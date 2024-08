Chelsea - Servette Genf Tipp, Prognose, Quoten 22.08.2024

SPORT1 Betting 21.08.2024 • 11:59 Uhr Chelsea - Servette Genf Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Conference League Playoffs Wette | Nächste Packung für Servette Genf?

Unser Chelsea - Servette Genf Sportwetten Tipp zum Conference League Playoffs Spiel am 22.08.2024 lautet: Enzo Maresca soll Chelsea fußballerisch voranbringen und gleichzeitig zu besseren Ergebnissen als im Vorjahr führen. Beides sollte im Wett Tipp heute gelingen.

Es ist selten, aber möglich: Servette Genf schied aus der Europa-League-Qualifikation aus, bekommt es in den Conference-League-Playoffs aber nun mit einem noch stärkeren Gegner zu tun. Der Traum von Europa ist dadurch in weite Ferne geraten und könnte in unserer Chelsea Servette Genf Prognose nach dem Gastspiel an der Stamford Bridge bereits zerplatzt sein.

Individuell betrachtet sind die Blues das Maß aller Dinge in der Qualifikation zur Conference League und sollten das auch bei einem Einzug in die Gruppenphase noch sein. Unser Chelsea Servette Genf Wett Tipp heute wird das Publikum erfreuen, da wir bei Betway zu einer Quote von 1,85 auf „Über 3,5 Tore“ im Spiel setzen.

Darum tippen wir bei Chelsea vs Servette Genf auf „Über 3,5 Tore“:

5 der letzten 7 Spiele von Servette Genf übertrafen die Marke von „Über 3,5 Toren“.

Servette Genf hat in 6 von 8 Pflichtspielen mindestens ein Gegentor kassiert.

Servette Genf verlor das letzte Liga-Spiel mit 0:6 gegen Basel.

Chelsea vs Servette Genf Quoten Analyse:

Natürlich war Manchester City für die Blues am ersten Spieltag ein undankbarer Gegner. Dementsprechend solltet ihr Chelsea die 0:2-Niederlage nicht zu negativ auslegen. Die Buchmacher machen das auf keinen Fall und vergeben Chelsea Servette Genf Quoten mit einer maximalen Siegquote von 1,20 für die Hausherren.

Vor dem deutlichen Sieg im nationalen Pokal (7:1 vs. Signal FC Bernex-Con) haben die Genfer fünf Pflichtspiele in Folge nicht gewonnen. Ein Dreier zu Gast an der Stamford Bridge ist bei Chelsea Servette Genf Wettquoten bis 17,50 ebenfalls unwahrscheinlich, sodass ihr eine Sportwette mit Startguthaben besser in eine Handicap-Wette zu Gunsten der Blues einbauen solltet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chelsea vs Servette Genf Prognose: Eine erste Kostprobe

Enzo Maresca arbeitete in der Saison 2022/23 als Co-Trainer der Citizens etwa ein Jahr unter der Anleitung von Pep Guardiola. Das dort erworbene Wissen nutzte der 44-Jährige in der vergangenen Saison und führte Leicester City zur Rückkehr in die Premier League.

Seine Arbeit bei den Foxes wurde von den größten Klubs dieser Welt im Detail beobachtet und reichte den Verantwortlichen der Blues für die Verpflichtung des Italieners. Nun soll er aus Chelsea wieder einen echten Titelanwärter formen.

In diesem Jahr wird es aber noch nicht so weit sein. Am ersten Premier-League-Spieltag verdeutlichte die 0:2-Niederlage gegen Manchester City, dass der Abstand zur Elite im englischen Fußball noch zu groß ist.

Die Conference League könnte aber ein Wettbewerb sein, den Chelsea in dieser Saison gewinnen kann, sofern die Qualifikation für die Gruppenphase gelingt. Gute Aussichten darauf geben unter anderem die Neuzugänge. Chelsea bediente sich bei mehreren Vereinen und kaufte mit Pedro Neto, Kiernan Dewsbury-Hall und Co. mehrere talentierte Spieler mit Perspektive.

