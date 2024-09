Cowboys - Saints Tipp, Prognose & Quoten | 15.09.2024

SPORT1 Betting 14.09.2024 • 10:00 Uhr Cowboys - Saints Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine NFL Wette | Kann New Orleans die Cowboys aus Dallas ärgern?

Unser Cowboys - Saints Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 15.09.2024 lautet: Sowohl Dallas als auch New Orleans sind mit überzeugenden Leistungen in die neue Saison gestartet. Im direkten Duell am Sonntag spricht beim Wett Tipp heute aber fast alles für die Hausherren.

Nach einer schwachen Vorsaison muss man die Saints auch in diesem Jahr nicht unbedingt auf dem Zettel für die Playoffs haben. Doch New Orleans sorgte in Week 1 gleich mal für ein Ausrufezeichen und stellte mit dem 47:10-Sieg gegen die Panthers einen neuen Franchise-Rekord für ein Auftaktspiel auf. Was dieser Erfolg am Ende aber wirklich wert war, wird sich am Sonntag in der Cowboys Saints Prognose zeigen. Hier sind die Männer von Coach Dennis Allen in Dallas zu Gast.

Wir spielen den Cowboys Saints Wett Tipp heute „Sieg Cowboys HC -3,5″ mit einer Quote von 1,65 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Cowboys vs Saints auf „Sieg Cowboys HC -3,5″:

Dallas war in der vergangenen Saison eines der besten Heimteams der NFL

Die Saints haben nur 4 von 15 Gastspielen bei den Cowboys gewonnen

Die Hausherren sind in fast allen Mannschaftsteilen besser besetzt

Cowboys vs Saints Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Hausherren mit einem Spread von minus 6,5 Punkten aufs Feld. Das Punkte-„Über/Unter“ liegt bei 46 Zählern. So bekommt ihr für einen Sieg von Dallas nur Cowboys Saints Quoten von 1,40.

Auf der Gegenseite wartet für einen Erfolg der Gäste eine Quote zwischen 3,00 und 3,30 auf euch. Neukunden können mit einem Sportwetten Bonus ihr Risiko etwas abfedern oder sich über niedrige Favoriten Cowboys Saints Wettquoten hinwegtrösten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Cowboys vs Saints Prognose: Die Dallas-Defense ist „on fire“

Nach dem bitteren Playoff-Aus in der vergangenen Saison gegen die Packers, wollten die Verantwortlichen der Cowboys „All-in“ gehen. In Texas versteht man unter diesem Wort aber wohl etwas anderes als beim Rest der Liga. Denn: Neue Stars wurden nicht verpflichtet. Stattdessen machte man Quarterback Dak Prescott wenige Stunden vor dem Start der neuen Spielzeit zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte. Doch vielleicht braucht man gar keine hochkarätigen Neuzugänge.

Denn im Season Opener zu Gast bei den Browns überzeugte Dallas in allen Mannchaftsteilen. Prescott kam gegen die im vergangenen Jahr so starke Defense von Cleveland schon im ersten Durchgang auf 156 Yards. Der entscheidende Faktor beim souveränen 33:10-Sieg war aber der Pass Rush der Cowboys, der Deshaun Watson unter Dauerdruck setzte. Bester Mann war dabei mal wieder Micah Parsons. Unterstützt wurde er von DeMarcus Lawrence und Eric Kendricks. KaVontae Turpin sorgte beim „Big D“ für den ersten Punt Return TD seit 2017.

Schon im Vorjahr hatten die Saints vor allem in der Offense große Probleme mit der Konstanz. So wurde Mitte Januar der langjährige OC Pete Carmichael entlassen und durch Klint Kubiak ersetzt. Mit dem neuen Playcaller kam man am Ende immerhin noch auf eine positive Bilanz von 9-8. Auch der Start in die neue Saison glückte. Schon nach dem ersten Quarter führte New Orleans gegen die Panthers mit 17:0. Zum ersten Mal in der Ära nach Drew Brees hatte man zur Pause 30 Punkte auf dem Konto.

Im zweiten Durchgang ließen es die „Black and Gold“ dann etwas ruhiger angehen. Trotzdem schenkte man Carolina weitere 17 Punkte ein. Quarterback Derek Carr, der 2023 eine sehr durchschnittliche Saison gespielt hatte, kam auf drei TDs und ein Passer Rating von 142,5. Zudem hielt die Saints Defense den Gegner bei nur zehn Punkten und verbuchte fünf QB Hits sowie vier Sacks. Die junge O-Line wird aber nun im Cowboys Saints Tipp ihrer ersten wirklichen Reifeprüfung unterzogen.

Cowboys - Saints Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Cowboys: 33:17 Browns (A), 19:26 Chargers (H), 27:12 Raiders (A), 12:13 Rams (A), 32:48 Packers (H)

Letzte 5 Spiele Saints: 47:10 Panthers (H), 27:30 Titans (H), 10:16 49ers (A), 16:14 Cardinals (A), 48:17 Falcons (H)

Letzte 5 Spiele Cowboys vs Saints: 27:17 (A), 10:12 (A), 13:10 (H), 20:26 (A), 38:17 (H)

Nach 31 Duellen führt Dallas die Bilanz gegen New Orleans mit 18-13 an. Zu Gast bei den Cowboys gab es bei dieser Paarung elf Heimsiege und nur vier Erfolge für die Saints. Das letzte Aufeinandertreffen stammt aus der Saison 2021.

Hier siegte „America‘s Team“ auswärts mit 27:17. QB Taysom Hill war bei den Hausherren gleich für vier Interceptions zuständig. Beide Teams kamen in Week 1 der Saison 2024 auf zusammen 80 Punkte.

So dürfen die Fans für das direkte Duell am Sonntag auch auf einige Zähler in der Cowboys Saints Prognose hoffen. Wird der Wert von 43 Punkten übertroffen, gibt es bei ODDSET eine Wettquote von 1,53. Natürlich dürft ihr als Neukunde zuvor nicht den ODDSET Bonus liegen lassen.

Unser Cowboys Saints Tipp: Sieg Cowboys HC -3,5

Nach dem überzeugenden Sieg gegen die Panthers wartet nun ein ganz anderes Kaliber auf die Saints. Die Hausherren haben in fast allen Mannschaftsteilen Vorteile. So sind der Quarterback, die Top-Receiver und auch die Offensive Line besser besetzt.

Auf der Gegenseite wartet auf New Orleans mit Micah Parsons und Co. eine Defense, die in Week 1 wirklich abgeliefert hat. Am Ende sorgen der Heimvorteil in Kombination mit der höheren Qualität auf beiden Seiten des Balls für einen recht klaren Heimsieg.