Bundesliga Spiele aktuell - Tipps, Prognosen & Spielplan | 25.10.-27.10.

SPORT1 Betting 23.10.2024 • 16:00 Uhr Für die neun Bundesliga Spiele vom 8. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Bundesliga Spiele aktuell zum 8. Spieltag vom 25.10. - 17.10.2024: Von Bayern und Leverkusen erwarten wir im Wett Tipp heute deutliche Auswärtssiege.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 8. Spieltag:

Spiele: Tipp: Quote:

Mainz vs. Gladbach Tim Kleindienst trifft 2,75

Stuttgart vs. Kiel Sieg Stuttgart & Beide Teams treffen 2,30

RB Leipzig vs. Freiburg Beide Teams treffen: Nein 2,15

St. Pauli vs. Wolfsburg Wolfsburg Über 1,5 Tore 2,25

Werder Bremen vs. Leverkusen Sieg Leverkusen (HC -1) 2,20

Union Berlin vs. Frankfurt Sieg Union Berlin (DNB) 1,78

Heidenheim vs. Hoffenheim DC 1X & Beide Teams treffen 1,92

Quoten Stand vom 23.10.2024, 13:00 Uhr. Angaben ohne Gewähr. Die Quoten unterliegen laufenden Anpassungen und können sich mittlerweile geändert haben. 18+ | AGB beachten!

Top-Spiel der Woche: RB Leipzig vs. Freiburg

Tabellarisch gesehen empfängt der erste Bayern-Verfolger den Tabellen-Dritten. In dieser Paarung treten zwei der besten Bundesliga-Defensiven gegeneinander an und werden den jeweiligen Angriffsreihen deftige Aufgaben stellen.

RB Leipzig beendete sechs von sieben Liga-Spiele ohne Gegentor (1.), ließ insgesamt nur zwei Gegentreffer zu (1.) und hat mit Peter Gulacsi einen Torhüter im Kasten, der 92,6 Prozent der Bälle pariert hat (1.).

Laut erwartbaren Gegentreffern ist die Hintermannschaft der Breisgauer (6,2 xGA) sogar noch etwas besser und die zweitbeste erwartbare Defensive der Bundesliga. RBL-Trainer Marco Rose kann bei 7,9 erwartbaren Gegentreffern (4.) aber ebenfalls nicht meckern.

Wir sehen zwei Top-Defensiven auf dem Feld und entscheiden uns für eine „Beide Teams treffen: Nein“ Wette mit einer Quote von 2,15 bei Happybet.

Thema der Woche: Klare Favoritensiege in der Ferne

Leverkusen gastiert am kommenden Wochenende im Weserstadion. Werder erzielte in drei Auftritten noch keinen einzigen Heimtreffer (0:6 Tore) und muss sich nun mit dem amtierenden Meister herumschlagen. B04 stellt den zweitbesten Angriff der Bundesliga (18 Tore) und wird dem SVW nicht den Gefallen tun, im Schongang über den Rasen zu schleichen.

Die Zahl der erwartbaren Bayer-Treffer (16,5 xG) kann nur der Tabellenführer aus München (17,2 xG) übertreffen. Bremen tingelt mit 10,0 erwartbaren Treffern im Mittelfeld herum. Wir gehen von einem deutlichen Sieg der Werkself aus und spielen bei Tipwin eine Quote von 2,20 auf „Sieg Leverkusen (HC -1)“.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Eine Spur deutlicher gerät der VfL Bochum gegen Bayern unter die Räder. Unter Vincent Kompany agieren die Münchner so dominant wie schon seit Jahren nicht mehr (knapp 70 Prozent Ballbesitz). Kein anderer Bundesligist kann mit der Gier im Bayern-Angriff derzeit mithalten (24 Tore in 7 Spielen).

Bochum erlaubte bis jetzt die meisten erwartbaren Gegentreffer (18.2 xGA) und steht bei einem mickrigen Zähler nach sieben Spieltagen. Die Interimstrainer haben keine dankbare Aufgabe. Wir bedienen uns bei Betway und spielen dort eine Quote von 1,95 auf „Sieg Bayern (HC -2)“.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Eine emotionale Karussellfahrt liegt hinter dem VfB Stuttgart. Der Vizemeister konnte nach der deutlichen 0:4-Pleite gegen Bayern einen Last-Minute-Sieg in der Königsklasse (1:0 vs. Juventus) feiern. Zu Hause verloren die Schwaben unter Sebastian Hoeneß nur eines von 24 Bundesliga-Spielen. Im Duell mit der anfälligsten Bundesliga-Defensive (Kiel: 21) erwarten wir einen „Sieg VfB Stuttgart & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,30 bei Bet365.

Dortmund erlebte im Santiago Bernabeu eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Trotz einer zwischenzeitlichen 2:0-Führung unterlagen die Schwarz-Gelben beim amtierenden CL-Sieger letztlich mit 2:5. Auswärts hat der BVB bislang große Schwierigkeiten, die wir im Vergleich mit Augsburg berücksichtigen. Bei Betano überzeugt uns eine Quote von 1,72 für „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Daten und Fakten zum 8. Spieltag:

Stuttgart kassierte bereits 15 Gegentore.

Freiburg gewann 5 der ersten 7 Liga-Spiele.

RB Leipzig ist seit 18 Bundesliga-Spielen ungeschlagen (12S, 6U).

Frankfurt (40,3 Prozent Ballbesitz) hat sich zu einer herausragenden Kontermannschaft entwickelt (7 Kontertore). Zu Gast bei Union Berlin werden der SGE diese Fähigkeiten aber kaum etwas bringen. Die Eisernen (41,5 Prozent Ballbesitz) haben ebenfalls kein Interesse an der Kugel, bieten dafür aber die drittbeste erwartbare Defensive (6,3 xGA) auf.

Nach drei Siegen aus drei Heimspielen geben wir den Köpenickern einen Bonus und nutzen die Option „Sieg Union Berlin (DNB)“, wodurch wir eine Quote von 1,78 bei Bet-at-home erhalten.

Weitere Partien am 8. Spieltag der Bundesliga:

Wolfsburg traf in den letzten acht Bundesliga-Spielen. Ralph Hasenhüttl sah bereits 15 Treffer in sieben Liga-Spielen - ein neuer Vereinsrekord! Zu Gast am Millerntor geben wir den Wölfen mehr als nur einen Treffer. Für „Wolfsburg Über 1,5 Tore“ erhalten wir bei ODDSET eine Quote von 2,25.

Hoffenheim gewann am vergangenen Spieltag zwar gegen Bochum, verpasste zuvor aber in fünf aufeinanderfolgenden Liga-Spielen einen Sieg. Auswärts ist Hoffenheim seit drei Liga-Spielen sieglos. Heidenheim kann die schlagbare TSG-Verteidigung durch ihr präzises Konterspiel durchaus in Gefahr bringen. Wir gehen deshalb auf die Match-Kombi „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ und peilen bei Sunmaker eine Quote von 1,92 an.