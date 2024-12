Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 20.12.-22.12.

SPORT1 Betting 19.12.2024 • 14:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 15. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien.

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 15. Spieltag vom 20.12. - 22.12.2024: Die Spitze der Bundesliga ist nach dem vergangenen Spieltag wieder enger zusammengerückt. Im Wett Tipp heute könnte Bayern den Vorsprung allerdings wieder ausbauen.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 15. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Bayern vs. RB Leipzig

Die erste Bundesliga-Niederlage der Saison ließ den Vorsprung der Bayern an der Tabellenspitze auf vier Punkte auf Leverkusen schmelzen. Gegen Mainz unterlag der deutsche Rekordmeister (1:2) und zeigte ohne den verletzten Top-Torjäger nur eine durchwachsene Leistung.

Vincent Kompany darf allerdings auf eine rechtzeitige Rückkehr des Engländers zum Top-Spiel gegen RB Leipzig hoffen. Lässt man den kleinen Rückschlag am vergangenen Wochenende außen vor, bahnt sich ein deutlicher Heimsieg des Tabellenführers an. Bayern erzielte bisher mit Abstand die meisten erwartbaren Tore (31,8 xG), während die Roten Bullen in dieser Kategorie nur Bundesliga-Mittelmaß sind (20,5 xG).

Zudem erlaubten die Münchner die wenigsten Gegentore im deutschen Oberhaus (12) und gewannen im Kalenderjahr 2024 13 von 16 Liga-Heimspielen (1U, 2N). Zwar fanden die Gäste aus Sachsen zuletzt wieder etwas besser in Tritt, inklusive 2:1-Erfolg gegen Frankfurt, doch für eine Überraschung gegen den Tabellenführer wird diese Form in den Bundesliga Tipps nicht ausreichen.

Wir sehen Bayern in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Sieg Bayern (HC -1)” Wette mit einer Quote von 1,77 bei Bet365 .

Thema der Woche: Geht Heidenheim der Saft aus?

Die Dreifachbelastung setzt dem letztjährigen Überraschungsteam aus Heidenheim ziemlich zu. Vor allem im deutschen Oberhaus zeigt die Formkurve steil nach unten. Heidenheim verlor zuletzt sechs Liga-Spiele in Serie. Am kommenden Spieltag gastiert der FCH (10 Punkte) beim Tabellenschlusslicht aus Bochum (3 Punkte).

Seit der Einstellung von Dieter Hecking wurden alle fünf Liga-Spiele der Gastgeber mit “Unter 2,5 Toren” im Spiel abgepfiffen. Im Keller-Duell erwarten wir viele Zweikämpfe, vor allem aber “Unter 2,5 Tore”, die bei ODDSET zu einer vielversprechenden Wettquote von 2,05 führen.

Die Mannschaft von Frank Schmidt hat Glück, dass in diesem Jahr zwei Bundesligisten derart schlecht performen wie Bochum (3 Punkte) und Kiel (5 Punkte). Zuletzt haben die Störche fünf aufeinanderfolgende Begegnungen im deutschen Oberhaus verloren und sich jeweils “Über 1,5 Gegentore” eingehandelt.

Bis auf Bochum (32,1 xGA) erlaubte kein anderer Liga-Konkurrent mehr erwartbare Gegentore als die KSV (26,4 xGA), sodass wir unsere Prognose in die Tat umsetzen und bei NEO.Bet eine Quote von 2,22 für “Augsburg Über 1,5 Tore” spielen. Nähere Informationen über den Wettanbieter bietet der NEO.Bet Test .

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Klettern wir im Bundesliga-Tableau ein paar Positionen nach oben, finden wir die Teilnehmer einer aufregenden Paarung. Wolfsburg (21 Punkte) empfängt den BVB (22 Punkte), der auf Position Acht liegend weit hinter die eigenen Erwartungen zurückgefallen ist.

Nachdem es in der Ferne schon die gesamte Spielzeit schlecht gelaufen ist, zeigten die Schwarz-Gelben im Heimspiel gegen Hoffenheim (1:1) auch zu Hause nur eine dürftige Leistung.

Die Wölfe waren zuletzt vor den gegnerischen Toren extrem gierig auf einen Treffer und erzielten in den drei abgelaufenen Liga-Spielen jeweils “Über 1,5 Tore” (insgesamt 11).

Extrem verlockend sehen deshalb die Bundesliga Wettquoten für “Wolfsburg Über 1,5 Tore” aus. Dieser Interwetten Gutschein erhöht den Value beim 2,20-fachen Gewinn bei Interwetten .

Daten und Fakten zum 15. Spieltag:

Nur Omar Marmoush (20) und Harry Kane (19) waren in dieser Saison an mehr Toren direkt beteiligt als Tim Kleindienst (13).

Mainz hat mit 53 Prozent die beste Großchancen-Verwertung der Bundesliga.

Stuttgart traf in allen 28 Bundesliga-Heimspielen unter Sebastian Hoeneß.

Um einiges besser verläuft die aktuelle Spielzeit für den FSV Mainz 05, der Bayern am vergangenen Spieltag die erste Niederlage der Saison zugefügt und sich dadurch auf dem siebten Tabellenplatz eingenistet hat.

Über den Zeitraum der letzten fünf Spieltage haben die 05er somit jeweils mindestens doppelt getroffen.

Die Gastgeber aus Frankfurt ließen in den vergangenen beiden Wochen etwas nach, teilten sich erst die Punkte mit Augsburg (2:2) und verloren dann gegen RB Leipzig (1:2). Wir geben unsere Bundesliga Prognose auf “Mainz Über 1,5 Tore” ab und erhalten dafür bei Betano eine Quote von 2,72 .

Weitere Partien am 15. Spieltag der Bundesliga:

Leverkusen hat sich mit vier Liga-Siegen in Serie zurück in den Titelkampf manövriert. Allerdings gelang der Werkself gegen Augsburg erst das zweite Bundesliga-Spiel ohne Gegentreffer. Im direkten Duell gegen Freiburg erwarten wir, dass “Beide Teams treffen” und setzen bei Tipwin auf eine Quote von 1,80 .

Gladbach verhinderte in sieben der acht vorangegangenen Liga-Spiele eine Niederlage und glänzte zuletzt beim 4:1-Heimsieg gegen Kiel. Zudem haben die Fohlen mit 24,3 xG die fünftbeste erwartbare Offensive, sodass “Gladbach Über 1,5 Tore” in der Paarung mit Hoffenheim ein gutes Ziel ist. Bwin lockt mit einer entsprechenden Quote von 2,05 .

Der VfB Stuttgart ist im deutschen Oberhaus ebenfalls gut drauf und seit vier Liga-Spielen ungeschlagen. In diesem Zeitraum erzielten die Schwaben in jeder Paarung mindestens zwei Treffer. Vor dem kommenden Duell mit St. Pauli wurden 79 Prozent der VfB-Spiele mit “Über 2,5 Toren” abgepfiffen. Trifft diese Wette erneut zu, schüttet LeoVegas den 1,70-fachen Gewinn aus.