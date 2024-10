Crystal Palace - Liverpool Tipp, Prognose, Quoten 5.10.24

SPORT1 Betting 03.10.2024 • 23:00 Uhr Crystal Palace - Liverpool Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Verteidigen die Reds die Tabellenführung?

Unser Crystal Palace - Liverpool Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.10.2024 lautet: Die Eagles warten immer noch auf den ersten Sieg in dieser PL-Spielzeit. Laut unserem Wett Tipp heute müssen sich die Männer von Oliver Glasner weiter gedulden.

Der neue Coach Arne Slot hat es geschafft, dass Erfolgstrainer Jürgen Klopp aktuell in Liverpool noch gar nicht so sehr vermisst wird. Der 2:0-Heimerfolg in der Champions League am Mittwoch gegen Bologna war der achte Sieg in neun Pflichtspielen dieser Saison. Mit dieser Ausbeute stehen die Reds auch in der Premier League ganz oben. Diese Bilanz will der LFC am Samstag zu Gast bei Crystal Palace weiter ausbauen. Die Crystal Palace Liverpool Prognose sieht das Auswärtsteam schon mal recht klar vorne.

Auch wir schätzen die Lage genauso ein und spielen mit einer Quote von 1,68 bei ODDSET den Wett Tipp heute „Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Crystal Palace vs Liverpool auf „Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore“:

Palace hat 11 der letzten 14 Premier-League-Duelle gegen Liverpool verloren

Die Reds sind seit fast 10 Jahren und 9 Gastspielen im Selhurst Park ungeschlagen

Der LFC hat 8 von 9 Pflichtspielen dieser Saison für sich entschieden

Crystal Palace vs Liverpool Quoten Analyse:

Die Eagles sind noch ohne Sieg und stehen auf einem Abstiegsplatz. So gehen die Hausherren laut den Crystal Palace Liverpool Quoten am Samstag wenig überraschend als Außenseiter gegen den Tabellenführer ins Rennen.

Für einen Sieg der Gäste klettern die Quoten nur knapp über den Wert von 1,50. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Erfolg der Hausherren Crystal Palace gegen Liverpool Wettquoten zwischen 5,75 und 6,00 bei den Wettanbietern ohne Steuer.

Crystal Palace vs Liverpool Prognose: Wird es langsam eng für Oliver Glasner?

Oliver Glasner hatte in der Vorsaison den Crystal Palace FC übernommen und die Mannschaft mit einem mitreißenden Fußball auf den zehnten Platz geführt. Die Fans hofften in dieser Saison auf eine Fortsetzung dieses Trends. Doch stattdessen muss man im Süden der Hauptstadt inzwischen von einem Fehlstart sprechen. Nach sechs Spieltagen haben die Eagles nur drei Punkte auf dem Konto. Auch das Kellerduell am vergangenen Wochenende gegen Everton brachte keinen Dreier.

Dabei war der CPFC erstmals in dieser Saison in Führung gegangen und war auch bei den Torschüssen (17:8) und dem Ballbesitz (59:41 Prozent) überlegen. Trotzdem setzte es am Ende eine 1:2-Pleite. Ein großes Problem ist die Torgefahr. Nur fünf erzielte Tore sind der zweitschwächste Wert hinter Aufsteiger Southampton (3). Hinzu kommt die drittschwächste Chancenverwertung (9,8 Prozent) der Liga. Nur in vier Premier-League-Spielzeiten musste der Verein noch länger auf seinen ersten Sieg warten. Ändert sich dies nun im Crystal Palace Liverpool Tipp?

Natürlich konnte Arne Slot in Liverpool auf der Arbeit seines Vorgängers aufbauen. Zudem ist der Stil des neuen Coaches mit einem starken Pressing und einer hohen Intensität dem Fußball der Marke Klopp ähnlich. Doch der Niederländer hat an der Anfield Road auch schon einiges bewirkt. Unter dem neuen Mann rückt der Ballbesitz mehr in den Fokus. Zudem hat Slot Spieler wie Ibrahima Konate oder Ryan Gravenberch besser gemacht. Der Lohn ist ein perfekter Start in die Champions League und die PL-Tabellenführung.

