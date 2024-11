Darmstadt - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 09.11.2024

SPORT1 Betting 07.11.2024 • 23:00 Uhr Darmstadt - Hertha Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleiben die Hauptstädter auswärts ungeschlagen?

Unser Darmstadt - Hertha Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Die Berliner sind der einzige Zweitligist, der in der Fremde weiterhin ungeschlagen ist. Eine Bilanz, die voraussichtlich in unserem Wett Tipp heute weiterhin unangetastet bleibt.

Darmstadt spielte zuletzt stark auf und ist seit vier Liga-Spieltagen ohne Niederlage (2S, 2U). Das letzte Duell im deutschen Unterhaus führte gegen Greuther Fürth zu einem 5:1-Kantersieg. Mit einem ähnlichen Ergebnis ist gegen die Hauptstadt-Kicker in unserer Darmstadt Hertha Prognose nicht zu rechnen. Die Berliner praktizierten bisweilen auswärts erfolgreichen Fußball und wollen sich nach der 0:1-Heimpleite gegen Köln mit einem Sieg rehabilitieren.

Aufgrund der bisherigen Auswärtsstärke räumen wir den Herthanern leichte Vorteile ein und spielen unseren Darmstadt Hertha Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,42 bei Betano.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Hertha auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

5 der 6 Liga-Heimspiele der Lilien führten zu beiderseitigen Toren.

Hertha ist auswärts ungeschlagen (3S, 2U) und absolvierte 4 Fernduelle mit beiderseitigen Treffern.

Seit Juli 1992 haben die Kicker aus der Hauptstadt am Böllenfalltor nicht mehr verloren.

Darmstadt vs Hertha Quoten Analyse:

Die Berliner Hertha gehört zu den drei stärksten Auswärtsteams in der 2. Bundesliga und will sich auch bei den Hessen nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wer mit einem Auswärtssieg rechnet, darf sich teilweise über Darmstadt Hertha Quoten von bis zu 3,00 freuen.

Beide Mannschaften legten in dieser Saison einen gesunden Zug zum gegnerischen Tor an den Tag. Ein Umstand, der auch den Wettanbietern nicht entgangen ist. Anhand der Darmstadt Hertha Wettquoten lässt sich auf drei oder mehr Tore schließen. Darüber hinaus wird in zahlreichen Wett-Apps für beiderseitige Treffer der durchschnittlich 1,5-fache Wetteinsatz geboten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Hertha Prognose: Bestehen die Lilien gegen ihren Angstgegner?

Die Hessen legten nach ihrem Abstieg einen kompletten Fehlstart in der 2. Bundesliga hin und holten nur zwei Punkte an den ersten fünf Spieltagen. Zuletzt zeichnete sich jedoch ein Aufwärtstrend ab. Nur eines der jüngsten sieben Liga-Duelle ging verloren.

Der 1:2-Heimpleite gegen Magdeburg stehen auf der anderen Seite drei Siege und drei Remis gegenüber. In der Tabelle arbeitete sich der Absteiger auf Platz 12 vor und rangiert vor dem Darmstadt vs. Hertha Tipp derzeit im Mittelfeld.

Vor allem offensiv hinterließen die Lilien einen sehr guten Eindruck und erzielten 23 Tore in der laufenden Spielzeit. Nur Nürnberg (24) und der HSV (25) waren treffsicherer. Immerhin kamen neun der 23 Saisontore am Böllenfalltor zustande. Die Defensive konnte zu Hause nicht überzeugen und kassierte acht Gegentore.

In keinem einzigen Heimspiel wurde die Null gehalten. Lediglich in einem von sechs Ansetzungen vor heimischer Kulisse stand ein Sieg zu Buche (3U, 2N). Zwei Drittel der Begegnungen im eigenen Stadion endeten mit weniger als 2,5 Toren.

Darmstadt - Hertha Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 5:1 Greuther Fürth (A), 3:2 n.V. Dynamo Dresden (A), 1:1 SSV Ulm (H), 5:1 1. FC Köln (H), 3:3 Karlsruher SC (A).

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:1 1. FC Köln (H), 2:1 FC Heidenheim (H), 3:1 Karlsruher SC (A), 3:1 Eintracht Braunschweig (H), 2:2 FC Schalke (A).

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs. Hertha: 0:2 (H), 0:2 (H), 0:2 (A), 2:1 (A), 0:4 (H).

