Bundesliga Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 30.08.-01.09.

Bundesliga Tipps aktuell - Vorhersagen 2. Spieltag (Spiele, Tipp, Quote)

Top-Spiel der Woche: Leverkusen vs. RB Leipzig

Leverkusen schaffte am 1. Spieltag erneut ein Last-Minute-Wunder und gewann durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 3:2 gegen Gladbach. Den Siegtreffer erzielte Florian Wirtz, der mit zwei Toren zum Matchwinner avancierte. Seine 1,11 erwartbaren Tore waren der drittbeste Wert aller Spieler zum Saisonauftakt.

In der nächsten Begegnung wird der amtierende deutsche Meister von RB Leipzig auf die Probe gestellt. Allerdings entschied die Mannschaft von Xabi Alonso bereits die letzten drei Aufeinandertreffen für sich und erzielte in jeder Begegnung „Über 1,5 Tore“ gegen die Roten Bullen (insgesamt 8:4).

Marco Rose muss auf seinen Kapitän Willi Orban verzichten, der seine Mannschaft am ersten Spieltag durch eine Notbremse vor dem drohenden Ausgleich der Bochumer gerettet hat (1:0). Ohne den Innenverteidiger trauen wir den Gästen in der BayArena keine Punkte zu.

Wir sehen Leverkusen in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine „Sieg Leverkusen“ Wette mit einer Quote von 1,72 bei Bet365 .

Thema der Woche: Viele Tore in mehreren Begegnungen

Der auffälligste Spieler am 1. Spieltag war vermutlich Andrej Kramaric. Er führte Hoffenheim mit seinen drei Toren zum knappen 3:2-Erfolg gegen Kiel. Kein anderes Bundesliga-Team sammelte am ersten Spieltag mehr erwartbare Tore als die TSG (3,48 xG).

Die eben erwähnten Störche machten ihre Aufgabe am 1. Spieltag nicht schlecht, waren mit 0,68 xG über Standards gefährlich (3.) und gaben insgesamt 17 Schüsse ab. Am kommenden Wochenende steigt die Bundesliga-Heimpremiere gegen Wolfsburg.

Weitere spannende Bundesliga Spiele mit Wettquoten:

Eine Wette mit Tor-Bezug wählen wir ebenfalls im Vergleich zwischen Bochum und Gladbach aus, beschränken uns aber auf die Fohlen. Die Gäste erzielten in den drei vorangegangenen Duellen mit Bochum jeweils „Über 1,5 Tore“ und jubelten insgesamt über zehn Treffer. „Gladbach Über 1,5 Tore“ ist bei Winamax zu einer Quote von 2,05 spielbar .

Daten und Fakten zum 2. Spieltag:

Etwas dezenter sind Union Berlin und St. Pauli. Die Eisernen limitierten Mainz am 1. Spieltag pro Schuss auf 0,08 erwartbare Tore - der drittbeste Wert aller Bundesligisten. St. Pauli stellte trotz der 0:2-Niederlage gegen Heidenheim eine der fünf stärksten erwartbaren Defensiven (1,12 xGA). Daher eignet sich unserer Meinung nach eine Quote von 2,00 bei Happybet für „Unter 2,5 Tore“.