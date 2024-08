Chelsea – Manchester City Tipp, Prognose, Quoten 18.08.24

SPORT1 Betting 17.08.2024 • 08:00 Uhr Chelsea – Manchester City Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Startet der Meister siegreich in die Saison?

Unser Chelsea - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 18.08.2024 lautet: Manchester City stellt auf nationaler Ebene das Maß aller Dinge dar. Zuletzt holten die Citizens die nationale Meisterschaft viermal am Stück und gelten auch in unserem Wett Tipp heute als Anwärter auf einen erfolgreichen Saisonstart.

Chelsea spielte eine sehr durchwachsene letzte Saison sowie Vorbereitung und kann somit nur bedingt auf einen erfolgreichen Saisonstart hoffen. Mit Manchester City wartet am ersten Spieltag prompt der amtierende englische Meister.

Die Skyblues hingegen verbuchten im Zuge des Manchester-Derbys kürzlich beim Community-Shield-Finale gegen die Red Devils einen knappen Erfolg und setzten sich im Elfmeterschießen (7:6) durch.

Wir rechnen mit einem engen Spiel und tendieren in unserem Chelsea Manchester City Wett Tipp heute zu einem Sieg des englischen Meisters. Für “Sieg Manchester City” bietet Bet365 eine Quote von 1,77.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Manchester City auf “Sieg Manchester City”:

Die Citizens holten in der vergangenen Spielzeit 28 Punkte mehr als Chelsea.

Man City hat 3 der letzten 5 Gastauftritte an der Stamford Bridge gewonnen (1U, 1N).

Mit 1,32 Milliarden Euro zeichnet sich Manchester City durch den teuersten Kader der Premier League aus.



Chelsea vs Manchester City Quoten Analyse:

Am klassischen Drei-Weg-Markt fahren die Wettanbieter eine klare Linie und lassen die Elf von Trainer Pep Guardiola als Favorit auf den Sieg erkennen. Absolut nachvollziehbar, da City zwei der letzten drei Auswärtsspiele gegen Chelsea gewonnen hat.

Der letzte Gastauftritt an der Stamford Bridge führte im englischen Oberhaus zwischen den beiden Konkurrenten zu einem torreichen 4:4. Auch diesmal gehen die Wettanbieter, die zum Teil das Wettguthaben schnell auszahlen, von einem Match mit vielen Toren aus und preisen den Markt “Mehr/weniger als 2,5 Tore” mit den entsprechenden Chelsea Manchester City Quoten ein.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs. Manchester City Prognose: Erweist sich Chelsea als Stolperstein?

In der finalen Phase der vergangenen Premier-League-Saison legten die Blues aus London einen starken Endspurt hin und holten fünf Siege am Stück. Satte 15 Punkte ließen den FC Chelsea zumindest auf dem sechsten Platz landen.

Dieser brachte die Qualifikation für die UEFA Conference League mit sich. Mauricio Pochettino führte nach einer sehr durchwachsenen Saison sein Amt als Trainer nicht weiter und wurde durch Enzo Maresca ersetzt.

Wie bereits eingangs erwähnt, wusste der neue Coach in der Saisonvorbereitung nur bedingt zu überzeugen und holte mit seiner Elf nur einen Sieg in sechs Vorbereitungsspielen (2U, 3N). Dennoch wurden in der Sommerpause satte 189 Millionen Euro in neue Spieler investiert.

Allen voran ist Pedro Neto (Rechtsaußen) für eine fixe Ablöse von 60 Millionen Euro zu erwähnen. Weitere klangvolle Neuzugänge sind Kiernan Dewsbury-Hall (ZM), Filip Jörgensen (TW) und Omari Kellyman (OM).

Chelsea - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Real Madrid (N), 2:4 Manchester City (N), 3:0 Club America (N), 1:4 Celtic Glasgow (N)

Letzte 5 Spiele Manchester City: 1:1, 7:6 i. E. Manchester United (N), 4:2 Chelsea (N), 2:2, 1:4 i. E Barcelona (N), 2:3 AC Mailand (N), 3:4 Celtic Glasgow (N)

Letzte Spiele Chelsea vs. Manchester City: 2:4 (N), 0:1 (A), 1:1 (A), 4:4 (H), 0:1 (A)



Manchester City hat in den vergangenen vier Jahren das englische Oberhaus dominiert und holte viermal die Meisterschaft. Auch in diesem Jahr möchte Erfolgstrainer Pep Guardiola um den Titel spielen und wird sicher nichts unversucht lassen, um erfolgreich in die neue Saison zu starten.

Satte 91 Punkte holten die Citizens in der letzten Spielzeit und blickten auf eine starke Bilanz von 28 Siegen, sieben Remis und drei Niederlagen. Vor allem in der Fremde war die Guardiola-Elf eine Bank und behielt in 14 der insgesamt 19 Fernduelle die Oberhand. Kein anderer Klub erzielte in den gegnerischen Stadien mehr Tore. Satte 45 Mal durften Erling Haaland und Co. auswärts jubeln. Die Abwehr stand weitestgehend sicher und ließ nur 18 Gegentore in der Ferne zu. Darüber hinaus endeten sieben der 19 Auswärtsspiele mit Weißer Weste. Somit übernahmen die Skyblues in der letzten Spielzeit die Rolle des auswärtsstärksten Teams der Premier League.

Sonderbar viel Geld für neue Spieler hat Manchester City in der Sommerpause nicht in die Hand genommen. Lediglich Savinho wurde als Rechtsaußen für 25 Millionen Euro aus Troyes geholt. Die Citizens verfügen über einen sehr guten Kader, der mit 1,32 Milliarden Euro als teuerster der Premier League zu bewerten ist. Nicht mehr dazu gehört allerdings Julian Alvarez, der ganz frisch für 90 Millionen zu Atletico Madrid gewechselt ist.

Unser Chelsea – Manchester City Tipp: Sieg Manchester City

Spielerisch verfügen beide Teams über erstklassige Akteure in den eigenen Reihen, die durchaus imstande sind, das Match im Alleingang zu entscheiden. Dennoch präsentierte sich Manchester City zuletzt auf der Höhe und mit dem Community Shield wurde der erste Titel in dieser Saison geholt.

Aufgrund der hohen individuellen Qualität beider Mannschaften sowie des Heimrechts der Recken aus London rechnen wir mit einem engen Spiel, in dem sich der amtierende englische Meister letztlich knapp durchsetzt.