Conference League Spiele aktuell – Tipps, Prognosen & Spielplan | 12.12.2024

Für die neun Conference League Spiele vom 5. Spieltag hat Tipp-Experte Steffen seine fundierte Prognose erstellt. Hier geht es zu den Tipps sämtlicher Partien:

Unsere Conference League Spiele aktuell zum 10. Spieltag vom 12.12.2024: Hinter Chelsea tummeln sich mehrere Mannschaften, die den Blues im Laufe der Conference-League-Saison ein Bein stellen wollen. Im Wett Tipp heute schauen wir genauer auf diese Teams.

Conference League Tipps aktuell - Vorhersagen 5. Spieltag:

Top-Spiel der Woche: Legia Warschau vs. Lugano

Trainiert vom erst 34-jährigen Goncalo Feio ist Legia Warschau eine der stärksten Mannschaften im diesjährigen Teilnehmerfeld. Der polnische Erstligist hat bisher alle vier Partien in der Conference League gewonnen und das ohne jeglichen Gegentreffer. Sogar Betis Sevilla wurde zu Null geschlagen (1:0).

Mit zwölf Punkten aus vier Begegnungen und 11:0 Toren haben sich die Gastgeber zum ersten Verfolger des FC Chelsea gemausert und wollen den Status im Duell Legia Warschau gegen Lugano verteidigen. Verteidigen ist in diesem speziellen Fall das richtige Stichwort. Die Feio-Elf ist in bestechender Form und gewann drei ihrer letzten vier Pflichtspiele ohne Gegentreffer.

Auf internationalem Parkett standen sowohl Gabriel Kobylak als auch Kacper Tobiasz bereits im Kasten und zeigten jeweils makellose Leistungen. Lugano wiederum erzielte in den beiden vorangegangenen Auswärtsspielen der Conference League jeweils nur einen Treffer und war in der Ferne nicht gerade eine Torfabrik - das veranlasst uns in der Conference League Prognose zu einer klaren Ausgangsposition.

Wir sehen Legia Warschau im Wett Tipp heute in der Favoritenrolle und entscheiden uns für eine “Lugano Unter 0,5 Tore” Wette mit einer Quote von 3,15 bei LeoVegas .

Thema der Woche: Wer kann Chelsea bezwingen?

Chelsea gilt in der Conference League als klarer Titelfavorit und ist dieser Rolle an den ersten vier Spieltagen gerecht geworden. Die Blues erzielten 18 Treffer - drei ihrer vier Begegnungen schlossen die Londoner mit “Über 3,5 erzielten Toren” ab. Nur am vergangenen Spieltag gegen Heidenheim begnügte sich die Mannschaft von Enzo Maresca mit einem 2:0-Sieg.

Bis jetzt ist Chelsea das einzige Team mit mindestens zehn erwartbaren Treffern (13,5 xG). Für den fünften Spieltag ist im Conference League Tipp ein Vergleich mit der schwächsten erwartbaren Defensive der Conference League geplant - Astana (11,0 xGA) gegen Chelsea.

Wir greifen deshalb zu diesem LeoVegas Bonus und spielen eine Quote von 2,05 für “Chelsea Über 2,5 Tore”.

Wer ein Wörtchen um den Titel in der Conference League mitsprechen will, benötigt unbedingt eine herausragende Defensive. Die beste erwartbare Abwehr findet ihr aktuell bei Guimaraes. Den Portugiesen wurden in vier Partien nicht mehr als 2,2 erwartbare Gegentreffer eingeschenkt.

Zu Gast in der Schweiz in der Conference League Prognose zu St. Gallen gegen Guimaraes wird die Elf von Rui Borges extrem auf die Probe gestellt und dennoch erwarten wir keinen Gegentreffer für die Gäste und spielen Conference League Quoten von 3,40 für “St. Gallen Unter 0,5 Tore”.

Weitere spannende Conference League Spiele mit Wettquoten:

Rapid Wien ist eine weitere Mannschaft, die ziemlich gut in die Conference League gestartet ist (10 Punkte) und deren Verteidigung unsere Aufmerksamkeit verdient hat.

Die Rapidler haben erst 2,8 erwartbare Gegentreffer auf dem Zettel und sogar nur zwei Gegentore zugelassen, nun steht das Duell Rapid Wien gegen Omonia Nikosia auf dem Programm.

Auf nationaler Ebene hat das Team aus Wien die zweitbeste erwartbare Verteidigung (17,1 xGA). Zuletzt wurden zwei von drei Conference-League-Spieltage der Rapidler mit “Unter 2,5 Toren” in der Begegnung abgepfiffen.

Für den Vergleich mit Omonia Nikosia erwarten wir erneut “Unter 2,5 Tore” und spielen bei LeoVegas eine Quote von 1,95.

Daten und Fakten zum 5. Spieltag:

3 Chelsea-Spieler (Christopher Nkunku, Joao Felix und Mykhaylo Mudryk) haben jeweils bereits mindestens 3 Treffer erzielt.

Guimaraes (90) hat die meisten Schüsse abgegeben.

Insgesamt sind in der Conference League bereits 205 Tore gefallen.

Für manche mag es überraschend erscheinen, aber Hearts of Midlothian stellt mit 2,6 erwartbaren Gegentoren die zweitbeste erwartbare Verteidigung. Am Donnerstag ist ein Duell von Kopenhagen mit den Hearts in Dänemark geplant.

Den Gastgebern ist in drei der ersten vier Partien nur ein Treffer geglückt, weshalb wir “Unter 2,5 Tore” im Spiel für ein realistisches Szenario halten und dafür gerne eine Quote von 2,18 anvisieren.

Die umgekehrte Richtung schlagen wir für den Auftritt von Heidenheim bei Basaksehir in unserem Conference League Tipp ein. Der Bundesligist hat eine der anfälligsten erwartbaren Hintermannschaften im Angebot (7,6 xGA) und trifft mit Basaksehir auf eine ähnlich schwache Defensive (7,5 xGA).

Conference League Wettquoten von 1,83 für “Über 2,5 Tore” sind daher ein faires Angebot von LeoVegas. Im LeoVegas Test könnt ihr nachlesen, was ihr von diesem Anbieter erwarten könnt.

Weitere Partien am 5. Spieltag der Conference League:

Für Petrocub (9,7 xGA) könnte es an diesem Spieltag schmerzhaft werden. Der Verein aus Moldawien Petrocub empfängt Betis Sevilla im Conference League Tipp.

Bereits gegen Pafos (1:4) und Rapid Wien (0:3) gab es zu Hause mindestens drei Gegentreffer. Wir trauen “Betis Sevilla Über 2,5 Tore” zu und sind mit der Quote von 1,80 absolut einverstanden.

Eine der vier stärksten erwartbaren Angriffsreihen dieser noch jungen Conference-League-Saison stammt aus Florenz (8,9 xG). Nach dem ersten Spieltag kassierte das Team aus Italien jedoch auch in allen drei Partien mindestens zwei Gegentreffer. Wir erwarten im Duell Fiorentina gegen LASK, dass “Beide Teams treffen”, womit ein 1,88-facher Gewinn bei LeoVegas möglich ist.