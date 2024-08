Celtic - Glasgow Rangers Tipp, Prognose & Quoten 01.09.24

SPORT1 Betting 30.08.2024 • 23:00 Uhr Celtic - Glasgow Rangers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premiership Schottland Wette | Wer geht im Old-Firm-Derby in Front?

Unser Celtic - Glasgow Rangers Sportwetten Tipp zum Premiership Schottland Spiel am 01.09.2024 lautet: Bisher ist Celtic in dieser Premiership-Saison noch ohne Gegentreffer. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass sich das am Sonntag ändert.

Am Sonntag herrscht im schottischen Glasgow mal wieder Ausnahmezustand. Denn es ist Old-Firm-Derby! Unsere Celtic Glasgow Rangers Prognose beschäftigt sich mit dem insgesamt schon 442. Aufeinandertreffen der bekanntesten Fußball-Klubs aus Schottland. Die Bilanz? Ausgeglichen! Beide stehen bei aktuell 169 Siegen.

Bei den letzten Duellen hatten meist die Celts die Nase vorne. Auch in diese Saison sind die Grün-Weißen wieder tadellos gestartet. Jetzt kommt es aber zum ersten Kracher und wir entscheiden uns für den Celtic Glasgow Rangers Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,74 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Celtic vs Glasgow Rangers auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Celtic erzielte an den ersten 3 Spieltagen 9 Tore.

Die Rangers trafen in den letzten beiden Liga-Spielen acht Mal.

In den letzten 3 Liga-Duellen trafen beide Teams und es gab mindestens 3 Tore in der Partie.

Celtic vs Glasgow Rangers Quoten Analyse:

Obwohl hier die beiden erfolgreichsten Mannschaften Schottlands aufeinandertreffen, haben die Buchmacher einen klaren Favoriten auserkoren - und das sind die Gastgeber. Die Celtic Glasgow Rangers Quoten für Wetten auf einen Heimsieg der Bhoys erreichen Höchstwerte von gerade einmal 1,62.

Auf der anderen Seite liegen die Celtic Glasgow Rangers Wettquoten für einen Tipp auf die Gers bei Werten bis 4,70. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten bis 2,22 ab und könnte eine Option für eine Gratiswette ohne Einzahlung sein. Wir würden eine solche Freiwette aber lieber für einen anderen Tipp nutzen. Denn Celtic startete extrem stark.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Celtic vs Glasgow Rangers Prognose: Vorteile bei den Bhoys

Drei Spiele, drei Siege, 9:0 Tore - so wie Celtic kann man mal in eine neue Saison starten. Zwischen diesen drei Erfolgen gab es noch einen 3:1-Sieg im League Cup gegen Liga-Konkurrent Hibernian FC. Saisonübergreifend haben die Bhoys damit ihre letzten zwölf Pflichtspiele allesamt gewonnen.

Seit insgesamt 16 Pflichtspielen sind die Celts ungeschlagen und holten 15 Siege (1U). In der vergangenen Saison wurden sie mit acht Punkten Vorsprung auf die Rangers schottischer Meister und auch im nationalen Pokalwettbewerb triumphierten sie am Ende mit einem 1:0 über den Stadtrivalen.

Durch den Sieg im Pokalfinale im Mai dieses Jahres zog Celtic nun auch an Old-Firm-Siegen mit den Gers gleich. Nach 441 Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben stehen beide Klubs nun bei 169 Siegen (103 Remis). Beim Torverhältnis haben die Grün-Weißen mit 615:607 die Nase leicht vorne.

Wenn nun jemand die Führung in der Allzeit-Wertung des Old Firms übernimmt, dann ist es wohl Celtic. Die Hoops haben nämlich im heimischen Celtic Park ihre letzten neun Pflichtspiele allesamt gewonnen. Seit 14 Heimspielen sind sie ungeschlagen (13S, 1U). Müssten wir uns beim Celtic Glasgow Rangers Tipp für einen Sieger entscheiden, dann wären das die Gastgeber.

