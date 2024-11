Chargers - Ravens Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2024

SPORT1 Betting 24.11.2024 • 16:00 Uhr Chargers - Ravens Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Wer gewinnt den dritten “Harbaugh Bowl” der NFL-Geschichte?

Unser Chargers - Ravens Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 26.11.2024 lautet: Die Ravens stehen nach zwei Niederlagen aus den letzten vier Spielen unter Druck. Im Wett Tipp heute trauen wir Baltimore im Bruder-Duell aber eine Reaktion zu.

Beim Monday Night Football in Week 12 der Saison 2024 kommt es zum dritten “Harbaugh Bowl” der NFL-Geschichte. Die Brüder John und Jim Harbaugh treffen in Los Angeles aufeinander. Das erste Duell der beiden Geschwister fand am Thanksgiving Day 2011 statt, als die Ravens mit 16-6 gegen die 49ers gewannen. Im Super Bowl XLVII der Saison 2012 setzte sich erneut das Team aus Baltimore gegen San Francisco durch, dieses Mal mit 34-31.

Der ältere der beiden Brüder ist am Montag mit seinen Ravens bei den Chargers zu Gast. Die Quoten der Chargers Ravens Prognose sehen die Gäste vorne.

Wir erwarten ein ähnliches Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,54 bei Winamax den Wett Tipp heute “Sieg Ravens HC +1,5”.

Darum tippen wir bei Chargers vs Ravens auf “Sieg Ravens HC +1,5”:

John Harbaugh hat bisher alle NFL-Duelle gegen seinen jüngeren Bruder gewonnen

4 der letzten 5 Vergleiche zwischen beiden Teams gingen an Baltimore

Die Ravens stellen nach Yards per Game die beste Offense der Liga

Chargers vs Ravens Quoten Analyse:

In der Saisonbilanz steht Los Angeles bei 7-3 und somit nur knapp vor Baltimore mit einem Record von 7-4. Obwohl die Bolts am Montagabend Heimrecht genießen, sprechen sich die Chargers vs Ravens Quoten für die Gäste aus.

Für einen Sieg des Teams aus Maryland bekommt ihr Quoten im Schnitt von 1,66. Auf der Gegenseite warten bei den besten Bookies für einen Erfolg der Hausherren Chargers gegen Ravens Wettquoten zwischen 2,18 und 2,30 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chargers vs Ravens Prognose: Können die Gäste die eigenen Fehler minimieren?

Vor dem Spiel gegen die Bengals am vergangenen Sonntag stand die Chargers-Defense bei den zugelassenen Punkten auf Platz 1 der NFL. Doch was diese Bilanz wirklich wert war, war mit dem zweitleichtesten Schedule der Liga eher ungewiss. So war das Heimspiel gegen die offensivstarken Bengals eine gute Bewährungsprobe für die Bolts. Am Ende feierte LA einen 34-27-Sieg. Dabei waren die 27 Allowed Points der schwächste Wert in dieser Saison. Zudem drohte das Spiel mit 21 Zählern für Cincy in der zweiten Hälfte zu kippen. Am Ende brachten die Hausherren aber den Sieg nach Hause.

Denn der neue Head Coach Jim Harbaugh hat dem Franchise auch im Hinblick auf den Chargers Ravens Tipp das “Chargering” ausgetrieben. Dieses Verb stand in Los Angeles in den vergangenen Jahren für die Tatsache, dass das Team trotz einer hohen Qualität immer wieder Spiele in der Schlussphase durch eigene Fehler und große Lücken in der Defensive weggeworfen hat. QB Justin Herbert kam auf 297 Passing Yards, zwei Passing Touchdowns, fünf Carries für 65 Rushing Yards und machte mit dem 15. Game-Winning-Drive seiner Karriere den Sack zu. Die Bolts stehen nun bei einem Punkte-Plus von 75, was für den vierten Rang hinter Detroit, Buffalo und Philadelphia reicht.

