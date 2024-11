Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 22.11.-24.11.

SPORT1 Betting 20.11.2024 • 16:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 11. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 11. Spieltag vom 22.11. - 24.11.2024: Leverkusen kommt im Wett Tipp heute mal wieder nicht ohne Gegentor davon. Die Bayern feiern dagegen einen Zu-Null-Sieg.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 11. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote: Bayern vs. Augsburg Bayern gewinnt ohne Gegentor 1,87 Leverkusen vs. Heidenheim Heidenheim Über 0,5 Tore 1,85 VfB Stuttgart vs. Bochum Sieg VfB Stuttgart & Unter 4,5 Tore 1,98 Dortmund vs. Freiburg Dortmund Unter 1,5 Tore 2,34 Hoffenheim vs. RB Leipzig Hoffenheim Unter 0,5 Tore 3,65 Wolfsburg vs. Union Berlin Beide Teams treffen: Nein 1,85 Frankfurt vs. Werder Bremen Sieg Frankfurt & Über 1,5 Tore 1,78 Kiel vs. Mainz Sieg Mainz & Über 1,5 Tore 2,70 Gladbach vs. St. Pauli Unter 2,5 Tore 1,98

Top-Spiel der Woche: Dortmund vs. Freiburg

Perspektivisch reicht Nuri Sahin eine hervorragende Heimbilanz mit dem BVB nicht aus, auch wenn diese bislang makellos ist - sieben Siege aus sieben Pflichtspielen! Sechs Mannschaften waren zu mehr erwartbaren Treffern im Stande als der BVB (16,71 xG), dem in der realen Welt sogar mehr Tore gelungen sind (18).

Für das kommende Wochenende ist ein Heimspiel gegen den SC Freiburg geplant, der die Schwarz-Gelben in große Not bringen könnte. Die Breisgauer ließen nach Bayern (54) die wenigsten Schüsse gegen sich zu (105) und verhinderten bereits in vier Liga-Spielen erfolgreich einen Gegentreffer.

SCF-Torhüter Noah Atubolu verhinderte in drei von vier Bundesliga-Auswärtsspielen dieser Saison einen Gegentreffer und ist in seiner aktuell bestechenden Form exakt der Rückhalt, der für Julian Schuster Siege festhalten kann.

Wir erwarten eine ausgeglichene Partie und entscheiden uns für eine „Dortmund Unter 1,5 Tore“ Wette mit einer Quote von 2,34 bei NEO.bet.

Thema der Woche: Schleicht sich Mainz an die europäischen Plätze ran?

Die Zeiten der Bruchweg-Boys sind in Mainz schon einige Jahre her. Damals gehörte noch Lewis Holtby, mittlerweile Kapitän der Störche, zum Aufgebot der Rheinhessen. Aktuell spielen die 05er vielleicht nicht so berauschend wie damals, doch ihre Ergebnisse haben sie in den Dunstkreis der europäischen Plätze geführt.

Natürlich war der 3:1-Sieg gegen den BVB am vergangenen Spieltag ein starkes Zeichen an die Konkurrenz, doch die Tendenz stimmt schon länger. Seit drei Bundesliga-Spielen sind die 05er ungeschlagen, ebenso wie in den acht vorangegangenen Bundesliga-Auswärtsspielen.

Wir lassen die Gäste weiter ihre Welle surfen und spielen diesen Winamax Bonus bei der Quote von 2,70 bei Winamax für einen „Sieg Mainz & Über 1,5 Tore“.

Werder Bremen (15 Punkte) liegt in der Tabelle noch knapp vor den 05ern (13). Nach dem Spieltag erwarten wir ein gedrehtes Bild. Werder verlor sein letztes Auswärtsspiel in Gladbach recht deutlich (1:4) und könnte gegen die SGE sogar noch extremer unter die Räder geraten. Frankfurt hat in allen Wettbewerben bereits 40 Tore erzielt und ist in den europäischen Top-5 Ligen zu einem Top-5-Angriff herangewachsen.

Omar Marmoush ist fortwährend unaufhaltsam und hat bereits jetzt seine 18 Scorerpunkte aus der vergangenen Saison auf dem Konto. Wir haben uns in der ODDSET App umgesehen und folgende Wette herausgearbeitet: „Sieg Frankfurt & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,78 bei ODDSET.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Vincent Kompany hat sich die 1:4-Pleite gegen den FC Barcelona scheinbar so sehr zu Herzen genommen, dass er jetzt gar keine Gegentore mehr sehen möchte. Im Anschluss an diesen Rückschlag feierte der deutsche Rekordmeister fünf Siege ohne Gegentor in Folge.

Wir nutzen deswegen diesen Bet365 Angebotscode und prognostizieren „Bayern gewinnt ohne Gegentor“ gegen Augsburg mit einer Quote von 1,87 bei Bet365.

Über mehr Bundesliga-Spiele ohne Gegentor würde sich Xabi Alonso in dieser Spielzeit wohl ebenfalls freuen. Leverkusen schloss erst einen Spieltag ohne Gegentor ab.

Im Duell mit Heidenheim festigt sich dieser Negativ-Trend. Zu unserer Freude gibt es für „Heidenheim Über 0,5 Tore“ eine Quote von 1,85 bei Bwin.

Daten und Fakten zum 11. Spieltag:

Wolfsburg ist unter Ralph Hasenhüttl erstmals seit 4 Pflichtspielen unbesiegt (2S, 2U).

Union Berlin ging im Kalenderjahr 2024 nach 13 Bundesliga-Spielen ohne Torerfolg vom Feld.

Hoffenheim erzielte in den 3 vorangegangenen Liga-Spielen keinen eigenen Treffer

RB Leipzig verlor zuletzt ein wenig das Momentum und blieb drei Pflichtspiele in Serie sieglos. Zu Gast in Sinsheim können sich die Roten Bullen aber auf ihren Schlussmann verlassen.

Peter Gulacsi hielt, prozentual gesehen, unter allen Bundesliga-Torhütern die meisten Bälle (87,5 Prozent). Wir trauen dem RBL-Torhüter eine weitere Weiße Weste zu und spielen bei Merkur Bets eine Quote von 3,65 auf „Hoffenheim Unter 0,5 Tore“.

Weitere Partien am 11. Spieltag der Bundesliga:

Ein Festival der 1000 Tore erwarten wir ebenso wenig im Duell zwischen Gladbach und St. Pauli.

Die Kiezkicker haben sich defensiv zwar massiv stabilisiert, gaben bis jetzt jedoch mit Abstand die wenigsten Schüsse ab (30). Bei Sunmaker entdecken wir in der Quote von 1,98 für „Unter 2,5 Tore“ einen Value.

Jubelstürme sahen die Fans von Union Berlin zuletzt keine mehr. Die Eisernen warten seit drei Pflichtspielen auf einen eigenen Treffer. Die Abwehr agiert jedoch weiterhin auf höchstem Niveau und ist mit 12,3 erwartbaren Gegentreffern eine Top-4-Verteidigung. Die Aussichten für eine erfolgreiche Wette mit einer Quote von 1,85 bei Tipwin für „Beide Teams treffen: Nein“ zwischen Wolfsburg und Union Berlin sind gut.