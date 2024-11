Cagliari - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 09:00 Uhr Cagliari - AC Milan Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Gewinnt Milan nach dem Real-Coup nun auch beim Lieblingsgegner?

Unser Cagliari - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 09.11.2024 lautet: Im Bernabeu erzielten die Mailänder unter der Woche drei Tore. In unserem Wett Tipp heute sollten bei einem Lieblingsgegner daher mindestens zwei Treffer drin sein.

Es war eine der großen Überraschungen in dieser Woche: Champions-League-Sieger Real Madrid verlor in der Königsklasse zu Hause gegen Milan klar mit 1:3. Die Rossoneri dürften mit breiter Brust aus der spanischen Hauptstadt abgereist sein und sind in unserer Cagliari AC Milan Prognose nicht nur deswegen der klare Favorit.

An den letzten Sieg über die Mailänder dürften sich einige Fans der Gastgeber vielleicht noch erinnern. Beim vorletzten Erfolg waren allerdings einige von ihnen vielleicht noch gar nicht geboren. Wir entscheiden uns für den Cagliari AC Milan Wett Tipp heute „AC Milan Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,56 bei Winamax.

Darum tippen wir bei Cagliari vs AC Milan auf „AC Milan Über 1,5 Tore“:

Cagliari hat die letzten 3 Liga-Spiele verloren und bei jeder der Pleiten 2 Gegentore kassiert.

AC Milan ist seit 13 direkten Duellen ungeschlagen, hat die letzten 5 alle gewonnen.

Am Dienstag gewannen die Rossoneri auswärts mit 3:1 bei Real Madrid.

Cagliari vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Buchmacher, die für einen reibungsloseren Ablauf immer mehr auf Sportwetten mit PayPal bauen, spricht eine klare Sprache. Wer auf einen Sieg der Gäste setzt, der muss sich aktuell mit diesbezüglichen Cagliari AC Milan Quoten von höchstens 1,63 zufriedengeben.

Die Cagliari AC Milan Wettquoten von bis zu 5,50 klingen da natürlich deutlich lukrativer, allerdings können wir diese auch aufgrund der Historie dieser beiden Klubs nicht empfehlen. Anders sieht es mit einem Zu-Null-Sieg der Gäste aus, für den es Quoten um 2,85 gibt. Dafür lassen sich schon einige Argumente finden.

Cagliari vs AC Milan Prognose: Die Rossoneri nehmen auch diese Hürde

Die Pleiten-Serie Cagliaris geht weiter. Nach dem 0:2 bei Udinese und dem 0:2 zuhause gegen Bologna verloren die Rossoblu am vergangenen Wochenende auch ihre Auswärtspartie bei Lazio Rom mit 1:2. Immerhin konnten sie nach zwei torlosen Spielen mal wieder treffen.

Für die Casteddu war dies Saisontreffer Nummer 9. Wirklich viel ist das nach elf Spieltagen aber nicht und wird nur von drei Klubs unterboten. Bereits das ist ein Argument für den weiter oben vorgeschlagenen Cagliari AC Milan Tipp „Sieg AC Milan zu Null“. Doch es gibt noch weitere.

So haben die Gastgeber drei ihrer letzten vier Heimspiele in der Serie A ohne eigenen Treffer verloren. Selbst kassierten sie bei jeder dieser drei Heimpleiten mindestens zwei Gegentore und insgesamt acht an der Zahl. Zwischen diesen drei Niederlagen gab es einen Heim-Erfolg gegen den FC Turin. Aber selbst bei diesem Heim-Dreier gab es zwei Gegentreffer (3:2).

Weiter zurückblickend kassierten die Rot-Blauen in sieben ihrer letzten acht Liga-Spiele mindestens zwei Gegentore - ein ganz besonders starkes Argument für unsere Cagliari AC Milan Prognose. In der Tabelle steht der Klub auf Rang 16, hat aber auch nur einen Zähler mehr als Schlusslicht Lecce auf dem 20. Platz.

