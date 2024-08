Cagliari - AS Rom Tipp, Prognose & Quoten | 18.08.2024

SPORT1 Betting 17.08.2024 • 11:00 Uhr Cagliari - AS Rom Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Serie A Wette | Roma-Schützenfest zum Auftakt in die neue Serie A-Saison?

Unser Cagliari - AS Rom Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 18.08.2024 lautet: In den letzten direkten Duellen hatte Cagliari nichts zu melden. In unserem Wett Tipp heute sichern wir uns dennoch lieber ab.

Ihren Serie A-Auftakt in die neuen Saison 2024/25 bestreitet die AS Rom am Sonntag in Cagliari. In der vergangenen Spielzeit waren beide Duelle klare Angelegenheiten zu Gunsten der Römer, die bei der Cagliari AS Rom Prognose der Buchmacher auch im kommenden Aufeinandertreffen der Favorit sind. Auch wir sehen die Gäste in der Favoritenrolle, würden uns am ersten Spieltag aber dennoch lieber absichern.

Aus diesem Grund entscheiden wir uns für den Cagliari AS Rom Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore” mit einer Quote von 1,65 bei Betano.

Darum tippen wir bei Cagliari vs AS Rom auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

AS Rom hat nur eines der letzten 18 direkten Pflichtspiel-Duelle verloren (13S, 4U).

In der vergangenen Saison gewann die Roma mit 4:1 auswärts und 4:0 zu Hause.

Nur eines der letzten 10 direkten Aufeinandertreffen endete mit höchstens einem Tor.

Cagliari vs AS Rom Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Cagliari AS Rom Wettquoten zeigt, dass die Buchmacher, von denen immer mehr Apple Pay Sportwetten anbieten, die Gäste in der Favoritenrolle sehen. Allerdings kratzen die Quoten für Wetten auf einen Auswärtssieg auch schon stark an der Quote von 2,00 und erreichen sie bei einigen wenigen Wettanbietern auch.

Mit Werten bis 4,00 sind die Cagliari AS Rom Quoten für Wetten auf einen Heimerfolg in etwa doppelt so hoch. Tore für beide Mannschaften halten die Bookies für wahrscheinlich. Für die Wettoption “Beide Teams treffen” gibt es Höchstquoten von 1,80. Die Gegenwette wirft Quoten bis 2,05 ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cagliari vs AS Rom Prognose: Vorteile bei den Gästen

Nach dem Abstieg aus der Serie A in der Saison 2021/22 und dem sofortigen Wiederaufstieg zur letzten Saison hatte Cagliari in der vergangenen Spielzeit nur ein Ziel: den Klassenerhalt. Der ist unter Trainer-Legende Claudio Ranieri auch gerade so gelungen. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf die Abstiegsränge konnten die Rossoblu als 16. der Tabelle den Gang ins Unterhaus vermeiden.

Ranieri trat zum Saisonende zurück und mit Davide Nicola wurde ein Trainer nach Cagliari gelotst, der sich in Sachen Abstiegskampf auskennt. Mit dem FC Empoli hielt er in der vergangenen Saison auf der Zielgeraden doch noch die Klasse, weil Konkurrent Frosinone verlor und Empoli gewann. Gegen wen? Natürlich gegen AS Rom. Am Ende waren Empoli und Cagliari punktgleich.

Die Entscheidung für Nicola ist einleuchtend, da für Cagliari auch in dieser Saison erstmal wieder nur der Klassenerhalt zählt. Die Vorbereitung war mit zwei Siegen bei je einem Remis und einer Niederlage passabel und auch das erste Pflichtspiel der neuen Saison war erfolgreich. In der ersten Runde der Coppa Italia gab es einen 3:1-Heimsieg gegen Serie-B-Aufsteiger Carrarese Calcio.

Mit Ibrahim Sulemana und allen voran Alberto Dossena haben die Rossoblu zwei Stützen ziehen lassen müssen. Das Geld wurde in die Käufe von unter anderem Nadir Zortea und Sebastiano Luperto reinvestiert. Zudem wurde mit Roberto Piccoli ein Mittelstürmer aus Bergamo ausgeliehen, der beim 3:1-Erfolg im Pokal ein Tor selbst erzielte und ein weiteres vorbereitete.

Cagliari - AS Rom Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cagliari: 3:1 Carrarese Calcio (H), 2:2 Modena (A), 2:0 Catanzaro (N), 1:3 Como Calcio (N), 3:0 Cagliari U19 (H)

Letzte 5 Spiele AS Rom: 1:1 Everton (A), 4:0 Barnsley (A), 1:1 Olympiakos Piräus (N), 0:1 Toulouse (N), 1:1 Kosice (A)

Letzte 5 Spiele Cagliari vs AS Rom: 0:4 (A), 1:4 (H), 0:1 (A), 1:2 (H), 3:2 (H)

Die Gäste aus Rom hatten in der Coppa Italia bislang Freilose und steigen sogar erst im Achtelfinale in den Wettbewerb ein. Demnach ist die kommende Partie das erste Pflichtspiel der Giallorossi in dieser Saison. Die Vorbereitung auf die neue Spielzeit war durchwachsen. In sechs Partien gab es zwei Siege, drei Remis und eine Niederlage.

Durchwachsen waren auch die letzten Ergebnisse in der vergangenen Spielzeit. Von den jüngsten sieben Pflichtspielen hatte die Roma nur eines gewonnen (3U, 3N). Vor allem nur fünf Punkte aus den vergangenen fünf Serie A-Partien sorgten dafür, dass die Römer als Sechster der Endabrechnung die Champions League verpassten.

Mit Romelu Lukaku, der in der letzten Spielzeit zusammen mit Paulo Dybala bester Torschütze seines Klubs (13 Tore) war, musste die AS Rom eine wichtige Stütze zurück zu Chelsea ziehen lassen, da der Belgier schlichtweg zu teuer war. Auch Leonardo Spinazzola gehört zu den erwähnenswerten Abgängen.

Im Gegenzug sicherten sich die Römer unter anderem die Dienste von LaLiga-Torschützenkönig Artem Dovbyk, Matias Soule und Enzo Le Fee, die den Kader stärker machen sollen. Was besonders für Cagliari AS Rom Wetten in Richtung der Gäste spricht, ist der direkte Vergleich.

Unser Cagliari - AS Rom Tipp: “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”

Von den letzten 18 direkten Begegnungen zwischen diesen beiden Teams ging nur eine an Cagliari. 13 der verbliebenen 17 Duelle hat die Roma gewonnen. Insofern können wir auch für den Cagliari AS Rom Tipp auf einen Sieg der Gäste eine Empfehlung aussprechen. Wer Zweifel hat, weil es der erste Spieltag ist, an dem bei vielen Klubs noch nicht alles rund läuft, der kann versuchen, diese Wette bei einem der Wettanbieter mit Startguthaben zu platzieren.

Nach den letzten direkten Duellen können wir uns jedenfalls keinen Heimsieg vorstellen, sodass man mit der “Doppelten Chance” absolut nichts falsch machen dürfte. Da die diesbezüglichen Cagliari AS Rom Quoten aber nicht die höchsten sind, werten wir sie mit dem Zusatz “Über 1,5 Tore” auf. In neun der letzten zehn direkten Duelle zwischen diesen beiden Teams gab es mindestens zwei Treffer zu bestaunen.