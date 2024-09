Deutschland - Ungarn Tipp, Prognose & Quoten | 07.09.2024

SPORT1 Betting 06.09.2024 • 11:00 Uhr Deutschland - Ungarn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Nations League Wette | Holt die DFB-Elf einen Dreier?

Unser Deutschland - Ungarn Sportwetten Tipp zum Nations League Spiel am 07.09.2024 lautet: Nach dem Ausscheiden bei der Heim-EM ist einiges an Zeit vergangen. Zum Start der Nations League ist die DFB-Auswahl in unserem Wett Tipp heute als heißer Kandidat auf den Sieg zu betrachten.

Am Samstag kommt es zur Neuauflage des EM-Vorrunden-Duells zwischen Deutschland und Ungarn. In der Gruppenphase verbuchte die DFB-Auswahl einen souveränen 2:0-Erfolg und wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Auch diesmal gehen die Gastgeber in der Deutschland Ungarn Prognose in der Merkur-Spiel-Arena von Düsseldorf als Anwärter auf drei Punkte ins Rennen und wollen prompt die Tabellenführung in der Liga A Gruppe 3.

In unserem Deutschland Ungarn Wett Tipp heute gehen wir davon aus, dass dieses Unterfangen gelingt und spielen „Sieg Deutschland (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,79 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Deutschland vs Ungarn auf „Sieg Deutschland (Handicap -1)“:

Die Deutschen sind den Gästen aus Ungarn in allen Mannschaftsbereichen deutlich überlegen.

2 der 3 EM-Gruppenspiele verlor Ungarn mit jeweils 2 Toren Rückstand.

Die DFB-Auswahl rangiert im FIFA-Ranking 18 Plätze vor der ungarischen Fußballnationalmannschaft.

Deutschland vs Ungarn Quoten Analyse:

Die letzten drei Kräftemessen zwischen beiden Nationen lassen auch diesmal auf eine defensive Angelegenheit schließen. Alle drei Begegnungen endeten nämlich mit weniger als 2,5 Toren. Eine Tatsache, die die Wettanbieter bisweilen noch nicht erkannt haben, für maximal zwei Tore werden nämlich Deutschland Ungarn Quoten jenseits der 2,20 geboten.

In zehn der letzten 22 Heimspiele gegen Ungarn behielt die DFB-Auswahl die Oberhand (6U, 6N). Sofern den Deutschland Ungarn Wettquoten Glauben geschenkt wird, ist mit einem weiteren Heimsieg zu rechnen. Dieser bringt im Durchschnitt nämlich weniger als den 1,3-fachen Wetteinsatz mit sich. Wer dennoch von einer Überraschung ausgeht und in Richtung Auswärtssieg tendiert, könnte eine Freiwette ohne Einzahlung nutzen. Auf diesem Weg fallen keine eigenen Verluste an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Deutschland vs Ungarn Prognose: Ist Kimmich als neuer Kapitän erfolgreich?

Deutschland hatte sehr hohe Erwartung an das eigene Team bei der diesjährigen EM auf heimischem Boden. Bereits im ersten Gruppenspiel wurden diese mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen Schottland erfüllt. Im Anschluss sprang beim 2:0 im direkten Duell gegen Ungarn ein weiteres Erfolgserlebnis heraus. Der letzte Spieltag führte zu einem Remis mit der Schweiz.

Mit sieben erbeuteten Punkten zog der EM-Gastgeber als Gruppensieger ins Achtelfinale ein und setzte sich auch dort souverän mit 2:0 gegen Dänemark durch. Im Viertelfinale gegen Spanien sorgte dann vor allem ein nicht gegebener Hand-Elfmeter aus Sicht der Elf von Bundestrainer Julian Nagelsmann für Aufsehen. Letztlich schied der Gastgeber in der Verlängerung mit 1:2 aus, verkaufte sich aber keineswegs unter Wert.

Alle drei Siege während der EURO 2024 kamen mit mindestens zwei Toren Vorsprung zustande. Die Abwehr hielt in zwei der fünf EM-Begegnungen einen „Clean Sheet“ und ließ im gesamten Turnier nur drei Gegentore in der regulären Spielzeit zu. Darüber hinaus führten vier der fünf Begegnungen (reguläre Spielzeit) zu weniger als 2,5 Toren. Jamal Musiala war mit drei Treffern Deutschlands bester Angreifer im Turnierverlauf. Trifft dieser auch im Deutschland Ungarn Tipp?

Deutschland - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Deutschland: 1:2 n.V. Spanien (H), 2:0 Dänemark (H), 1:1 Schweiz (H), 2:0 Ungarn (H), 5:1 Schottland (H).

Letzte 5 Spiele Ungarn: 1:0 Schottland (A), 0:2 Deutschland (A), 1:3 Schweiz (A), 3:0 Israel (A), 1:2 Irland (A).

Letzte Spiele Deutschland vs. Ungarn: 2:0 (H), 0:1 (H), 1:1 (A), 2:2 (H), 2:0 (H).

