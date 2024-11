Chelsea - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 10.11.2024

SPORT1 Betting 09.11.2024 • 08:00 Uhr Chelsea - Arsenal Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Fehlt den Gunners der Mut?

Unser Chelsea - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 10.11.2024 lautet: Die Gunners stecken in einer Ergebniskrise, welche die fehlende Kreativität im Angriff ohne Martin Ödegaard unterstreicht. Im Wett Tipp heute bleibt Arsenal zum 4. Mal in Folge in der Liga sieglos.

Es dürfte schon eine Weile her sein, dass Chelsea in der Premier-League-Tabelle vor Arsenal aufgetaucht ist. Nach zehn Spieltagen der aktuellen Spielzeit ist dies aber der Fall und unsere Chelsea Arsenal Prognose behält den Status quo aufrecht.

Die Gunners sind seit drei Premier-League-Spielen sieglos (1U, 2N) und reisen nicht gerade in ihrer besten Verfassung an die Stamford Bridge. Unter der Woche setzte es in der Champions League auch noch eine 0:1-Niederlage bei Inter Mailand. Chelsea tankte hingegen mit einem 8:0 gegen den FC Noah in der Conference League viel Selbstvertrauen.

Uns gibt dies im Chelsea Arsenal Wett Tipp heute die Chance, eine Wette auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore” abzugeben. Derzeit liegt die entsprechende Quote bei ODDSET bei 1,78.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Arsenal auf “Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore”:

Arsenal hatte aus dem Spiel heraus an 7 der ersten 10 Spieltage weniger als 1,0 erwartbare Treffer.

Arsenal gab auswärts erst 37 Schüsse ab (19.).

Arsenal lag in 4 der letzten 6 Premier-League-Partien mit 0:1 in Rückstand.



Chelsea vs Arsenal Quoten Analyse:

Seit sechs Duellen sind die Gunners von den Blues nicht mehr geschlagen worden. Vor diesem erneuten Aufeinandertreffen liegen die Chelsea Arsenal Quoten aber ausreichend nahe beieinander, sodass diese Serie bald ein Ende haben könnte.

Wählt ihr in den Sportwetten Apps die höchstmöglichen Chelsea Arsenal Wettquoten, geht ihr auf ein Unentschieden und eine Quote von circa 3,50. Ein Heimsieg der Blues reicht knapp bis an die Marke von 3,00, während Arsenal durch einen Sieg eine Quote von 2,45 auf den Plan ruft.

Chelsea vs Arsenal Prognose: Gefangen in der eigenen Sicherheit

Dieses Jahr sollte es soweit sein. Mikel Arteta plante im Sommer für einen weiteren Angriff auf die Tabellenspitze und sah sich Manchester City näher als jemals zuvor. Aktuell fehlen den Gästen (18) aber bereits sieben Zähler auf den Tabellenführer, der etwas unerwartet aus Liverpool (25) stammt.

Verschiedene Umstände haben zu einem schläfrigen Saisonstart der Arteta-Elf geführt und Fragen aufgeworfen. Ohne Kapitän Martin Ödegaard fehlt dem zentralen Mittelfeld die notwendige Kreativität, mit der ein auf Sicherheit bedachter Ansatz funktioniert. Das hat man erst unter der Woche bei der 0:1-Niederlage gegen Inter Mailand gemerkt.

Arsenal hat mit 10,5 erwartbaren Gegentoren die drittbeste Defensive im Ligavergleich, obwohl bereits drei Partien in Unterzahl beendet wurden. Das klingt beachtlich, ist aber nicht die Spielphase, der wir uns in dieser Analyse für den Chelsea Arsenal Tipp widmen wollen.

Das Angriffsspiel der Gäste ist ideenlos, teilweise zu vorsichtig und nicht dafür gemacht, Rückständen hinterherzulaufen. Zuletzt kassierte Arsenal aber in vier von sechs Premier-League-Partien den ersten Treffer der Begegnung.

