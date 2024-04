Cavaliers - Magic Tipp, Prognose & Quoten | 01.05.2024

Unser Cavaliers - Magic Sportwetten Tipp zum NBA Spiel am 01.05.2024 lautet: Die Cavaliers empfangen zum fünften Spiel der Postseason die Magic. Wir erwarten auf Seiten der Hausherren in unserem Wett Tipp heute vor allem einen deutlich aggressiveren Donovan Mitchell.

Die Magic konnten mit zwei starken Leistungen vor heimischem Publikum den 0:2-Rückstand gegen die Cavs ausgleichen und haben nun die Möglichkeit zum ersten Mal in dieser Serie in Führung zu gehen. Aufseiten der Gastgeber muss vor allem Superstar Donovan Mitchell mindestens einen Gang nach oben schalten, um dies zu verhindern.

Wir glauben daran und entscheiden uns für eine „Mitchell über 24,5 Punkte“-Wette mit einer Quote von 1,81 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Cavaliers vs Magic auf „Mitchell über 24,5 Punkte“:

Donovan Mitchell legte in den ersten beiden Heimspielen gegen die Magic im Schnitt 26,5 Punkte auf.

Das ist auch sein Karriereschnitt gegen das Team aus Florida.

In der Postseason erzielte der Guard in seiner Karriere im Schnitt 27 Punkte pro Partie.

Cavaliers vs Magic Quoten Analyse:

Die Magic sind schon die gesamte Saison über in fremden Stadien ein deutlich schwächeres Team als in heimischen Gefilden. Daher sehen die Bookies auch in der kommenden Partie die Gastgeber aus Ohio im Vorteil und vergeben diesen eine Siegquote in Höhe von 1,47. Der erste Auswärtssieg der Magic in diesen Playoffs steht derweil mit einer Quote von 2,68 in den Büchern.

Die Magic konnten in den ersten beiden Spielen dieser Serie in Cleveland jeweils die Marke von 90 erzielten Punkten nicht überschreiten. Bei Bet-at-home erwartet euch für eine „Magic unter 89,5 Punkte“-Wette eine sehr hohe 4,40er Quote. Diese könnte in Verbindung mit dem Bet-at-home Gutschein Code für einen satten Gewinn sorgen, solltet ihr das Risiko nicht scheuen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cavaliers vs Magic Prognose: Fällt der Distanzwurf bei den Cavaliers?

Die Cavaliers beendeten die Regular Season auf dem vierten Platz im Osten mit einer Bilanz von 48-34. Dabei stellte das Team von Coach Bickerstaff die sechstbeste Defensive der Liga mit einem Rating von 112,7, hatte jedoch im Angriff mit einem Rating von 115,3 (Platz 18) einige Probleme. Über die Saison gesehen nahmen die Cavs die achtmeisten Distanzwürfe aller Teams und trafen diese mit im Schnitt 36,7 Prozent immerhin durchschnittlich.

Das kann über die ersten vier Partien in der Serie gegen die Magic nicht behauptet werden! Mit im Schnitt 26,5 Prozent von Downtown zeigten die Cavaliers bisher ein immens unterirdisches Shooting-Game. Insgesamt blieb Cleveland in allen vier Spielen unter einer Wurfquote von 50 Prozent aus dem Feld.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Diese Marke konnten die Magic in den letzten beiden Spielen jeweils übertreffen, was ein Hauptgrund für die beiden Heimsiege gegen die Cavs war. Ein weiterer Faktor war natürlich die enorm starke Team-Defense des Teams aus Florida, die schon während der regulären Saison zur absoluten Elite der Liga (Platz 2) gehörte und auch in dieser Serie bisher Früchte trug, sodass die Cavs bisher in keinem Spiel die 100 Punkte Marke überschreiten konnten.

Mit einer Bilanz von 47-35 sammelten die Magic nur einen Sieg weniger als der aktuelle Seriengegner, zeigten dabei jedoch ähnliche Schwächen im Angriff. So reichte ein Offensiv Rating von 113,4 nur für den 22. Platz im Ligavergleich. Im Schnitt erzielte Orlando dabei vor heimischem Publikum fünf Punkte mehr als in fremden Hallen.

Cavaliers - Magic Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cavaliers: 89:112 Magic (A), 83:121 Magic (A), 96:86 Magic (H), 97:83 Magic (H), 110:120 Hornets (H).

Letzte 5 Spiele Magic: 112:89 Cavaliers (H), 121:83 Cavaliers (H), 86:96 Cavaliers (A), 83:97 Cavaliers (A), 113:88 Bucks (H).

Letzte 5 Spiele Cavaliers vs. Magic: 89:112 (A), 83:121 (A), 96:86 (H), 97:83 (H), 109:116 (H).

Die Cavaliers gewannen sieben der letzten acht Heimspiele gegen die Magic und hielten diese dabei fünf Mal unter 100 Punkten. Bei Oddset erwartet euch für eine „Sieg Cavaliers und beide Teams über 100 Punkte: Nein“-Wette eine Quote von 1,95. Alles Wissenswerte über den Top Anbieter findet ihr hier in unserem großen Oddset Testbericht.

Donovan Mitchell konnte in drei der letzten vier Heimspiele gegen die Magic mindestens 30 Punkte auflegen. Auch in der kommenden Partie werden die Cavaliers von der offensiven Produktion des explosiven Guards abhängig sein.

Unser Cavaliers - Magic Tipp: Mitchell über 24,5 Punkte

Donovan Mitchell nahm in den ersten beiden Spielen dieser Serie jeweils über fünf Abschlüsse mehr als die im Schnitt 15 versuchten Würfe aus den beiden vergangenen Partien. Auch im kommenden Match rechnen wir mit einem deutlich höheren Scoring-Output des Guards, was uns zu der von uns favorisierten Wette dieses Matches bringt.