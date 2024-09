Darmstadt - Magdeburg Tipp, Prognose, Quoten | 28.09.2024

SPORT1 Betting 26.09.2024 • 23:00 Uhr Darmstadt - Magdeburg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Bleibt Magdeburg weiterhin ungeschlagen?

Unser Darmstadt - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.09.2024 lautet: Die Lilien feierten zuletzt nach ihrem Abstieg aus dem deutschen Oberhaus den ersten Sieg in der 2. Bundesliga und wollen in unserem Wett Tipp heute einen weiteren Dreier erringen.

Magdeburg spielt eine sehr starke Saison und ist nach wie vor in der 2. Bundesliga ungeschlagen. Drei Siege und drei Remis attestieren den Recken aus Sachsen-Anhalt eine bestechend gute Verfassung und lassen derzeit sogar Träume vom Aufstieg zu. Mit vier Punkten aus den letzten zwei Liga-Spielen zeichnet sich auch bei den Lilien in der Darmstadt Magdeburg Prognose ein Aufwärtstrend ab.

Aufgrund des Heimvorteils und des besseren Kaders räumen wir den Hessen leichte Vorteile ein und spielen unseren Darmstadt Magdeburg Wett Tipp heute auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“ zu einer Quote von 1,65 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Magdeburg auf „Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore“:

Mit 4 Punkten an den vergangenen beiden Spieltagen ist bei den Lilien ein Aufwärtstrend zu verzeichnen.

Die Hessen haben beide Heimspiele gegen den FCM gewonnen.

Unabhängig vom Austragungsort fielen in allen 6 direkten Kräftemessen zwischen beiden Teams weniger als 4,5 Tore (reguläre Spielzeit).

Darmstadt vs Magdeburg Quoten Analyse:

Anhand der Darmstadt Magdeburg Quoten lässt sich auf keinen klaren Favoriten am Markt „1x2″ schließen. Aufgrund des Heimvorteils werden den Lilien leichte Vorteile eingeräumt. Dennoch bringt der Heimsieg deutlich mehr als den doppelten Wetteinsatz mit sich.

Nach wie vor ist Magdeburg in dieser Saison ungeschlagen. Sofern die Wette auf „Doppelte Chance X2″ abzielt, gewährt Merkur Bets eine Quote von 1,64. Darüber hinaus bietet der Bookie für Kunden aus Deutschland einen steuerfreien Wettabschluss an. Dieser gilt sowohl für Einzel- als auch für Kombiwetten. Ein Umstand, der sich zusätzlich positiv auf die Darmstadt Magdeburg Wettquoten auswirkt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Darmstadt vs Magdeburg Prognose: Holen die Lilien den zweiten Saisonsieg?

Die Hessen stiegen in der vergangenen Spielzeit als Tabellenschlusslicht aus dem deutschen Oberhaus ab und hegten somit vor dem Start der neuen Saison durchaus Ansprüche auf den Wiederaufstieg. Jegliche Träume wurden jedoch direkt an den ersten beiden Spieltagen im Keim erstickt.

Diese brachten nämlich Niederlagen gegen Düsseldorf (0:2) und Paderborn (1:3) zum Vorschein. Allgemein wurden in den ersten fünf Liga-Duellen nur zwei Punkte eingefahren. Diese kamen jeweils nach einem Remis mit Nürnberg und Braunschweig zum Vorschein.

Mit fünf erbeuteten Punkten rangiert Blau-Weiß auf Platz 14 der Tabelle und zeigt lediglich einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone auf. Die Elf von Trainer Florian Kohfeldt wartet weiterhin auf den ersten Heimsieg (2U, 1N). Alle drei Heimspiele wurden mit weniger als 2,5 Toren bestritten. Die Offensive erzielte auf heimischem Boden zwei Tore und die Abwehr kassierte vier Gegentore.

Als Lichtblick kann das letzte Match herhalten, das auf Schalke zu einem 5:3-Erfolg führte. Ein Erfolgserlebnis, das Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben spendet, auch für den Darmstadt Magdeburg Tipp.

Darmstadt - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 5:3 Schalke (A), 1:1 Eintracht Braunschweig (H), 0:4 SV Elversberg (A), 1:1 FC Nürnberg (H), 3:1 Teutonia Ottensen (A).

Letzte 5 Spiele Magdeburg: 2:2 Karlsruher SC (H), 2:1 1. FC Köln (A), 4:0 FC Nürnberg (A), 2:2 FC Schalke 04 (H), 1:2 Offenbacher Kickers (A).

