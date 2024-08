Darmstadt - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 23:00 Uhr Darmstadt - Nürnberg Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Erste Lilien-Punkte der neuen Zweitliga-Saison?

Unser Darmstadt - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.08.2024 lautet: Die bisherigen Partien der beiden Kontrahenten in dieser Saison waren von Toren geprägt. In unserem Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass das auch im direkten Duell so sein wird.

Null Punkte nach zwei Spieltagen sind alles andere als das, was sich Darmstadt nach dem Bundesliga-Abstieg vorgestellt hat. Am Sonntag geht es in unserer Darmstadt Nürnberg Prognose zu Hause gegen den FCN und nichts anderes als die ersten drei Punkte sind das Ziel der Lilien. Doch der Club zeigte in der noch jungen Saison ordentliche Leistungen.

In den zusammengenommenen vier Partien der beiden Klubs in der noch jungen Zweitliga-Spielzeit gab es reichlich Tore. Diese erwarten wir auch im direkten Duell und entscheiden uns für den Darmstadt Nürnberg Wett Tipp heute „Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,60 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Darmstadt vs Nürnberg auf „Über 2,5 Tore“:

Saisonübergreifend kassierte Darmstadt in 15 der letzten 16 Pflichtspiele Gegentreffer.

Saisonübergreifend kassierte Nürnberg in 11 der letzten 12 Pflichtspiele Gegentore.

In 3 der zusammengenommen 4 Zweitliga-Partien der beiden Klubs in dieser Saison gab es mindestens 3 Tore.

Darmstadt vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter mit deutscher Lizenz favorisieren in diesem Duell leicht die Darmstädter. Das dürfte allen voran dem Heimvorteil geschuldet sein. Nüchtern betrachtet zeugen Darmstadt Nürnberg Quoten von bis zu 2,20 für Wetten auf einen Heimsieg jedenfalls nicht von der ganz großen Favoritenstellung.

Auf der anderen Seite wirft ein Auswärtssieg Darmstadt Nürnberg Wettquoten um 3,00 ab. Dabei gehen auch die Buchmacher von einem torreichen Duell aus. Die Quoten für die Wett-Variante „Über 2,5 Tore“ bewegen sich um die Marke von 1,60 herum.

Darmstadt vs Nürnberg Prognose: Munteres Hin und Her

Da war er, der erste Darmstädter Sieg seit dem 2:0 in Köln am 20. April dieses Jahres. Doch der 3:1-Erfolg gegen Teutonia Ottensen in der ersten Runde des DFB-Pokals war nichts anderes als ein Pflichtsieg und auch keine wahre Glanzleistung. Auch gegen den Regionalligisten ließen die Lilien ein Gegentor zu.

Saisonübergreifend konnten die Hessen in nur einem der letzten 16 Pflichtspiele ihren Kasten sauber halten. Seit dem erwähnten Erfolg in Köln und damit seit über vier Monaten wartet der SVD auf eine Weiße Weste. Die beiden Partien an den ersten zwei Spieltagen dieser Zweitliga-Saison haben die Darmstädter verloren.

Mit dem 0:2 zu Hause gegen Düsseldorf und dem 1:3 in Paderborn starteten die Hessen so schlecht in eine Zweitliga-Saison wie zuletzt in der Spielzeit 2021/22. Damals gab es am dritten Spieltag den Befreiungsschlag durch ein 6:1 gegen Ingolstadt. Drei sieglose Partien zum Zweitliga-Auftakt gab es für den SVD zuletzt vor 34 Jahren.

Der erwähnte Dreier in Köln war der einzige Sieg in den letzten 29 Liga-Spielen der Lilien (7U, 21N). Zuletzt gab es sechs Liga-Pleiten am Stück. Am heimischen Bölle ist der SVD seit 15 Pflichtspielen sieglos und gewann dort zuletzt im Oktober 2023. Das sind alles Fakten, die in der Darmstadt Nürnberg Prognose klar gegen die Gastgeber sprechen.

