Chelsea - Noah Tipp, Prognose & Quoten | 07.11.2024

SPORT1 Betting 06.11.2024 • 12:38 Uhr Chelsea - Noah Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Wette | Liefert auch der zweite Blues-Anzug ab?

Unser Chelsea - Noah Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 07.11.2024 lautet: Enzo Maresca wird voraussichtlich erneut seine komplette Startelf im Vergleich zum vergangenen Liga-Spiel ändern. Im Wett Tipp heute sieht der Italiener dennoch viele Tore seiner Mannschaft.

Als zweifacher Champions-League-Sieger ist Chelsea der absolute Top-Favorit auf den Titel in der Conference League. In der Chelsea Noah Prognose erwarten wir einen torreichen Abend der Gastgeber, die bereits an den ersten beiden Spieltagen „Über 3,5 Tore“ erzielt haben.

Die Gäste tragen ihre nationalen Begegnungen in Armenien aus und sind ein kompletter Neuling im europäischen Wettbewerb. Ein Vergleich mit einem englischen Top-Team ist dementsprechend das Highlight der Saison. Wir spielen unseren Chelsea Noah Wett Tipp heute auf „Chelsea Über 3,5 Tore“ zu einer Quote von 1,88 bei NEO.bet.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Noah auf „Chelsea Über 3,5 Tore“:

Chelsea erzielte an den ersten beiden Spieltagen jeweils „Über 3,5 Tore“.

Chelsea gab pro Spiel 7,0 Torschüsse ab (3.).

Chelsea sammelte die meisten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum (83).

Chelsea vs Noah Quoten Analyse:

An den Namen dürftet ihr bereits erkannt haben, dass die klassischen Chelsea Noah Quoten für eine Drei-Weg-Wette nicht in Frage kommen. In den besten Sportwetten Apps findet ihr für einen Heimsieg des Titelfavoriten Siegquoten von unter 1,10.

Noah reist aus Armenien an und hat etwas überraschend bereits einen Sieg auf dem Konto. Die Chelsea Noah Wettquoten verdeutlichen jedoch, wie unwahrscheinlich ein zweiter Erfolg in der Conference League ist. Die Gäste erreichen bei manchen Wettanbietern sogar eine Siegquote von 50,00.

Chelsea vs Noah Prognose: Zeit, sich zu zeigen

Die Gruppenphase der Conference League bietet den Bankdrückern der Blues die Gelegenheit, sich für zusätzliche Einsätze in der Premier League zu empfehlen. Enzo Maresca wird im Hinblick auf das London-Derby am Wochenende gegen Arsenal die Rotationsmaschine anwerfen.

Wer den Kader der Hausherren kennt, weiß, wie gering der Qualitätsverlust in der Startelf für den Chelsea Noah Tipp sein wird. Von den Feldspielern der Hausherren braucht Noah demnach keine Gnade zu erwarten.

Wie sehr die Maresca-Elf an guten Leistungen in der Conference League interessiert ist, bekamen bereits zwei vergleichsweise starke Teilnehmer zu spüren. Am ersten Spieltag servierten die Blues den KAA Gent mit 4:2 ab.

Beim nächsten Auftritt gelang dem Team aus der Premier League ein weiterer 4:1-Kantersieg gegen Panathinaikos. Die Top-Torschützen der Engländer sind bis jetzt Joao Felix und Christopher Nkunku, die beide bei zwei Treffern stehen. Vier weitere Akteure sammelten ebenfalls bereits ein Tor.

Chelsea - Noah Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 1:1 Manchester United (A), 0:2 Newcastle (A), 2:1 Newcastle (H), 4:1 Panathinaikos (A), 1:2 Liverpool (A).