Cagliari - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 1:2 Lazio Rom (A), 0:2 Bologna (H), 0:2 Udinese (A), 3:2 FC Turin (H), 1:1 Juventus (A)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 3:1 Real Madrid (A), 1:0 Monza (A), 0:2 Neapel (H), 3:1 Club Brügge (H), 1:0 Udinese (H)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs AC Milan: 1:5 (A), 1:4 (A), 1:3 (H), 0:1 (H), 1:4 (A)

Die Gäste aus der Mode-Stadt sind mit ihrem aktuellen siebten Platz sicherlich auch nicht zufrieden. Allerdings könnte der 3:1-Sieg unter der Woche bei Real Madrid den Beginn einer Aufholjagd darstellen. Im Bernabeu hatten die Rossoneri zwar bei den Expected Goals knapp das Nachsehen (2,45:2,66), zeigten sich aber effizienter und gewannen nicht unverdient.

Für die Mailänder war dies der vierte Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen (1N). In der Serie A beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Neapel, gegen den es die einzige Pleite in den letzten fünf Pflichtspielen setzte (0:2 zu Hause), acht Punkte. Primäres Ziel sind aber die Champions-League-Ränge, die aktuell fünf Zähler entfernt sind.

Auswärts konnten die Rossoneri in der laufenden Serie A-Saison noch nicht wirklich überzeugen. In fünf Auswärtspartien gab es nur zwei Siege und schon zwei Pleiten (1U). Einen der beiden Dreier gab es dabei im „Auswärtsspiel“ bei Inter, bei dem man nur nominell der Gast war.

Auswärts konnten die Rossoneri in der laufenden Serie A-Saison noch nicht wirklich überzeugen. In fünf Auswärtspartien gab es nur zwei Siege und schon zwei Pleiten (1U). Einen der beiden Dreier gab es dabei im „Auswärtsspiel" bei Inter, bei dem man nur nominell der Gast war.

Zudem konnte die ACM erst im letzten Liga-Auswärtsspiel in Monza hinten die Null halten (1:0). Zu Hause ist ihr das schon dreimal in fünf Partien gelungen.

Kommen wir nochmal zurück zum Anfang unserer Cagliari AC Milan Prognose, in der wir die Rossoblu als Lieblingsgegner der Rossoneri vorgestellt haben. Die letzten fünf direkten Vergleiche gingen mit insgesamt 17:4 Toren allesamt an die Mailänder, die allein die letzten beiden Duelle mit 9:2 Treffern für sich entschieden haben.

Cagliari vs AC Milan: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Cagliari: Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Makoumbou, Deiola, Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli

Ersatzbank Cagliari: Sherri, Ciocci, Felici, Azzi, Obert, Viola, Kingstone, Jankto, Lapadula, Wieteska, Pavoletti, Prati, Marin

Startelf AC Milan: Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Hernandez; Fofana, Reijnders, Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata

Ersatzbank AC Milan: Sportiello, Torriani, Terracciano, Calabria, Pavlovic, Musah, Loftus-Cheek, Zeroli, Okafor, Jovic, Abraham, Camarda

Weiter zurückblickend sind die Gäste seit 13 direkten Begegnungen ungeschlagen (11S, 2U). Der letzte Sieg Cagliaris gegen Milan datiert vom 28. Mai 2017 und liegt somit über sieben Jahre zurück. Es war der einzige Erfolg der Rot-Blauen gegen die Rossoneri in den letzten 40 direkten Aufeinandertreffen (8U, 31N).

Vier der letzten fünf Siege holten die Mailänder mit mindestens zwei Toren Unterschied. Nach alledem sollte auch die Wette „Sieg AC Milan HC -1″ mit in die engere Auswahl kommen.

Unser Cagliari - AC Milan Tipp: „AC Milan Über 1,5 Tore“

Wirklich alles spricht in diesem Duell für die Gäste! Mit dem Selbstbewusstsein eines 3:1-Erfolgs bei Champions-League-Sieger Real Madrid sollten die Rossoneri gegen Cagliari, gegen das sie nur eines der 40 Duelle in den letzten 26 Jahren verloren haben, unter normalen Umständen keine Mühe haben. Die Rossoblu kassierten zudem zuletzt viele Gegentreffer und dürften daher auch am Samstag mehr als nur einmal den Ball aus dem eigenen Kasten holen.