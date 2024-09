Dänemark - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 05.09.2024

SPORT1 Betting 04.09.2024 • 12:00 Uhr Dänemark - Schweiz Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Kann die Nati heimstarke Dänen knacken?

Unser Dänemark - Schweiz Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 05.09.2024 lautet: In einer Gruppe mit Spanien zählt in den anderen Duellen jeder Sieg. Unser Wett Tipp heute zielt allerdings auf einige Tore ab.

Am Donnerstag startet die Nations-League-Saison 2024/25 mit insgesamt vier Spielen aus der Liga A. In unserer Dänemark Schweiz Prognose widmen wir uns der Partie aus der Gruppe 4, in der außerdem noch Europameister Spanien und Serbien ihr Unwesen treiben. „La Roja“ gilt als klarer Favorit auf Platz 1.

Dahinter dürfte ein Dreikampf um Rang 2 entfacht werden, bei dem jeder Sieg gegen den direkten Konkurrenten am Ende ausschlaggebend sein könnte. In Kopenhagen erwarten wir ein Duell auf Augenhöhe und entscheiden uns für den Dänemark Schweiz Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,80 bei Bet365.

Darum tippen wir bei Dänemark vs Schweiz auf „Beide Teams treffen“:

Dänemark hat keines der letzten 11 Länderspiele zu Hause verloren.

Nach regulärer Spielzeit hat die Schweiz nur eine der letzten 19 Partien verloren.

Dänemark traf in 6 der letzten 7, die Schweiz in den letzten 8 Spielen.

Dänemark vs Schweiz Quoten Analyse:

Die Bookies, von denen immer mehr Apple Pay Sportwetten anbieten, sehen in diesem Duell leichte Vorteile bei den Gastgebern. Angesichts von Dänemark Schweiz Quoten von bis zu 2,40 für Wetten auf einen Heimsieg kann man von einer klaren Favoritenrolle allerdings nicht sprechen.

Die Dänemark Schweiz Wettquoten für einen Tipp auf die Gäste liegen jedenfalls in der Spitze bei einem Wert von 3,20 und entsprechen damit ziemlich genau den Quoten für Wetten auf ein Remis. Viele Treffer erwarten die Wettanbieter dabei nicht. Das wird an Quoten von bis zu 2,20 für „Über 2,5 Tore“ deutlich.

Dänemark vs Schweiz Prognose: Ausgeglichene Partie

Die Interimslösung braucht eine Interimslösung! Nach dem Aus bei der EM 2024, als Dänemark im Achtelfinale trotz guter Leistung mit 0:2 an Gastgeber Deutschland scheiterte, trat Kasper Hjulmand als Teamchef zurück. Bis ein fester Nachfolger gefunden wird, sollte sein bisheriger Co-Trainer Morten Wieghorst das Ruder übernehmen.

Doch aufgrund von Stress-Symptomen fällt nun auch Wieghorst vorübergehend aus. Am Donnerstag wird daher Lars Knudsen, eigentlich Co-Trainer des FC Augsburg, die dänische Nationalmannschaft betreuen. Im Parken Stadium von Kopenhagen will er „Danish Dynamite“ in der Dänemark Schweiz Prognose zu den ersten drei Punkten in der Gruppe 4 der Liga A der Nations League führen.

Auf heimischem Rasen waren die Dänen zuletzt nur schwer zu bezwingen. Die letzte Heimpleite datiert vom 10. Juni 2022. In der Gruppe 1 der Liga A in der Nations-League-Saison 2022/23 gab es ein 0:1 gegen Kroatien. Es war gleichzeitig die einzige Pleite in den letzten 23 Länderspielen im eigenen Land (20S, 2U).

Aktuell sind die Dänen seit elf Heimspielen ungeschlagen. In zehn dieser letzten elf Heimpartien konnten sie auch mindestens ein Tor erzielen, was ein nicht unwesentlicher Faktor in unserem Dänemark Schweiz Tipp ist. Auf der anderen Seite konnten sie in nur zwei der letzten sechs Spiele im eigenen Land ihren Kasten sauber halten.

