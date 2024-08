Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 23.08.-25.08.

SPORT1 Betting 21.08.2024 • 16:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 1. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 1. Spieltag vom 23.08.-25.08.2024: Am ersten Spieltag gibt es im Wett Tipp heute mehrere Begegnungen, in denen eine Over-Wette zum Einsatz kommt.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 1. Spieltag:

Quoten Stand vom 21.08.2024, 13:30 Uhr.

Top-Spiel der Woche: Wolfsburg vs. Bayern

Vincent Kompany soll beim FC Bayern wieder ein neues Zeitalter einläuten und den Durst der Verantwortlichen nach dominanten und zugleich siegreichen Partien wieder sättigen. Die Vorbereitung sowie das Pokalspiel sahen jedenfalls vielversprechend aus.

Der deutsche Rekordmeister gewann gegen den SSV Ulm mit 4:0. Im Anschluss an die erste Pokalrunde nahm sich der FCB sogar noch die Zeit für ein letztes Testspiel, welches gegen Grasshopper Zürich ebenfalls mit 4:0 gewonnen werden konnte.

Bayern wirkt im Aufbauspiel äußerst flexibel und hat gleichzeitig eine gute Restverteidigung präsentiert. Wolfsburg hingegen hat drei der letzten sechs Bundesliga-Duelle gegen die Münchner zu Null verloren und weder im Pokal (1:0 vs. Koblenz) noch bei der Generalprobe gegen Brentford (4:4) wie eine verbesserte Mannschaft ausgesehen.

Wir sehen Bayern in der Favoritenrolle und entscheiden uns für die Wette „Bayern gewinnt ohne Gegentor“ mit einer Quote von 3,00 bei Bet365.

Thema der Woche: Wie weit sind die einzelnen Angriffsreihen?

Der VfB Stuttgart hat im Sommer seinen besten Angreifer abgegeben. Serhou Guirassy verließ die Schwaben in Richtung Dortmund. Untätig ist der Vizemeister aber nicht gewesen und hat mit Ermedin Demirovic einen Top-5-Scorer der vergangenen Spielzeit als Verstärkung geholt.

Am ersten Spieltag gastiert Stuttgart in Freiburg. Die Breisgauer gewannen im vergangenen Jahr nur fünf von 17 Bundesliga-Heimspielen und verloren beide Duelle gegen den VfB (0:5, 1:3). Wir trauen dem VfB-Angriff weiterhin und spielen bei ODDSET eine Quote von 1,88 auf „VfB Stuttgart Über 1,5 Tore“.

Als Nächstes widmen wir uns der Offensive des SV Werder Bremen. Die Grün-Weißen gewannen im DFB-Pokal souverän mit 3:1 gegen Cottbus und staunten im ersten Pflichtspiel direkt über einen Hattrick von Keke Topp.

Werder gewann in der Vorsaison beide Duelle mit Augsburg und erzielte in beiden Begegnungen „Über 1,5 Tore“. Wir geben erneut eine Augsburg Werder Bremen Wette auf „Werder Bremen Über 1,5 Tore“ ab und erhalten dafür bei Winamax eine Quote von 2,40.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Wesentlich weniger erfolgsversprechend sieht das Angriffsspiel von Union Berlin aus. Die Eisernen haben mit Bo Svensson wieder einen Trainer installiert, der auf ein intensives Pressing aus einer 3-4-3 Formation setzt. Im Pokal hatten die Köpenicker wieder Ladehemmungen und gewannen nur mit 1:0 gegen Greifswald. Im direkten Duell mit Mainz spielen wir bei Happybet eine Quote von 1,80 für „Beide Teams treffen: Nein“.

In Hoffenheim gastiert Holstein Kiel zum ersten Bundesliga-Spiel der Vereinsgeschichte. Die TSG wahrte in der Vorsaison zwar nur zwei Weiße Westen, hatte aber selbst eine potente Offensive auf dem Feld. Nur in Spielen der Bayern (139) fielen mehr Tore als in den TSG-Partien (132). Zum Abschluss der vergangenen Spielzeit gewann Hoffenheim zudem drei von vier Heimspielen. Bei Bet-at-home setzen wir mit einer Quote von 2,05 unter anderem deshalb auf „Sieg Hoffenheim & Über 2,5 Tore“.

Daten und Fakten zum 1. Spieltag:

Leverkusen erzielte in der Vorsaison 22 Tore in der Schlussviertelstunde

RB Leipzig gewann 9 von 11 Pflichtspielen gegen Bochum.

Frankfurt gewann zum Abschluss der vergangenen Saison nur eines von 9 Bundesliga-Spielen.

Ein Teil dieser Gleichung passt auch zur Begegnung zwischen St. Pauli und Heidenheim. Die letzten beiden Zweitliga-Meister waren in der Vorbereitung auf Torjagd. Die Kiezkicker erzielten gegen Norwich (3:1) und Atalanta (3:0) je drei Tore.

Heidenheim gewann zum Abschluss sowohl gegen Aris Limassol als auch Espanyol mit 2:1. Die jeweiligen Pokal-Partien von St. Pauli (3:2 n.V. vs. Halle) und Heidenheim (4:0 vs. Villingen) sahen zumindest vor dem gegnerischen Tor vielversprechend aus. Eine Quote von 1,90 bei NEObet für „Über 2,5 Tore“ ist uns attraktiv genug.

Weitere Partien am 1. Spieltag der Bundesliga:

Nuri Sahin beginnt sein Abenteuer als Bundesliga-Trainer vor heimischer Kulisse gegen Eintracht Frankfurt. Dortmund gewann während der letzten neun Jahre jedes Auftaktspiel und erzielte gegen keinen anderen Bundesliga-Klub mehr Tore als gegen die SGE (200 in 102 Partien). Wir erwarten einen „Sieg Dortmund“, den wir bei Bwin zu einer Quote von 1,71 spielen.

Der amtierende deutsche Meister aus Leverkusen startet in Gladbach zur Mission „Titelverteidigung“. Die Fohlen sind seit neun Bundesliga-Spielen gegen die Werkself sieglos (2U, 7N). Leverkusen wird weiterhin attraktiven Offensivfußball zelebrieren und gibt uns gute Chancen für „Sieg Leverkusen & Über 2,5 Tore“. Das Angebot findet ihr zu einer Quote von 2,10 aktuell bei Betano.