Die Steelers haben sich in den vergangenen Jahren zu einem wahren Angstgegner der Ravens entwickelt. Das 16:18 am vergangenen Spieltag war die achte Niederlage in den letzten neun Spielen für Baltimore gegen Pittsburgh. Dabei zeigte die Defense der “Raben” eigentlich mit vier Sacks gegen QB Wilson eine gute Leistung. Zudem ließ man nur 4 von 17 3rd und 4th Downs zu und hielt den Gegner in der Red Zone bei 0-4. Doch wie schon so oft in der jüngsten Vergangenheit schlugen sich die Männer von Coach John Harbaugh mal wieder selbst.

Das Team aus Maryland leistete sich in dieser Partie gleich drei Turnover, nachdem man in den drei Spielen zuvor komplett ohne Ballverlust geblieben war. Zudem machte man sich mit vielen Penalties das Leben wieder selbst schwer. Die Ravens führen die Liga mit 110 Strafen an. Hinzu kam, dass Kicker Justin Tucker zwei Field Goals liegen ließ. In dieser Saison hat Tucker schon sechs FGs und einen PAT liegen gelassen. Auch QB Lamar Jackson kam nach acht Passer Ratings in Folge von mindestens 101 nur auf einen Wert von 66,1. Zudem bleibt die Pass Defense mit 284,5 Yards per Game das Schlusslicht der NFL. Auf der Gegenseite liegt die Offense bei den Yards pro Spiel auf Rang 1. All das wirkt sich auch auf die Chargers gegen Ravens Prognose aus.

Chargers - Ravens Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chargers: 34:27 Bengals (H), 27:17 Titans (H), 27:10 Browns (A), 26:8 Saints (H), 15:17 Cardinals (A)

Letzte 5 Spiele Ravens: 16:18 Steelers (A), 35:34 Bengals (H), 41:10 Broncos (H), 24:29 Browns (A), 41:31 Buccaneers (A)

Letzte 5 Spiele Chargers vs Ravens: 10:20 (H), 6:34 (A), 23:17 (A), 10:22 (H), 26:29 (A)

Diese Begegnung wurde in der Geschichte der NFL erst 15 Mal ausgetragen. Die Ravens führen die Bilanz mit 9-6 an. Auch vier der letzten fünf Duelle gingen an Baltimore. Das jüngste Duell in der Vorsaison entschieden Lamar Jackson und Co. mit 20:10 in LA für sich.

Ravens-Running-Back Derrick Henry führt die NFL mit 13 Touchdowns an. Gegen die Steelers erzielte “King Henry” im elften Spiel in Folge einen Score. Gegen die Chargers trauen wir dem RB sogar zwei TDs zu.

Für diesen Chargers vs. Ravens Tipp bekommen wir bei Bet-at-home eine Quote von 3,50. Wenn ihr bei dieser Wette den aktuellen Bet-at-home-Gutschein nutzt, könnt ihr euren Einsatz bestens absichern.

Unser Chargers - Ravens Tipp: Sieg Ravens HC +1,5

In unserer Chargers Ravens Prognose haben die Gäste auf Seiten der Offense mit Lamar Jackson und Derrick Henry klare Vorteile. Dafür kommt mit QB Herbert und seinem Top-Rookie Ladd McConkey viel Arbeit auf die schwächste Pass-Defense der Liga zu.

Am Ende rechnen wir mit einem engen Spiel, kommen aber zum selben Ergebnis wie die Bookies. Wir sehen die Gäste leicht vorne. Die Chargers konnten zwar die letzten vier Spiele gewinnen, die Erfolge kamen aber gegen Teams wie die Saints, die Browns, die Titans und die Bengals zustande.

Zudem machen auch der direkte Vergleich und die Tatsache, dass der ältere Bruder bisher jeden “Harbaugh-Bowl” für sich entscheiden konnte, den Gästen Hoffnung.