Cowboys - Texans Tipp, Prognose & Quoten | 19.11.2024

Dak Prescott hat den Cowboys in dieser Spielzeit zumindest eine Chance auf Siege gegeben. Ohne ihren besten Quarterback auf dem Feld wird die ohnehin schon schwache Offensive aus Dallas in unserer Cowboys Texans Prognose in sich zusammenbrechen.

Darum tippen wir bei Cowboys vs Texans auf „Cowboys Unter 16,5 Punkte“:

Cowboys vs Texans Quoten Analyse:

Cowboys vs Texans Prognose: Den Cowboys droht ein Debakel

Noch im vergangenen Jahr stellten die Gastgeber eine herausragende Heimbilanz auf, von der in dieser Spielzeit nichts übrig geblieben ist. Inklusive der vergangenen Playoff-Niederlage gegen die Packers hat Dallas fünf Heimspiele in Folge verloren!

Die Offensive erzielte in zwei der letzten vier Partien (allesamt Niederlagen) „Unter 9,5 Punkte“ und war eine absolute Enttäuschung. Besserung ist auch in der Cowboys vs. Texans Prognose nicht in Sicht. Nur zwei Teams haben eine schwächere Turnover-Ratio als Dallas (-10).