Celtic - Glasgow Rangers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Celtic: 3:0 St. Mirren (A), 3:1 Hibernian (H), 2:0 Hibernian (A), 4:0 Kilmarnock (H), 4:1 Chelsea (N)

Letzte 5 Spiele Glasgow Rangers: 6:0 Ross County (H), 2:0 St. Johnstone (H), 0:2 Dynamo Kiew (H), 2:1 Motherwell (H), 1:1 Dynamo Kiew (N)

Letzte 5 Spiele Celtic vs Glasgow Rangers: 1:0 (N), 2:1 (H), 3:3 (A), 2:1 (H), 1:0 (A)

Die Rangers verpassten zum Start in die neue Premiership-Saison einen Sieg und mussten sich bei den Heart of Midlothian mit einer Nullnummer begnügen. In der Folge gab es aber zwei Siege und vor allem am vergangenen Wochenende ein regelrechtes Feuerwerk. Mit 6:0 schickten die Gers die Gäste von Ross County nach Hause.

Aktuell stehen die Teddy Bears, wie die Spieler liebevoll genannt werden, hinter Celtic und Aberdeen auf dem dritten Rang. Mit einem Sieg am Sonntag würden sie also zumindest den Rivalen in der Tabelle überholen. Der letzte Sieg im Celtic Park datiert allerdings vom 17. Oktober 2020.

Von den letzten sieben Gastspielen beim Stadtrivalen konnten die Gers keines gewinnen. Stattdessen gab es fünf Pleiten und nur zwei Remis. Die letzten vier Auswärtsspiele verloren sie allesamt. Das ist mit ein Grund, warum wir den eingangs erwähnten Celtic Glasgow Rangers Tipp „Doppelte Chance X2″ trotz starker Quoten nicht anspielen würden.

Bei den letzten drei Niederlagen im Celtic Park konnten die Rangers aber zumindest treffen. Insofern wäre für uns die Kombi „Sieg Celtic & Beide Teams treffen“ eine lukrative Option. Bei CrazyBuzzer zum Beispiel gibt es für diese Wette eine Quote von 2,77. Mit dem CrazyBuzzer Bonus könntet ihr euch zusätzliches Guthaben für solch einen Tipp holen.

So seht ihr Celtic - Glasgow Rangers im TV oder Stream:

01. September 2024, 13:30 Uhr, Celtic Park, Glasgow

Übertragung TV: Sportdigital Fußball

Übertragung Stream: Sportdigital+

Nicht DAZN und auch nicht Sky, nein, Sportdigital zeigt das insgesamt 442. Old Firm Derby zwischen den Bhoys und den Gers. Für den Empfang von Sportdigital Fußball benötigt man in Deutschland ein Abonnement von Sky oder HD+.

Insofern ist der Empfang mit einem kostenpflichtigen Abo verbunden. Das gleiche gilt für den Stream über Sportdigital+, für den es aber auch schon einen Tagespass gibt.

Celtic vs Glasgow Rangers: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Celtic: Schmeichel; A. Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Bernardo, McGregor, Hatate; Kühn, Idah, Maeda

Ersatzbank Celtic: Sinisalo, Forrest, Furuhashi, Palma, Turley, Yang, Holm, Ralston, Welsh

Startelf Glasgow Rangers: Butland; Tavernier, Souttar, Balogun, Jefte; Sterling, Barron, Cerny, Lawrence, Matondo; Dessers

Ersatzbank Glasgow Rangers: Kelly, Danilo, Dowell, King, McKinnon, Diomande, Fraser, McCausland, Rice

Die Aufstellungen in unserer Celtic Glasgow Rangers Prognose bringen keine Überraschungen mit sich. Weitestgehend dürften die beiden Trainer auf dieselbe Startelf zurückgreifen, die ihnen schon am vergangenen Wochenende einen Sieg bescherte.

Mit Dessers und Matondo wird bei den Gästen das Offensiv-Duo starten, das sich für fünf der bisherigen acht Treffer verantwortlich zeigte. Bei den Bhoys könnte der Deutsche Nicolas Kühn zurück in die Startelf rücken. Er kam in den ersten vier Pflichtspielen der Saison auf drei Tore und drei Vorlagen.

Unser Celtic - Glasgow Rangers Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Auch für uns sind die Gastgeber hier der Favorit. Celtic hat nur eines der letzten zwölf direkten Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben verloren (8S, 3U). Ein gewisses Rest-Risiko ist aber vorhanden. Es ist immerhin das Old Firm, das schon viele spektakuläre Geschichten geschrieben hat. Aus diesem Grund würden wir uns primär für eine Torwette entscheiden. Nach drei Spieltagen hat Celtic die meisten und die Rangers die zweitmeisten Treffer. Auch die letzten direkten Duelle in der Premiership waren torreich mit Treffern für beide Teams.