Den Ungarn stand bei der Auslosung der EM-Gruppen nicht das Glück zur Seite. Mit Gastgeber Deutschland und der Schweiz war die Konkurrenz als übermächtig zu bewerten. Ein Umstand, der sich bereits an den ersten beiden Spieltagen abzeichnete. Diese gingen nämlich gegen die Schweiz (1:3) und Deutschland (0:2) deutlich verloren. Ein knapper 1:0-Triumph zum krönenden Abschluss der Vorrunde konnte das Ausscheiden nicht mehr verhindern.

Vor allem offensiv enttäuschten die Magyaren auf ganzer Linie und erzielten nur zwei Tore in den drei Gruppenspielen. Die Abwehr stand hingegen mit fünf Gegentoren auf sehr wackeligen Beinen und konnte nicht überzeugen. Zwei der drei Vorrunden-Duelle brachten weniger als 2,5 Treffer mit sich.

Trotz der schwachen Leistungen hielten die Verantwortlichen weiterhin an Trainer Marco Rossi fest. Der Italiener steht bereits seit Juni 2018 an der Seitenlinie. 66 Pflichtspiele liefen unter der Federführung des 59-Jährigen. 50 Prozent der Begegnungen wurden siegreich gestaltet. Darüber hinaus kamen 14 Remis und 19 Niederlagen zum Vorschein.

5 Euro Gratiswette für den Deutschland Ungarn Tipp gefällig? Der CrazyBuzzer Willkommensbonus macht es möglich. Einfach das erste Wettkonto eröffnen und nach erfolgreicher Kontoverifizierung eine 5 Euro Freebet einheimsen. On top verdoppelt der Wettanbieter die erste Einzahlung bis zu 100 Euro.

So seht ihr Deutschland - Ungarn im TV oder Stream:

07. September 2024, 20:45 Uhr, Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: ZDF

Übertragung Stream: ZDF-Mediathek

Das UEFA-Nations-League-Duell zwischen Deutschland und Ungarn wird im deutschen Free-TV zu sehen sein.

Die Begegnung wird am Samstagabend ab 20:45 Uhr im ZDF übertragen. Darüber hinaus gibt es einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek.

Deutschland vs Ungarn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Deutschland: ter Stegen - Kimmich, Tah, N. Schlotterbeck, Raum - Andrich, P. Groß - Wirtz, Havertz, Musiala - Füllkrug

Ersatzbank Deutschland: Baumann, Nübel, Anton, Henrichs, R. Koch, Mittelstädt, Can, Führich, Pavlovic, Stiller, Beier, Undav

Startelf Ungarn: Gulacsi - Balogh, Orban, M. Dardai - Bolla, Schäfer, A. Nagy, Z. Nagy - Sallai, Szoboszlai - Varga

Ersatzbank Ungarn: Dibusz, Toth, Botka, Gergenyi, Kerkez, Nego, Yaakobishvili, P. Dardai, Gazdag, Horvath, Kata, Nikitscher, Vas, Adam, Csoboth

Nach dem Rücktritt von DFB-Mannschaftskapitän Manuel Neuer wurde Bayern-Teamkollege Joshua Kimmich als sein Nachfolger bestimmt. Er führt somit das DFB-Team gegen Ungarn aufs Feld. Die neue deutsche Nummer 1 im Kasten ist Marc-Andre ter Stegen, der beim FC Barcelona seine Brötchen verdient.

Zudem darf Angelo Stiller vom VfB Stuttgart auf seinen ersten Einsatz im DFB-Dress hoffen. Im Großen und Ganzen ähnelt die Kadernominierung der EM 2024, bei der die Verantwortlichen grundlegend mit dem Team sehr zufrieden gewesen sind. Lediglich Antonio Rüdiger und Serge Gnabry sind nicht mit von der Partie.

Die ungarische Elf wird von Superstar Dominik Szoboszlai, der beim FC Liverpool unter Vertrag steht, auf den Platz geführt. Mit Péter Gulacsi und Willi Orban sind zwei Kicker aus Leipzig in der Startelf gesetzt. Zudem sind mit Palko Dardai und Bruder Marton Dardai zwei Spieler vom Zweitligisten Hertha BSC in der Deutschland Ungarn Prognose vertreten.

Unser Deutschland - Ungarn Tipp: Sieg Deutschland (Handicap -1)

Die Marschroute in dieser Begegnung ist zweifelsohne klar. Alles andere als ein Triumph der Elf von Trainer Julian Nagelsmann wäre als eine herbe Enttäuschung zu bewerten. Spielerisch ist die DFB-Auswahl den Magyaren deutlich überlegen und hat zudem das Heimrecht auf ihrer Seite.

Der vierfache Weltmeister wird das Nations-League-Duell ernst nehmen und von Beginn an Druck machen. Wir tendieren zu einem einseitigen Kräftemessen, das letztlich die Deutschen mit mindestens zwei Toren Vorsprung gewinnen.