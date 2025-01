Crystal Palace - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 04.01.2025

SPORT1 Betting 03.01.2025 • 07:00 Uhr Crystal Palace - Chelsea Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Zeigen die Blues eine Reaktion?

Unser Crystal Palace - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 04.01.2025 lautet: Die Eagles wollen das Polster auf den ersten Abstiegsrang weiter vergrößern. Im Wett Tipp heute gegen den Nachbarn Chelsea ist aber nicht mehr als ein Punkt drin.

Der Crystal Palace FC ist in den letzten Spielzeiten nicht gut ins neue Jahr gekommen. Die Eagles haben die vergangenen drei Partien zum Auftakt eines neuen Kalenderjahres mit einem gesamten Torverhältnis von 2:12 verloren. In allen diesen Partien traf man auf Nachbarn aus London.

Und diese Serie droht sich in unserer Crystal Palace vs Chelsea Prognose fortzusetzen. Denn die heimschwachen Männer von Coach Oliver Glasner treffen am Samstag auf die auswärtsstarken Blues. Wir spielen hier mit einer Quote von 1,52 bei Winamax den Crystal Palace Chelsea Wett Tipp heute “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Chelsea auf “Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore”:

Chelsea ist das zweitbeste Auswärtsteam der Premier League

Crystal Palace steht in der Heimtabelle nur auf Rang 16

Aus den letzten 14 Duellen gegen die Blues holten die Eagles gerade mal einen Punkt

Crystal Palace vs Chelsea Quoten Analyse:

Der Blick auf die Premier-League-Tabelle sorgt für recht klare Crystal Palace vs Chelsea Wettquoten. Denn die Gäste belegen Rang 3, während die Hausherren nur auf dem 15. Platz stehen.

Für einen Auswärtssieg klettern die Quoten bei den besten Buchmachern somit auf einen Höchstwert von 1,95. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Heimmannschaft mit Crystal Palace gegen Chelsea Quoten zwischen 3,65 und 3,90 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Crystal Palace vs Chelsea Prognose: Haben sich die Blues nur einen Ausrutscher geleistet?

2024 war für Crystal Palace ein positives Jahr. Coach Oliver Glasner hatte die Mannschaft im Februar übernommen und mit einer Siegesserie vor dem Abstieg bewahrt. In der neuen Saison ging es für die Eagles zunächst nicht gut los. In den ersten acht Ligaspielen setzte es fünf Niederlagen (3U). Doch an den vergangenen elf Spieltagen kamen nur noch zwei Pleiten hinzu (4S, 5U). So haben die Männer aus dem Londoner Stadtteil Selhurst ihr Polster auf die Gefahrenzone auf fünf Punkte ausgebaut.

Zehn Punkte aus den ersten zehn Heimspielen werden aktuell in der Premier League allerdings nur von vier Teams unterboten. Probleme macht die Offensive. Bei einem xG Wert von 26,4 kommt der CPFC lediglich auf 20 Treffer. Ein Beleg dafür ist drittschwächste “Shot Conversion” (10,7%). Zudem wurden 30 Prozent der Tore von Abwehrspielern erzielt. Das ist der höchste Anteil ligaweit. Auch konnte Crystal Palace gerade mal drei der letzten 20 London Derbys in der Liga für sich entscheiden (6U, 11N).

Der Chelsea FC war unter dem neuen Trainer Enzo Maresca eine der Überraschungen der Saison 2024/25 gewesen. Der Coach hatte die “Blues” überraschend schnell in die Erfolgsspur geführt. Nach dem 16. Spieltag standen die Londoner nur zwei Punkte hinter Spitzenreiter Liverpool auf Rang 2. Einige Fans träumten schon von der ersten Meisterschaft seit 2017. In den letzten drei Partien kam allerdings mit nur einem Punkt und einem Tor etwas Sand ins Getriebe. Vor allem die beiden jüngsten Pleiten daheim gegen Fulham (1:2) und zu Gast bei Aufsteiger Ipswich (0:2) waren bitter.

So ist der CFC auf Rang 4 abgerutscht. Das Polster auf Platz 5 beträgt nur noch drei Zähler. 38 Tore bedeuten weiterhin die zweitbeste Offensive. Hinzu kommt die drittbeste “Shooting Accuracy”. 54,6 Prozent aller Schüsse kommen aufs Tor. Auch sind die Blues das zweitbeste Auswärtsteam in der Liga. Verlass war 2024 auf Cole Palmer. Kein Spieler war im abgelaufenen Kalenderjahr an mehr Toren in der Premier League beteiligt (26 Treffer, 13 Vorlagen). So gibt es immer noch genug Faktoren, die unseren Crystal Palace Chelsea Tipp unterstützen.

