfe plötzlich ein Kandidat für die Königsklasse?

Vergangenes Wochenende erlebte Wolfsburg das bisherige Highlight der Saison und gewann nach dreifachem Rückstand gegen die ebenfalls formstarken Mainzer mit 4:3. Ralph Hasenhüttl und sein Team sind damit seit acht Pflichtspielen ungeschlagen und in der Bundesliga auf den fünften Tabellenplatz vorgerückt.

Dank der zweitbesten Schussverwandlungs-Quote im deutschen Oberhaus (24,6 Prozent) gewannen die Niedersachsen zuletzt vier Liga-Spiele in Serie und erzielten in drei dieser Paarungen mindestens drei Treffer. Für das Duell SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg nehmen wir deswegen eine Quote von 2,75 aus dem Wettregal von Bet365 und spielen “Wolfsburg Über 1,5 Tore”.

Direkt vor den Wölfen (21 Punkte) liegt RB Leipzig (24 Punkte). Ein Stückchen weiter vorne hat sich der kommende Gegner der Roten Bullen eingenistet - Eintracht Frankfurt (27 Punkte). Die SGE unterlag erst kürzlich im Achtelfinale des DFB-Pokals und kassierte gegen die Auswahl von Marco Rose eine 0:3-Niederlage.

Die Verteidigung der Adlerträger ist eine Schwachstelle, die schon mehrfach aufgedeckt wurde. Frankfurt erlaubte in sechs der neun vorangegangenen Liga-Spiele mindestens zwei Gegentore. Über eine Quote von 1,73 für “RB Leipzig Über 1,5 Tore” kann sich keiner beklagen. Dieses Angebot und spannende Bundesliga Quoten für RB Leipzig gegen Frankfurt findet ihr aktuell in der Interwetten App .

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Zwischen diesen beiden Kontrahenten befindet sich derzeit der amtierende deutsche Meister aus Leverkusen. B04 fand in den vergangenen Wochen wieder besser in Tritt und gewann drei Bundesligaspiele in Serie.

Ebenso wie in all diesen drei Begegnungen erwarten wir für den Vergleich Augsburg gegen Leverkusen “Über 2,5 Tore” im Spiel. Betano füttert euch dafür mit einer Quote von 1,70 .

Bayern (33 Punkte) führt mit fünf Punkten Vorsprung souverän das Tableau an und gastiert am nächsten Wochenende in Mainz. Die 05er haben mit Jonathan Burkardt den besten deutschen Torschützen der Liga auf dem Feld (10 Tore).

Zwischen diesen beiden Mannschaften wären “Über 3,5 Tore” bei Mainz gegen Bayern nicht ungewöhnlich. Bwin stattet euch für diesen Fall mit Bundesliga Wettquoten von 2,30 aus.

Daten und Fakten zum 14. Spieltag:

Wolfsburg gewann als einziger Verein die letzten 4 Bundesliga-Spiele.

Jonathan Burkardt erzielte in den letzten 4 Bundesliga-Spielen mindestens einen Treffer.

Leverkusen gewann erstmals in dieser Saison 3 Bundesliga-Spiele in Folge.

Dank der letzten Heimspiele fehlen Gladbach bis zum VfL Wolfsburg nur noch drei Zähler. Die Fohlen gewannen vier ihrer fünf vorangegangenen Begegnungen im Borussia Park und rangen im letzten Heim-Auftritt Borussia Dortmund einen Zähler ab (1:1).

Für das nächste Wochenende ist ein weiteres Heimspiel geplant, dieses Mal gegen den Tabellenvorletzten aus Kiel in der Bundesliga Prognose.

Die Störche haben bisher 33 Gegentore auf sich genommen (17.) und in sechs Auswärtsspielen nur zwei Punkte beanstandet. Unsere Gladbach gegen Kiel Vorhersage lautet: “Sieg Gladbach & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,73 bei LeoVegas .

Weitere Partien am 14. Spieltag der Bundesliga:

Etwas einfacher gestalten wir die Wette zum Duell zwischen Union Berlin und Bochum. Der VfL wartet seit drei Liga-Spielen auf ein Erfolgserlebnis und hat als einziges Bundesliga-Team eine einstellige Schussverwandlungs-Quote (9,1 Prozent). Für “Bochum Unter 0,5 Tore” bietet Tipwin dennoch eine beachtliche Quote von 2,00 an.

St. Pauli hadert ebenfalls noch mit der eigenen Schussverwandlungs-Quote (11,2 Prozent), hat mit 17,8 erwartbaren Gegentreffern (7.) jedoch eine gute Grundlage, um im Nordduell gegen Werder Bremen zu punkten.

Wir erwarten bei St. Pauli gegen Werder Bremen “Unter 2,5 Tore” im Spiel und gehen dafür bei ODDSET auf die Quote von 1,90 .

Fünf Niederlagen in Folge hat Heidenheim vor dem Duell mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga jetzt kassiert. Die letzten vier Partien im deutschen Oberhaus endeten für den FCH jeweils mit “Über 1,5 Gegentoren”.