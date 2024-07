Club Brügge - Union Saint-Gilloise Tipp, Prognose & Quoten | 20.07.2024

von SPORT1 Betting 19.07.2024 • 13:00 Uhr Club Brügge - Union Saint-Gilloise Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Belgien Supercup Wette | Wer holt sich den belgischen Supercup?

Unser Club Brügge - Union Saint-Gilloise Sportwetten Tipp zum Belgien Supercup Spiel am 20.07.2024 lautet: Der amtierende belgische Meister geht mit dem Heimvorteil in das Supercup-Endspiel. Das ist auch ein Hauptgrund, warum wir die Gastgeber im Wett Tipp heute knapp vorne sehen.

In den vergangenen Jahren haben sich der Club Brügge und Union Saint-Gilloise spannende Fights um die Meisterschaft geliefert. In den Spielzeiten 2021/22 und 2023/24 gingen die „Unionistes“ immer als Spitzenreiter in die Playoffs, wurden am Ende aber jeweils doch noch von den „Blauw-Zwart“ abgefangen. Am Ende der Vorsaison hatte USG nur einen Punkt Rückstand auf Platz 1. Dafür konnte sich Union mit dem Pokalsieg trösten. Und auch in der neuen Spielzeit gehören beide Vereine wieder zu den Topfavoriten auf die Ligakrone. Die Saison 2024/25 wird am Samstag mit dem Supercup zwischen den beiden Rivalen eröffnet.

Wir entscheiden uns beim Club Brügge Union Saint-Gilloise Tipp mit einer Quote von 1.58 bei NEObet für die Wette „Doppelte Chance 1/x & Über 1,5 Tore“

Darum tippen wir bei Club Brügge vs Union Saint-Gilloise auf „DC 1/x & Über 1,5 Tore“:

Brügge hat bisher nur 3 von 20 Supercup-Endspielen verloren

Saint Gilloise konnte in der Liga seit dem Aufstieg lediglich 2 von 12 Duellen gegen den Club für sich entscheiden

Der FCB kassierte in der Vorsaison in 20 Ligapartien lediglich eine Heimpleite

Club Brügge vs Union Saint-Gilloise Quoten Analyse:

Der Meister genießt im Supercup Heimrecht und wird deswegen in den Sportwetten Apps als leichter Favorit ins Rennen geschickt. Ein Sieg des FCB in der regulären Spielzeit wird mit Quoten zwischen 2.00 und 2.20 belohnt. Auf der Gegenseite klettern die Quoten für einen Erfolg von Union in 90 Minuten aber auch nur auf einen Höchstwert von 3.30.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Club Brügge vs Union Saint-Gilloise Prognose: Baut der FCB seine Supercup-Serie aus?

In Belgien ist der RSC Anderlecht zwar immer noch der Rekordmeister. Doch der Club aus Brügge hat mit sechs Titeln in den vergangenen neun Spielzeiten einiges an Boden gut gemacht. Im März 2024 sahen die Verantwortlichen die Saisonziele allerdings in Gefahr und setzten Trainer Ronny Delia vor die Tür. Dann erwies sich Nachfolger Nicky Hayen, der zuvor die U23 des Vereins betreut hatte und den Posten eigentlich nur auf Interimsbasis übernehmen sollte, aber als Glücksfall.

Der neue Mann führte die „Blauw-Zwart“ am Ende mit einem Punkt Vorsprung auf Saint-Gilloise zum 19. Titel der Vereinsgeschichte. Im Transfersommer hat der Club mit Stürmer Gustaf Nilsson vom Rivalen Saint Gilloise und Christos Tzolis (Düsseldorf) vor allem die Offensive verstärkt. Der Club stand schon 20-mal im Supercup-Endspiel und ging nur dreimal als Verlierer vom Feld. Letztmals passierte das 2015. Die vergangenen fünf Finals konnte der FCB alle für sich entscheiden.

Nach dem Aufstieg hat sich Union Saint-Gilloise schnell unter den Top-Teams in Belgien etabliert und wurde 2022 als Liga-Neuling gleich Vizemeister. 2023 stand am Ende zwar „nur“ der dritte Platz zu Buche. Der Rückstand auf Meister Royal Antwerpen hatte nach dem letzten Spieltag aber gerade mal einen Punkt betragen. Und im Vorjahr wurden die „Unionistes“ unter Trainer Alexander Blessin Vizemeister und Pokalsieger. Vor allem der Erfolg im Landespokal war eine große Erleichterung.

Schließlich hatte der Verein seit 1935 keinen Titel mehr gewonnen. In diesem Jahr muss USG aber ohne seinen Erfolgscoach auskommen. Als Nachfolger von Blessin, der in die Bundesliga zum FC St. Pauli wechselte, wurde Sebastien Pocognoli verpflichtet. Union steht nun zum ersten Mal im Endspiel um den Supercup. Unter dem neuen Coach hat die Mannschaft eine tolle Vorbereitung mit vier Siegen und einem Remis gegen Sporting Lissabon absolviert.

Club Brügge - Union Saint-Gilloise Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Club Brügge: 3:0 Norwich City (H), 0:0 Verbroedering Dender (H), 1:1 PSV Eindhoven (A), 1:1 Knokke (A), 0:0 Cercle Brügge (H)

Letzte 5 Spiele Union Saint-Gilloise: 2:2 Sporting Lissabon (A), 2:1 PAOK (A), 2:1 Go Ahead Eagles (A), 8:0 Nijlen (A), 2:0 Oudenaarde (A)

Letzte 5 Spiele Club Brügge vs Union Saint-Gilloise: 2:2 (H), 2:1 (A), 0:2 (A), 2:1 (H), 1:1 (H)

Seit dem Aufstieg von Union in der Saison 2021/22 trafen die beiden Vereine in der Liga 12-mal aufeinander. Hier konnte USG gerade mal zwei dieser Duelle für sich entscheiden. Dem gegenüber stehen fünf Siege für den Club und fünf Remis.

Zudem standen sich beide Mannschaften in der vergangenen Saison im Pokal-Halbfinale gegenüber. Hier setzte sich Saint-Gilloise nach einer 1:2-Pleite im Hinspiel auswärts mit einem 2:0-Erfolg im Rückspiel daheim durch.

In den letzten acht Ligaduellen fielen immer auf beiden Seiten Treffer. Der Wert „2,5 Tore“ wurde dabei auch sechsmal überboten. Setzt sich diese Tendenz auch im Supercup fort, bekommt ihr für den Tipp „Beide Teams treffen“ bei Bet365 eine Quote von 1.57.

Am besten spielt ihr diesen Tipp in Verbindung mit dem aktuellen Bet365 Bonus-Code!

Unser Club Brügge - Union Saint-Gilloise Tipp: DC 1/x & Über 1,5 Tore

Der Meister darf den Supercup im eigenen Stadion austragen und geht somit mit einem großen Vorteil ins Rennen. Auch die Bilanz der Blau-Schwarzen beim Duell „Meister gegen Pokalsieger“ spricht klar für die Hausherren.

Zudem tat sich Saint-Gilloise in der Liga seit dem Aufstieg gegen den Club recht schwer. So trauen wir den Gästen, trotz den tollen Ergebnissen in der Vorbereitung, in der regulären Spielzeit nicht mehr als ein Remis zu.