Letzte Spiele Darmstadt vs. Magdeburg: 1:0 (H), 1:0 (A), 3:2 n.V. (A), 1:0 (A), 3:1 (H).

Erst 2022 ist Magdeburg ins deutsche Unterhaus aufgestiegen und dreht somit die dritte Runde in der 2. Bundesliga. Die letzten beiden Jahre wurden auf einem zweistelligen Tabellenplatz beendet. Einer deutlichen Leistungssteigerung unterliegt jedoch die aktuelle Spielzeit. In dieser sind die Recken von Trainer Christian Titz nach wie vor ungeschlagen. Mit drei Siegen und drei Remis konnten die Kicker aus Sachsen-Anhalt bisher auf ganzer Linie überzeugen.

Vor allem auswärts glänzten die Magdeburger und holten aus drei Spielen satte neun Punkte. Dabei kamen Siege gegen Braunschweig (3:1), Nürnberg (4:0) und Köln (2:1) zustande. Alle drei Fernduelle brachten weniger als 4,5 Tore zum Vorschein. Dennoch hat die Offensive in jedem Auswärtsspiel mindestens zwei Tore verbucht und blickt auswärts insgesamt auf neun Treffer.

Wesentlich schlechter präsentierte sich Magdeburg jedoch in der Vorsaison auf gegnerischem Boden. Nur drei der insgesamt 17 Begegnungen in der Fremde führten zu einem Erfolgserlebnis. Satte neun Niederlagen und fünf Remis mussten zudem hingenommen werden. Mit 31 Gegentoren stand der Abwehrverbund in den Stadien des Gegners auf sehr wackeligen Beinen.

So seht ihr Darmstadt - Magdeburg im TV oder Stream:

28. September 2024, 13:00 Uhr, Merck-Stadion am Böllenfalltor, Darmstadt

Übertragung TV: Sky Sport

Übertragung Stream: Sky Go

Die kompletten Übertragungsrechte für die 2. Bundesliga liegen bei Sky. Der Pay-TV-Anbieter überträgt somit auch das Kräftemessen zwischen Darmstadt und Magdeburg.

Um das Match verfolgen zu können und die Darmstadt Magdeburg Prognose zu überprüfen, ist ein Abo beim Pay-TV-Anbieter erforderlich.

Darmstadt vs Magdeburg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Guille Bueno - Klefisch, A. Müller, Marseiler, Corredor - Lidberg, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Niemczycki, Zimmermann, Gjasula, Baier, Kempe, Papela, Lakenmacher, Torsiello

Startelf Magdeburg: Reimann - Hugonet, Mathisen, Heber - L. Musonda, El-Zein, Gnaka, El Hankouri - Amaechi, Kaars, Atik

Ersatzbank Magdeburg: Kruth, Hoti, Tob. Müller, Krempicki, Hercher, Ito, Michel, Brucu, Nollenberger

Beim Darmstädter Neuzugang Isac Lidberg scheint nun endlich der Knoten geplatzt zu sein. Der Neuner überzeugte nämlich zuletzt mit einem Dreierpack auf Schalke und war somit maßgeblich am Sieg beteiligt. Mit vier Treffern ist der Schwede gleichzeitig der beste Angreifer der Lilien.

Entscheidend am Magdeburger Erfolg beteiligt sind die Neuzugänge Martijn Kaars (MS) und Philipp Hercher (RM). Beide blicken insgesamt auf fünf Saisontore und setzen immer wieder offensive Akzente. Hercher kam gegen den Karlsruher SC von der Bank und sorgte für den 2:2-Endstand. Ob der 28-Jährige gegen Darmstadt auf einen Platz in der Startelf hoffen kann, wird sich zeigen.

Unser Darmstadt - Magdeburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 4,5 Tore

Sechsmal standen sich die Lilien und die Kicker aus Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit gegenüber. In allen sechs Begegnungen behielten die Hessen die Oberhand. Darüber hinaus brachten alle sechs Kräftemessen in der regulären Spielzeit weniger als 4,5 Tore zum Vorschein.

Wenngleich die Darmstädter aufgrund des 5:3-Erfolgs gegen Schalke mit breiter Brust ins Kräftemessen gehen, halten wir eine reine Siegwette für sehr gewagt. Aufgrund der starken Verfassung der Gäste lässt sich ein Remis nicht gänzlich ausschließen.