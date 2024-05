Bologna - Juventus Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2024

Unser Bologna - Juventus Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 20.05.2024 lautet: Die Spielweise der beiden italienischen Top-4-Teams unterscheidet sich drastisch, doch auf ihre Defensive können beide Trainer bauen. Wir tun das in unserem Wett Tipp heute ebenfalls.

Für einen Moment war Juventus wieder eine geschlossene Einheit, als die Alte Dame den Sieg im Coppa-Italia-Finale gegen Atalanta Bergamo zelebrierte. Typisch Juve, reichte der Mannschaft von Massimiliano Allegri ein einziger Treffer für den Triumph. Sicher stehen und vorne Minimalaufwand leisten ist das Grundprinzip der Gäste in dieser Spielzeit. Mit größerem Fokus auf den eigenen Ballbesitz, aber mindestens ebenso beständig, hält Bologna die anderen Mannschaften der Serie A in dieser Saison vom eigenen Tor fern.

In unserem Wett Tipp heute nehmen wir bei Sunmaker die Quote von 1,79 und setzen auf „Beide Teams treffen: Nein“.

Darum tippen wir bei Bologna vs Juventus auf „Beide Teams treffen: Nein“:

Bologna vs Juventus Quoten Analyse:

Thiago Motta hat den FC Bologna unter die Top-Teams der Serie A geführt. In diesem direkten Duell mit Juve könnte sich entscheiden, wer am Ende der Saison den dritten Tabellenplatz inne hat. In der Bwin App liegt die Siegquote der Hausherren bei 2,45 - niedriger wird es nicht.