Letzte 5 Spiele Noah: 2:1 Urartu (H), 1:0 Ararat Armenia (A), 0:1 Rapid Wien (A), 5:0 Wan (H), 6:0 Alashkert (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Noah: -

112 Jahre nach der Gründung des Chelsea FC wurde in Armenien ein Verein aufgebaut, der nach einer biblischen Persönlichkeit benannt wurde. Noah ist im Jahr 2017 gegründet worden und der erste Verein, der alle vier Qualifikationsrunden der Conference League überstanden hat.

Getragen von der Euphorie starteten die Gäste mit einem überraschenden 2:0-Erfolg zum Auftakt gegen Mlada Boleslav. Das anschließende Auswärtsspiel gegen Rapid Wien gestalteten die Armenier ebenfalls eng, verloren letztlich nur knapp mit 0:1.

Gäste-Trainer Rui Mota war schon bei mehreren europäischen Vereinen in unterschiedlichen Funktionen angestellt. Seine erste Berufung als Cheftrainer erhielt der Portugiese in Georgien. Dort führte er den FC Dila in 18 Spielen zu durchschnittlich 2,17 Punkten pro Spiel.

Bereits nach dieser kurzen Zeit entschied sich der 45-Jährige zu einem Wechsel nach Armenien. Bei den Gästen konnte er bislang ebenfalls mit einer durchschnittlichen Punkteausbeute von 2,05 Punkten pro Spiel (20 Partien) überzeugen.

Seine Mannschaft stellt er gerne in einer 4-2-3-1-Formation auf den Rasen. Ausgeschlossen ist in der Chelsea gegen Noah Prognose eine defensivere Systematik gegen den großen Favoriten aus London aber nicht.

So seht ihr Chelsea - Noah im TV oder Stream:

07. November 2024, 21 Uhr, Stamford Bridge, London

Übertragung TV: RTL+

Übertragung Stream: RTL+

Chelsea dominierte die bisherigen Begegnungen nach Belieben und spielte im Schnitt die meisten genauen Pässe pro Partie (641,5). Die Angriffe werden gezielt aufgezogen und führten bisher zu 7,0 Torschüssen pro Begegnung (3.).

Aus bisher 4,5 erwartbaren Treffern (4.) holten die Blues gefühlt mehr als das Maximum heraus und unterstrichen mit acht Treffern ihre Qualitäten im letzten Spielfelddrittel. Das könnte entscheidend für den Chelsea vs Noah Tipp sein.

Chelsea vs Noah: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Jorgensen, Renato Veiga, Disasi, Badiashile, Cucurella, Enzo Fernandez, Dewsbury-Hall, Sancho, Joao Felix, Mudryk, Nkunku

Ersatzbank Chelsea: Lucas Bergström, Sanchez, Adarabioyo, Rak-Sakyi, Chukwuemaka, Casadei, George, Madueke, Mheuka, Guiu, Pedro Neto

Startelf Noah: Cancarevic, Mendoza, Goncalo Silva, Muradyan, Hambardzumyan, Eteki, Oulad Omar, Sangare, Helder Ferreira, Goncalo Gregorio, Pinson

Ersatzbank Noah: Ploshchadnyi, Miljkovic, Santos, Thorarinsson, Dashyan, Manvelyan, Cinari, Avanesyan, Gregorio, Petrosyan

Kein anderes Team der Conference-League-Gruppenphase sammelte bis jetzt mehr Ballkontakte im gegnerischen Strafraum als Chelsea (83).

Im Vergleich mit Noah werden laut Chelsea Noah Prognose jede Menge weitere Berührungen im gegnerischen Sechzehner dazu kommen, immerhin wollen sich die Akteure von Enzo Maresca in Szene setzen und das Publikum unterhalten.

Unser Chelsea - Noah Tipp: Chelsea Über 3,5 Tore

Der immense Qualitätsunterschied beider Mannschaften wird sich mit zunehmender Zeit immer deutlicher zeigen. Chelsea erzielte an den ersten beiden Spieltagen schon gegen ganz andere Kaliber „Über 3,5 Tore“.