Vor allem in der Fremde halten sich die Reds mit drei Siegen aus drei Spielen bisher makellos. Nur in zwei Spielzeiten konnte der Verein die ersten vier Liga-Gastspiele allesamt für sich entscheiden. Angreifer Mohamed Salah hat dabei in allen Auswärtspartien für seinen Verein getroffen. Mit gerade mal zwei Gegentoren stellt Liverpool zudem die beste Defensive in der höchsten englischen Spielklasse. Des Weiteren hat der LFC lediglich eines der letzten zwölf Liga-Spiele nach einer Europapokal-Woche verloren (7S, 4U). Diese Niederlage kam aber ausgerechnet gegen Crystal Palace zustande.

Crystal Palace - Liverpool Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Crystal Palace: 1:2 Everton (A), 0:0 Manchester United (H), 2:1 Queens Park Rangers (A), 2:2 Leicester City (H), 1:1 Chelsea (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Bologna (H), 2:1 Wolverhampton (A), 5:1 West Ham United (H), 3:0 Bournemouth (H), 3:1 AC Milan (A)

Letzte 5 Spiele Crystal Palace vs Liverpool: 1:0 (A), 1:2 (H), 0:0 (H), 1:1 (A), 1:3 (H)

Das letzte Duell der beiden Vereine im April an der Anfield Road konnte Crystal Palace mit 1:0 gewinnen. Damit ging für die Eagles eine Serie von 13 Spielen ohne Sieg gegen die Reds zu Ende. Die jüngsten vier Pleiten gegen die Londoner kassierte Liverpool daheim.

So ist der LFC laut Crystal Palace Liverpool Prognose seit fast zehn Jahren und neun Gastspielen im Selhurst Park ohne Niederlage (W8, D1), bei einem Torverhältnis von 24:7. Fast die Hälfte aller Aufeinandertreffen (47 Prozent) wurden bei dieser Paarung vom Auswärtsteam gewonnen.

Palace hat in dieser Saison vier von fünf Toren nach dem Seitenwechsel erzielt und sechs von neun Gegentoren in der zweiten Halbzeit kassiert. Zudem haben die Reds alle ihre Gegentore im zweiten Durchgang hinnehmen müssen.

Mit diesem Wissen ist der Crystal Palace Liverpool Tipp „Mehr Tore in 2. HZ“ eine Option und bringt uns bei Merkur Bets eine Quote von 1,99 ein. In unserem Merkur Bets Test verraten wir euch, wie der Anbieter in den wesentlichen Wettanbieter Kategorien abschneidet.

Crystal Palace vs Liverpool: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Crystal Palace: Henderson - Lacroix, Guehi, Lerma - Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell - Nketiah, Mateta, Eze

Ersatzbank Crystal Palace: Turner - Chalobah, Clyne, Ward, Agbinone, Umeh-Chibueze, Sarr, Schlupp, Hughes

Startelf Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Robertson - Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Luis Diaz - Diogo Jota

Ersatzbank Liverpool: Kelleher - Bradley, Quansah, Tsimikas, Endo, Gakpo, Jones, Gomez

Bei Liverpool wird es nach dem Auftritt in der Champions League sicher wieder ein paar Wechsel in der Startelf geben.

Chiesa und Elliott stehen in der Crystal Palace Liverpool Prognose nicht zur Verfügung. Die Hausherren müssen ohne Richards, Doucoure und Riad auskommen.

Unser Crystal Palace - Liverpool Tipp: Sieg Liverpool & Über 1,5 Tore

Die Reds haben aus dem letzten Duell mit Crystal Palace noch eine Rechnung offen. Damals waren die Eagles unter ihrem neuen Trainer im Aufwind und konnten gegen Liverpool einen überraschenden Sieg feiern.

Doch vor dem erneuten Aufeinandertreffen ist der Verein aus London alles andere als in Form und hat vor allem in der Offensive große Probleme. Die Männer von Coach Arne Slot eilen dagegen von Sieg zu Sieg und bringen regelmäßig ihre Qualität auf den Rasen. Gegen den Tabellenführer der Premier League, der auch noch die beste Abwehr stellt, gibt es für die Hausherren somit nichts zu holen.