Dänemark - Schweiz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dänemark: 0:2 Deutschland (A), 0:0 Serbien (N), 1:1 England (N), 1:1 Slowenien (N), 3:1 Norwegen (H)

Letzte 5 Spiele Schweiz: 1:1, 3:5 i.E. England (N), 2:0 Italien (N), 1:1 Deutschland (A), 1:1 Schottland (N), 3:1 Ungarn (N)

Letzte 5 Spiele Dänemark vs Schweiz: 0:0 (H), 1:0 (H), 3:3 (A), 2:1 (H), 1:1 (A)

Für Tore auf beiden Seiten spricht am Donnerstag unter anderem auch die Tatsache, dass die Gäste in allen ihren letzten acht Länderspielen mindestens einmal zum Torerfolg kamen. Für unseren Dänemark Schweiz Tipp könnt ihr dabei grundsätzlich auch den Bet365 Angebotscode verwenden.

Die Nati schied bei der EM 2024 bekanntlich im Viertelfinale gegen England aus. Nach einem 1:1 ging es zunächst in die Verlängerung und später auch ins Elfmeterschießen, in dem die Eidgenossen den Kürzeren zogen. In der regulären Spielzeit verloren sie das Kräftemessen mit den „Three Lions“ jedenfalls nicht.

Weiter zurückblickend haben die Schweizer seit Beginn des Kalenderjahres 2023 nur eines von insgesamt 19 Länderspielen nach 90 Minuten verloren. Mit zehn endete der Großteil dieser Partien allerdings remis (8S). Die einzige Pleite in diesem Zeitraum hatte es in Rumänien am für die Schweiz letztlich unbedeutenden letzten Spieltag der Qualifikation für die EM 2024 gegeben.

Im Anschluss an das Turnier in Deutschland gab Xherdan Shaqiri seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft bekannt. Bei der EM-Endrunde galt die Nati spätestens nach dem 2:0 im Achtelfinale gegen den bis dato Europameister Italien als Geheimfavorit auf den Gewinn des Titels.

Im Viertelfinale fehlten gegen den späteren Finalisten England dann nur zehn Minuten, um sich in der regulären Spielzeit durchzusetzen. Die Nations-League-Saison 2022/23 hatten die Eidgenossen mit drei Siegen am Stück gegen Portugal, in Spanien und gegen Tschechien beendet - nachdem sie die Hinspiele allesamt verloren hatten.

So seht ihr Dänemark - Schweiz im TV oder Stream:

05. September 2024, 20:45 Uhr, Parken Stadium, Kopenhagen

Übertragung TV: DAZN, SRF Info

Übertragung Stream: DAZN, SRF Info

In Deutschland und Österreich könnt ihr die Dänemark Schweiz Prognose bei DAZN im TV und im Stream überprüfen. In der Schweiz geht dies über DAZN allerdings nicht.

Dort wird das Spiel jedoch bei SRF Info übertragen. Auch hier könnt ihr euch zwischen der Begegnung im Fernsehen oder im Live-Stream entscheiden.

Dänemark vs Schweiz: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dänemark: Schmeichel; Andersen, Vestergaard, Christensen; Kristiansen, Delaney, Hojbjerg, Norgaard; Skov Olsen, Eriksen, Wind

Ersatzbank Dänemark: Hermansen, Nelsson, Dorgu, Bah, Frendrup, Damsgaard, Hjulmand, Isaksen, Dolberg, Poulsen

Startelf Schweiz: Kobel; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer; Embolo, Duah, Vargas

Ersatzbank Schweiz: Mvogo, Widmer, Wüthrich, Steffen, Zakaria, Ugrinic, Sierro, Monteiro, Amdouni

Bei Dänemark wird der eigentlich gesetzte Stürmer von Manchester United, Rasmus Höjlund, fehlen. Für ihn könnte Wolfsburgs Jonas Wind in die Startelf rücken.

Den Schweizer Kasten wird ab sofort BVB-Keeper Gregor Kobel hüten. Spätestens nach dem Rücktritt des bisherigen Stammtorhüters Yann Sommer steht Kobel, der allerdings zuvor schon als neue Nummer 1 gehandelt wurde, als neuer Stamm-Keeper der Nati fest.

Unser Dänemark - Schweiz Tipp: „Beide Teams treffen“

Wir erwarten ein ausgeglichenes Duell, in dem beide Mannschaften zu ihren Chancen kommen werden. Für uns kann das Ergebnis in beide Richtungen ausschlagen, so dass Wetten in Richtung der Gäste für uns Value hätten. Einen Heimsieg halten wir aber keinesfalls für unwahrscheinlich. Wir wählen daher eine Torwette, da sich beide Nationalteams in ihren letzten Länderspielen ziemlich treffsicher zeigten.