Chelsea - Servette Genf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Manchester City (H), 1:1 Inter Mailand (H), 1:2 Real Madrid (H), 2:4 Manchester City (H), 3:0 America (H).

Letzte 5 Spiele Servette Genf: 7:1 Signal FC Bernex-Con (A), 1:2 Braga (H), 0:6 Basel (H), 0:0 Braga (A), 1:3 Lugano (A).

Letzte 5 Spiele Chelsea vs. Servette Genf: -

Im eigenen Stadion gegen die vermeintlich unterlegenen Genfer könnte das Publikum erstmals eine Kostprobe vom neuen Chelsea-Fußball erhalten. Als Aufstiegs-Trainer von Leicester gab Enzo Maresca seiner Mannschaft einen ausgeprägten Ballbesitz-Fußball an die Hand (62,1 Prozent).

Damit erspielten sich die Foxes die meisten erwartbaren Tore der Championship (85,8 xG) und blickten im Nachgang der Saison auf die meisten erspielten Großchancen der zweiten englischen Spielklasse zurück (142).

In London stehen dem Italiener qualitativ wesentlich stärkere Spieler zur Verfügung, mit denen schwächere Mannschaften seziert werden können. Während der Vorbereitung wählten die Hausherren starke Gegner und überzeugten spielerisch trotz fehlender Ergebnisse.

Gerade im Angriff ist die Dichte an leistungsstarken Spielern im Kader des FC Chelsea enorm. Servette Genf geht mit angeschlagenem Selbstvertrauen ins erste Playoff-Spiel und könnte möglicherweise eine herbe Niederlage einstecken.

Es wäre nicht das erste Pflichtspiel dieser Saison, in dem „Les Grenats“ auseinanderbrechen. Erst am vergangenen Liga-Spieltag wurde die Defensive der Gäste vom FC Basel schwindelig gespielt (0:6-Niederlage).

Die Chelsea Servette Genf Prognose kommt nicht von ungefähr, sondern basiert auf kühlen Daten. Zum Beispiel hat kein Schweizer Erstligist nach vier Spieltagen mehr erwartbare Gegentore als die Genfer zugelassen (10,0 xGA).

Die Anzahl der kassierten Gegentreffer ist durch das 0:6 gegen den FC Basel extrem angestiegen (13) und wird aktuell von keiner anderen Mannschaft im Schweizer Oberhaus übertroffen.

Chelsea vs Servette Genf: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Chelsea: Jörgensen, Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella, Caicedo, Lavia, Palmer, Fernandez, Nkunku, Jackson

Ersatzbank Chelsea: Sanchez, Badiashile, Adarabioyo, Veiga, Dewsbury-Hall, Mudryk, Pedro Neto, Madueke, Guiu

Startelf Servette Genf: Frick, Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou, Magnin, Ondoua, Antunes, Douline, Cognat, Crivelli

Ersatzbank Servette Genf: Besson, Mall, Baron, Fankhauser, Sawadogo, Camara, Stevanovic, Kutesa, Guillemenot, Ouattara, Simbakoli, Von Moos

Wen Francesco Maresca im Conference-League-Playoff-Spiel gegen Servette auf das Feld schickt, ist noch unklar. Cole Palmer, letztes Jahr bester Scorer der Premier League (33), sollte aber gesetzt sein.

Neben ihm gibt es unzählige Varianten für die Besetzung der vorderen Positionen im Chelsea Servette Genf Tipp. Beim Liga-Auftakt wurde er unter anderem noch von Nicolas Jackson begleitet, doch der Stürmer hat sich am Knöchel verletzt und wird vermutlich ausfallen.

Unser Chelsea - Servette Genf Tipp: Über 3,5 Tore

Wir erwarten von den Blues eine Energie im Angriff, die Servette Genf nicht Mal im Traum aufhalten kann. Vielleicht können die Gäste selbst zumindest einen Treffer erzielen, ein Unentschieden oder gar einen Auswärtssieg schließen wir aber nahezu vollkommen aus.