Chelsea - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 8:0 Noah (H), 1:1 Manchester United (A), 0:2 Newcastle (A), 2:1 Newcastle (H), 4:1 Panathinaikos (A).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 0:1 Inter Mailand (A), 0:1 Newcastle (A), 3:0 Preston (A), 2:2 Liverpool (H), 1:0 Shakhtar Donetsk (H).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Arsenal: 0:5 (A), 2:2 (H), 1:3 (A), 0:1 (H), 0:4 (A).



Aus dem Spiel heraus sind zu wenig klare Muster zu erkennen, mit denen die gegnerischen Abwehrreihen auseinander gehebelt werden sollen. Die Gunners unterboten in sieben von zehn Liga-Begegnungen die Marke von 1,0 erwartbaren Toren aus dem Spiel heraus.

Vor allem auswärts war Arsenal bisher harmlos, selbst mit Berücksichtigung der starken Konkurrenten in den ersten Gastauftritten. In der Ferne gab bislang nur Brentford weniger Schüsse als Arsenal (37) ab - so rückt der Titelkampf in weite Ferne.

15,7 erwartbare Tore reichen im Ligavergleich für einen Platz im oberen Mittelfeld (8.), sind aber bei weitem nicht genügend für die besten Mannschaften. Chelsea hat den Gästen in dieser Kategorie bereits den Rang abgelaufen und 18,4 xG erzielt (3.).

Zu oft sind die Gunners auf Einzelaktionen von Bukayo Saka angewiesen, der durch seine Dribblings viele statische Situationen auflösen kann und die meisten Torvorlagen im englischen Oberhaus gegeben hat (7).

Seine Fähigkeiten alleine werden in der Chelsea gegen Arsenal Prognose aber nicht genügen - sie sind sogar schon seit einigen Wochen nicht mehr ausreichend. Arsenal verlor zuletzt zwei Auswärtsspiele in Serie (0:2 vs. Bournemouth, 0:1 vs. Newcastle) und blieb in beiden Begegnungen torlos.

So seht ihr Chelsea - Arsenal im TV oder Stream:

10. November 2024, 17.30 Uhr, Stamford Bridge, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky



Findet Mikel Arteta nicht rechtzeitig den passenden Hebel, könnte der Chelsea vs Arsenal Tipp “Arsenal Unter 0,5 Tore” bei Quoten von knapp 4,00 eine Option für einen Sportwetten Bonus sein.

Dagegen spricht jedoch folgende Negativserie der Blues: Chelsea wartet seit sechs Premier-League-Heimspielen auf eine Weiße Weste, konnte allerdings unter der Woche in der Conference League einen 8:0-Kantersieg ohne Gegentor gegen den FC Noah feiern.

Chelsea vs Arsenal: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Sanchez, Gusto, Wesley Fofana,Colwill, James, Caicedo, Lavia, Madueke, Palmer, Neto, Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen, Badiashile, Adarabioyo, Renato Veiga, Cucurella, Enzo Fernandez, Nkunku, Mudryk, Joao Felix

Startelf Arsenal: Raya, Partey, Saliba, Magalhaes, Timber, Saka, Merino, Rice, Martinelli, Havertz, Trossard

Ersatzbank Arsenal: Neto, Kiwior, Zinchenko, White, Jorginho, Lewis-Skelly, Nwaneri, Sterling, Gabriel Jesus

Trotzdem haben die Hausherren nur zwei ihrer 18 vorangegangenen Liga-Heimspiele verloren (12S, 4U) und mit Robert Sanchez einen Torhüter im Kasten, der bis jetzt 76,9 Prozent der Bälle gehalten hat (4.).

Auf der Gegenseite hütet David Raya in der Chelsea Arsenal Prognose das Tor der Gunners. Der Schlussmann parierte bislang 74,4 Prozent der Bälle, die in seine Richtung kamen (5.).

Unser Chelsea - Arsenal Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

An der Stamford Bridge können die Blues ihren Vorsprung auf Arsenal auf drei Punkte erhöhen, mit einem Remis zumindest vor den Gästen bleiben. Den Gunners fehlen derzeit die Lösungen für das letzte Drittel, doch eine stabile Abwehr kann Mikel Arteta immer noch aufs Feld schicken.