Die Berliner drehen nach dem Abstieg bereits ihre zweite Runde im deutschen Unterhaus und liebäugeln in dieser Saison durchaus mit einer Rückkehr in die Bundesliga und mit drei Punkten in der Darmstadt gegen Hertha Prognose.

Zuletzt musste mit dem 0:1 gegen den 1. FC Köln ein Dämpfer hingenommen werden. Mit 17 Punkten beträgt der Rückstand auf die Aufstiegszone drei Zähler.

Auf gegnerischem Boden sind die Mannen aus der Hauptstadt keineswegs zu unterschätzen. Drei der fünf Saisonsiege resultierten nämlich in den Stadien der Konkurrenz. Darüber hinaus stehen zwei Remis zu Buche. Hertha ist das einzige Team, das auswärts nach wie vor in der 2. Bundesliga ungeschlagen ist. Zudem verbuchten die Berliner zwölf der insgesamt 19 Saisontore in den Stadien des Gegners und mussten sich in der Fremde sieben Gegentore ankreiden lassen. In keinem einzigen Auswärtsspiel haben die Herthaner einen eigenen Treffer verpasst. Vier der fünf Begegnungen endeten auswärts mit beiderseitigen Toren.

20-Euro-Gratiswette für den Darmstadt Hertha Tipp gefällig? Der Betano Wettbonus macht es möglich. Der Bookie mit deutscher Wettlizenz versüßt die erstmalige Registrierung in Verbindung mit der Kontoverifizierung mit einer 20-Euro-Freebet ohne Einzahlung.

So seht ihr Darmstadt - Hertha im TV oder Stream:

09. November 2024, 13:00 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt (Deutschland)

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky

Der Bezahlsender Sky hat sich sämtliche Rechte für die Übertragung der 2. Bundesliga gesichert und strahlt somit alle Begegnungen im TV bzw. Live-Stream aus.

Lediglich das Top-Spiel am Samstag um 20:30 Uhr ist auf Sport1 zu sehen. Wer die Paarung zwischen Darmstadt und Hertha verfolgen möchte, benötigt hingegen ein Abo bei Sky.

Darmstadt vs Hertha: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Maglica, Nürnberger - A. Müller, Klefisch, P. Förster, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst, Bueno, Thiede, Kempe, Papela, El Idrissi, Marseiler, Vilhelmsson, Lakenmacher

Startelf Hertha: Ernst - Kenny, Lum, Klemens, Zeefuik - Bouchalakis, Sessa, Maza, Cuisance, Scherhant - Niederlechner

Ersatzbank Hertha: Gersbeck, Thorsteinsson, P. Dardai, Winkler, Schuler, Prevljak

Bei den Lilien fallen Christoph Zimmermann (IV) und der Langzeitverletzte Fabian Holland (LV) sowie Matthias Bader (RV) in der Verteidigung weiterhin aus. Defensiv machten die Darmstädter in dieser Saison keinen starken Eindruck und hielten in keinem einzigen Match in der 2. Bundesliga die Null. Im Spiel nach vorne hin läuft vieles über Neuzugang Isac Lidberg. Der Schwede, der vom FC Utrecht kam, ist mit acht Toren der mit Abstand beste Angreifer.

Die Berliner müssen in der Innenverteidigung auf den gesperrten Marton Dardai verzichten. Somit könnte Pascal Klemens in die Startformation rücken. Ebenfalls verletzungsbedingt passen muss Kapitän Toni Leistner. Zudem wiegt in der Darmstadt vs Hertha Prognose der Ausfall von Michal Karbownik schwer. Der Pole könnte im Mittelfeld durch Andreas Bouchalakis ersetzt werden. Offensiv sorgte zuletzt Neuzugang Michael Cuisance mit drei Toren in fünf Liga-Spielen für Aufsehen.

Unser Darmstadt - Hertha Tipp: Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen

Die Mannen aus der Hauptstadt sind vor allem auswärts in dieser Saison nicht zu unterschätzen und haben keines ihrer fünf Fernduelle verloren. Auch die Offensive gehört in der Fremde zu den besten im deutschen Unterhaus und überzeugte mit zwölf Toren in fünf Spielen auf ganzer Linie. Ob es zu einem Auswärtssieg reicht, ist dennoch mehr als fraglich.

Zuletzt waren die Lilien auf der Höhe und sind seit vier Liga-Spielen ungeschlagen. Dennoch konnte nur eines der bisherigen fünf Heimspiele siegreich gestaltet werden. In einem torreichen Kräftemessen räumen wir den Berlinern Vorteile ein.