Crystal Palace - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 2:1 Southampton (H), 0:0 Bournemouth (A), 1:5 Arsenal (H), 2:3 Arsenal (A), 3:1 Brighton (A)

Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:2 Ipswich Town (A), 1:2 Fulham (H), 0:0 Everton (A), Shamrock Rovers (H), 2:1 Brentford (H)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs Chelsea: 1:1 (A), 1:3 (H), 1:2 (A), 0:1 (A), 1:2 (H)

Im September holten die Eagles ein 1:1 an der Stamford Bridge. Damit ging für den Verein aus Selhurst eine Serie von 13 Niederlagen in Folge in der Premier League gegen Chelsea zu Ende.

Seit 1991/92 konnten die “Glaziers” nicht mehr beide Ligaduelle gegen die Blues ohne Niederlage überstehen. 12 der letzten 15 PL-Gastspiele im Selhurst Park konnten die Blauen für sich entscheiden (1U, 2N).

Diese Bilanz spielt für unsere Crystal Palace Chelsea Prognose natürlich eine Rolle.

In 15 der letzten 18 Derbys gegen Crystal Palace ging Chelsea in Führung. Auch dieses Mal werden die Blues nach den zwei jüngsten Enttäuschungen früh im Spiel auf Wiedergutmachung aus sein.

Für den Crystal Palace Chelsea Tipp “1. Tor Chelsea” bekommt ihr bei Merkur Bets eine Quote von 1,64. Warum wir den Buchmacher ohne Einschränkungen empfehlen können, verrät euch unser ausführlicher Merkur Bets Test .

So seht ihr Crystal Palace - Chelsea im TV oder Stream:

04. Januar 2025, 16 Uhr, Selhurst Park, London

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Fans der Premier League kommen um ein Abo bei Sky nicht herum. Denn der Bezahlsender besitzt seit Jahren die Exklusivrechte für die englische erste Liga. So seht ihr bei Sky auch das Duell zwischen Crystal Palace und Chelsea.

Das Derby wird am Samstag um 16 Uhr im Selhurst Park von London angepfiffen.

Crystal Palace vs Chelsea: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Crystal Palace: Henderson - Chalobah, Lacroix, Guehi - Munoz, Hughes, Lerma, Mitchell - Sarr, Eze - Mateta

Ersatzbank Crystal Palace: Turner (Tor) - Richards, Clyne, Kporha, Riad, Devenny, Schlupp, Doucouré, Kamada, Nketiah

Startelf Chelsea: Sanchez - Gusto, Adarabioyo, Colwill, Cucurella - Caicedo, Fernandez - Sancho, Palmer, Neto - Jackson

Ersatzbank Chelsea: Jörgensen - Disasi, Madueke, Joao Felix, Nkunku, Acheampong, James, Renato Veiga, Guiu

Die Hausherren müssen ohne Matheus Franca, Adam Wharton und Franco Umeh-Chibueze auskommen. Der Einsatz von Rob Holding entscheidet sich erst kurzfristig. Bei den Gästen fehlen die verletzten Benoit Badiashile und Wesley Fofana sowie der gesperrte Mykhailo Mudryk.

Ob Roméo Lavia, Carney Chukwuemeka und Kiernan Dewsbury-Hall spielen können, steht noch auf der Kippe. Allzu große Auswirkungen auf die Crystal Palace Chelsea Prognose hat die Personalsituation bei beiden Vereinen allerdings nicht.

Unser Crystal Palace - Chelsea Tipp: Doppelte Chance x/2 & Über 1,5 Tore

Bei Chelsea stellt sich nach den letzten drei Partien die Frage, ob es sich dabei nur um einen kleinen Ausrutscher handelt? Wir konnten in unserer Vorschau keine Anzeichen für den Beginn einer Krise ausmachen.

So sprechen bei diesem London Derby fast alle Faktoren für die Gäste. Trotzdem gehen wir auf Nummer Sicher und ergänzen unseren Tipp auf die Blues mit der “Doppelten Chance”. Zudem erwarten wir ein paar Tore.