Darmstadt - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 3:1 Teutonia Ottensen (N), 1:3 Paderborn (A), 0:2 Düsseldorf (H), 2:0 Coventry City (H), 1:2 Saarbrücken (N)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 1:1, 5:3 i.E. Saarbrücken (A), 3:1 Schalke (H), 2:3 Karlsruhe (A), 3:0 Juventus (H), 1:2 Blackburn Rovers (N)

Letzte 5 Spiele Darmstadt vs Nürnberg: 1:0 (A), 2:0 (H), 1:3 (A), 2:0 (H), 2:1 (A)

Die vergangene Saison der Gäste war mal wieder durchwachsen. Am Ende wurde der Club mit einer 11-7-16-Bilanz bei 43:64 Toren Zwölfter in der Endabrechnung. An sieben der letzten neun Spieltagen der Vorsaison waren die Franken als Verlierer vom Feld gegangen (1S, 1U).

Umso erfreulicher aus FCN-Sicht war der Auftakt in die neue Spielzeit, auch wenn ein gewisser Ärger nichtsdestotrotz dabei war. Denn am ersten Spieltag führten die Franken beim heimstarken KSC mit 2:0, verloren aber doch noch mit 2:3. Eine Woche später gab es dann aber trotz eines 0:1-Pausen-Rückstands einen 3:1-Erfolg über Schalke.

Auch die schwere erste Hürde im DFB-Pokal hat Nürnberg genommen. Es ging zwar „nur“ gegen den Drittligisten Saarbrücken, gegen den man sich zudem erst im Elfmeterschießen durchsetzte, doch bekanntlich schafften es die Saarländer noch in der vergangenen Saison bis ins Halbfinale.

Nach alledem würden wir eher noch zum Darmstadt Nürnberg Tipp „Doppelte Chance X2″ tendieren, der mit Wettquoten um 1,65 verbunden ist. Nutzt ihr in diesem Zusammenhang noch einen Sportwetten Bonus, könnt ihr noch mehr profitieren. Zu bedenken ist aber: Der FCN gewann im Jahr 2024 nur eines von neun Zweitliga-Auswärtsspielen (2U, 6N).

Darmstadt vs Nürnberg: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Darmstadt: Schuhen; Riedel, Gjasula, Vukotic; Will, Klefisch, Bader, Marseiler, Nürnberger; Lidberg, Vilhelmsson

Ersatzbank Darmstadt: Niemczycki, Hornby, Kempe, Lopez, Maglica, Müller, Papela, Zimmermann, Stojilkovic, Lakenmacher

Startelf Nürnberg: Reichert; Hofmann, Knoche, Jeltsch, Danilo Soares; Flick, Lubach, Okunuki, Justvan, Pick; Schleimer

Ersatzbank Nürnberg: Mathenia, Forkel, Janisch, Karafiat, Seidel, Sevcik, Tzimas, Valetini

Viele Überraschungen in den Startformationen erwarten wir nicht. Lediglich die Gäste müssen auf den Gelb-Rot-gesperrten Capar Jander verzichten, der gegen Schalke noch als Torschütze glänzte. Den ganz großen Ausschlag macht das bei der Darmstadt Nürnberg Prognose natürlich nicht.

In der vorletzten Saison hatte der SVD beide Vergleiche zu Null gewonnen. Überhaupt gewannen die Lilien drei der letzten vier direkten Duelle ohne Gegentor. Dieses Szenario erwarten wir nicht und auch die Bookies wie Happybet Sportwetten gehen von Gegentreffern für die Lilien im Darmstadt Nürnberg Tipp aus.

Unser Darmstadt - Nürnberg Tipp: „Über 2,5 Tore“

In den beiden bisherigen Zweitliga-Spielen Darmstadts in dieser Saison fielen insgesamt sechs Tore. In den beiden Partien Nürnbergs gab es sogar neun Treffer. Beide Klubs kassierten in den vergangenen Wochen und Monaten sehr gerne Gegentore und wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch im direkten Duell bestätigt.