Chiefs - Buccaneers Tipp, Prognose & Quoten | 05.11.2024

Chiefs - Buccaneers Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Bleibt Kansas City auch nach Week 9 ohne Niederlage?

Unser Chiefs - Buccaneers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 05.11.2024 lautet: Wann kassiert Kansas City die erste Pleite? Im Wett Tipp heute können ersatzgeschwächte Bucs den Lauf wohl nicht stoppen.

Die Chiefs spielen in der NFL Saison 2024 nicht wirklich spektakulär. Noch hat Kansas City keinen Sieg mit mehr als 13 Punkten gefeiert. Doch der amtierende Champion ist in dieser Spielzeit sehr effizient und steht somit als einziges Team ohne Niederlage da (7-0). So ein Start ist zuvor nur sechs Titelverteidigern geglückt. Diese Serie soll sich auch in Woche 9 fortsetzen. Hier kommt es im Arrowhead zum Rematch des Super Bowls 55. Die Quoten der Chiefs Buccaneers Prognose schicken die Hausherren als haushohen Favoriten ins Rennen.

Wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,55 bei Bwin den Chiefs Buccaneers Wett Tipp heute „Sieg Buccaneers HC +13,5″.

Darum tippen wir bei Chiefs vs Buccaneers auf „Sieg Buccaneers HC +13,5″:

Baker Mayfield führt die NFL mit 21 Touchdown-Pässen an.

Kansas City hat in dieser Saison noch kein Spiel mit mehr als 13 Punkten Vorsprung gewonnen.

Die Bucs haben 6 der letzten 8 Duelle gegen die Chiefs für sich entschieden.

Chiefs vs Buccaneers Quoten Analyse:

Wenig überraschend ist Kansas City im heimischen Arrowhead favorisiert. Die Buchmacher, die in immer größerer Anzahl auch Sportwetten mit PayPal anbieten, schicken die Gastgeber mit einem Spread von minus 8,5 Punkten ins Rennen.

Das schlägt sich auch in eindeutigen Chiefs Buccaneers Wettquoten nieder. Für einen Heimsieg bekommt ihr lediglich die Bestquote von 1,24. Auf der Gegenseite warten für einen Erfolg der Gäste Chiefs Buccaneers Quoten zwischen 4,30 und 4,50 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Chiefs vs Buccaneers Prognose: Macht Kansas City wieder nur das Nötigste?

Pat Mahomes hat in dieser Saison mehr Interceptions geworfen (9) als Touchdowns (8). So hat der KC-Quarterback aktuell auch nur ein Passer Rating von 84,9, welches gerade mal für Rang 23 reicht. Trotzdem steht der Titelverteidiger bei 7-0. Das hat zwei Gründe. Der erste ist das Laufspiel der Chiefs. Kansas City kommt in dieser Spielzeit auf dem Boden auf einen Schnitt von 122 Yards. Das ist der höchste Wert für das Franchise seit 2015. Dabei hatte man zu Beginn der Regular Season den Nummer-1-RB Isiah Pacheco durch eine Verletzung verloren. Dafür springt aber die Neuverpflichtung Kareem Hunt in die Bresche.

Hunt kommt auf 77 Yards per Game und vier Touchdowns. Der zweite Grund ist natürlich die hervorragende Defense. Gegen den Run ist die Abwehrreihe in diesem Jahr im Vergleich zur Vorsaison noch stabiler geworden. In den ersten sieben Wochen ließen die Chiefs nur 3,8 Yards per Carry und 90,5 Yards pro Spiel auf dem Boden zu. So ist KC seit 13 Partien in Serie ungeschlagen. Der Kader wurde zuletzt durch die Trades von Wide Receiver DeAndre Hopkins und Pass Rusher Joshua Uche noch weiter verstärkt. Hopkins feierte in Week 8 schon sein Debüt, kam aber nur auf zwei Catches für 29 Yards. Fraglich, wie weit die Truppe von Coach Andy Reid in dieser Saison mit ihrer „gerade gut genug“-Effizienz kommt.

Die Buccaneers waren mit einem starken Baker Mayfield überraschend gut in die neue Saison gekommen. Nach sechs Partien lautete der Record 4-2. Und der TB-QB steht mit 21 Touchdowns immer noch auf Platz 1 der Liga. Bei den Yards per Game und Points per Game können lediglich drei Teams bessere Werte vorweisen. Auch ist Tampas Run Game deutlich besser als in der vergangenen Saison. Zudem hat sich Liam Coen bislang als sehr guter offensiver Play-Caller erwiesen. Die Line und das Backfield haben sich ebenfalls stabilisiert.

Doch das Franchise aus Florida hat drei der letzten vier Spiele verloren. Das hat zum einen mit den Ausfällen der Wide Receiver Evans und Godwin zu tun. So kann der Spielmacher aktuell kein gutes Downfield Passing Game aufziehen. Mayfield wurde bei der 26:31-Pleite am vergangenen Spieltag daheim gegen die Falcons bei langen Pässen gleich zweimal intercepted. Immerhin kam TE Otton auf 81 Yards (9 Catches) und 2 TDs. Der Pass Defense und Zone Coverage wurden zuletzt aber immer wieder deutliche Grenzen aufgezeigt.

Chiefs - Buccaneers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Chiefs: 27:20 Raiders (A), 28:18 49ers (A), 26:13 Saints (H), 17:10 Chargers (A), 22:17 Falcons (A)

Letzte 5 Spiele Buccaneers: 26:31 Falcons (H), 31:41 Ravens (H), 51:27 Saints (A), 30:36 Falcons (A), 33:16 Eagles (H)

Letzte 5 Spiele Chiefs vs Buccaneers: 41:31 (A), 9:31 (A), 27.24 (A), 17:19 (H), 10:38 (A)

Bei diesem Matchup denkt man natürlich in erster Linie an den Super Bowl LV, als die Buccaneers mit Tom Brady die Chiefs mit 31:9 besiegten. Tampa Bay führt die Gesamtbilanz nach 15 Vergleichen auch knapp mit 8-7 an. In Kansas City steht die Bilanz bei 3-3.

Von den letzten acht Duellen mit dem Franchise aus Florida konnte KC nur zwei gewinnen. Das Super-Bowl-Rematch hat für uns natürlich auch einige andere Chiefs Buccaneers Prognosen parat.

Die Chief lassen 83,5 Yards pro Spiel durch gegnerische Tight Ends zu. Das ist der Negativwert in der NFL. Da bei den Bucs TE Cade Otton schon in der letzten Woche mit zwei TDs in die Bresche gesprungen ist, bietet sich hier viel Value an.

Denn für den Chiefs Buccaneers Tipp „TD Otton“ bekommen wir bei Bet365 eine Quote von 4,00. Noch besser spielt sich dieser Tipp in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Angebotscode.

Unser Chiefs - Buccaneers Tipp: „Sieg Buccaneers HC +13,5″

Durch die Ausfälle von Evans und Godwin stehen die Gäste vor einer fast unlösbaren Aufgabe. Da die KC-Defense vor allem gegen den Lauf so stark ist (Platz 2), müssen es die Bucs trotzdem durch die Luft versuchen. Hier hat man immerhin einen starken QB Baker Mayfield zur Verfügung.

Zudem liegt Kansas City gegen den Pass nur auf Rang 17. Da aber die Defense von Tampa Bay zu den schwächsten der Liga gehört, wird das nicht für eine Überraschung reichen. Aber die Buccaneers sollten die Partie so eng halten, dass man einen virtuellen Vorsprung von 13,5 Punkten nach Hause bringen kann.