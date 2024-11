Dinamo Zagreb - Dortmund Tipp, Prognose & Quoten 27.11.24

SPORT1 Betting 26.11.2024 • 11:00 Uhr Dinamo Zagreb - Dortmund Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Fällt die Entscheidung im 2. Durchgang?

Unser Dinamo Zagreb - Dortmund Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 27.11.2024 lautet: Zum Auftakt in die Königsklasse unterlag Dinamo Zagreb deutlich gegen Bayern (2:9), erzielte aber zwei Treffer nach der Pause. Im Wett Tipp heute schlagen die Kroaten wieder in der zweiten Halbzeit zu.

Der BVB gewann zuletzt drei von vier Pflichtspielen. Jeder einzelne Erfolg wurde im eigenen Stadion gefeiert. Auswärts verloren die Schwarz-Gelben ihre sechs vorangegangenen Auftritte und zeigten ein völlig anderes Gesicht als im heimischen Signal Iduna Park. Auch in unserer Dinamo Zagreb Dortmund Prognose wird es für den Bundesligisten schwierig.

Zagreb ist seit vier Pflichtspielen ungeschlagen (2S, 2U) und holte sieben Punkte an den drei vorangegangenen Champions-League-Spieltagen. Die Stärke der Modri liegt klar im Angriff, der gerne nach der Pause einen Gang hochfährt. Im Dinamo Zagreb Dortmund Wett Tipp heute spielen wir deshalb bei NEO.bet eine Quote von 1,86 für „Dinamo Zagreb trifft in der 2. Halbzeit“.

Darum tippen wir bei Dinamo Zagreb vs Dortmund auf „Dinamo Zagreb trifft in 2. Halbzeit“:

Zagreb erzielte 7 von 10 Toren nach der Pause.

Dortmund kassierte 5 von 6 Gegentreffern in der 2. Halbzeit.

Zagreb hat unter allen CL-Teilnehmern die zweitbeste Schussverwandlungs-Quote (33,3 Prozent).

Dinamo Zagreb vs Dortmund Quoten Analyse:

Ein Auswärtsspiel der Schwarz-Gelben ist auch für die deutschen Wettanbieter nur schwer zu greifen. Trotz der miserablen Auswärtsbilanz zeigen die Dinamo Zagreb Dortmund Quoten einen klaren Vorteil zugunsten des BVB an, der mit Siegquoten bis 1,72 ausgestattet wird.

Für die Modri ist es erst das zweite Heimspiel in dieser Champions-League-Ausgabe. Zwar liegen die Dinamo Zagreb Dortmund Wettquoten für einen Heimsieg fast beim fünffachen Gewinn für einen Heimsieg, doch ausgeschlossen ist dieser unserer Meinung nach nicht.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dinamo Zagreb vs Dortmund Prognose: Kroaten als Spätstarter

Nach der 2:9-Pleite gegen den deutschen Rekordmeister FC Bayern hat vermutlich niemand mehr mit einer positiven Zagreb-Saison in der Königsklasse gerechnet. Die Modri schüttelten den herben Rückschlag aber gekonnt ab.

Am zweiten Spieltag fuhr die Mannschaft von Nenad Bjelica ihren ersten Zähler ein (2:2 vs. Monaco) und war danach nicht mehr zu stoppen. Der kroatische Teilnehmer gewann daraufhin zwei CL-Spiele in Serie (2:0 vs. RB Salzburg, 4:1 vs. Slovan Bratislava) und kletterte Stück für Stück die Leiter der Tabelle nach oben.

Das Verteidigen zählt nicht gerade zu den Stärken der Bjelica-Elf. Zagreb kassierte bisher die meisten erwartbaren Gegentreffer aller Champions-League-Teilnehmer (11,2 xGA). Das kann der BVB im Dinamo Zagreb Dortmund Tipp ausnutzen.

Ihre Schwächen können die Gastgeber jedoch durch ihre immense Wucht im Angriff wettmachen. Zagreb erzielte an allen vier absolvierten Spieltagen „Über 1,5 Tore“. Geht ihr erneut von „Dinamo Zagreb Über 1,5 Tore“ aus, winkt eine angebotene Quote von 2,75.

Dinamo Zagreb - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb: 0:0 Rijeka (H), 2:2 Gorica (A), 4:1 Slovan Bratislava (A), 4:0 Sibenik (A), 2:4 Osijek (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:0 Freiburg (H), 1:3 Mainz (A), 1:0 Sturm Graz (H), 2:1 RB Leipzig (H), 0:1 n.V. Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Dinamo Zagreb vs. Dortmund: -

Dortmund gewann in der Königsklasse drei der ersten vier Begegnungen sowie sechs der acht vorangegangenen Partien. Ihre einzige Niederlage dieser CL-Spielzeit kassierten die Schwarz-Gelben bei Real Madrid (2:5).

Nuri Sahin muss ebenfalls noch einige Baustellen in der Hintermannschaft bearbeiten. Bis jetzt erlaubte der BVB 7,6 erwartbare Gegentore (29.), konnte selbst aber im letzten Drittel überzeugen (13 Tore), was Hoffnung für die Dinamo Zagreb vs. Dortmund Prognose macht.

Vor dem gegnerischen Kasten traten beide Mannschaften bis jetzt extrem konzentriert auf. Die Modri (33,3 Prozent) und Dortmund (25,0 Prozent) haben zwei der vier besten Schussverwandlungs-Quoten im laufenden Wettbewerb auf ihrer Seite.

Insofern finden wir nur wenige Argumente, die gegen eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ im Spiel sprechen. Öffnet ihr die Betano App, findet ihr dort für diesen Dinamo Zagreb Dortmund Tipp eine vielversprechende Quote von 2,37.

So seht ihr Dinamo Zagreb - Dortmund im TV oder Stream:

27. November 2024, 21 Uhr, Stadion Maksimir, Zagreb

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Nicht nur Zagreb ist in der Lage, im zweiten Spielabschnitt offensiv zuzulegen. Der BVB hat den zweitbesten Angriff aller CL-Teilnehmer im Gepäck (13 Tore) und erzielte etwas mehr als die Hälfte dieser Treffer (7) nach der Pause.

Das könnte einer möglichen Aufholjagd der Hausherren im Wege stehen. Sollten die Modri in Rückstand geraten, wird es ohnehin schwer, denn im zweiten Durchgang kassierten die Gastgeber acht ihrer zwölf Gegentreffer.

Dinamo Zagreb vs Dortmund: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dinamo Zagreb: Zagorac - Ristovski, Theophile-Catherine, Torrente, Ogiwara, Misic, Spikic, Ademi, Baturina, Pjaca, Kulenovic

Ersatzbank Dinamo Zagreb: Filipovic - Bernauer, Mmaee, Perkovic, Bockaj, Pierre-Gabriel, Pavic, Rog, Lacavenda, Hoxha, Mbuku, Stojkovic

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Nmecha, Sabitzer, Brandt, Beier, Gittens, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Meyer - Lührs, Kabar, Couto, Groß, Reyna, Duranville, Campbell, Paulina, Malen

Nuri Sahin hofft auf die Rückkehr von Serhou Guirassy, der am vergangenen Wochenende wegen eines Infekts nicht zum Kader gegen den SC Freiburg gehören konnte (4:0-Sieg).

Im Defensivverbund müssen die Gäste in der Dinamo Zagreb gegen Dortmund Prognose über die komplette Spielzeit hinweg auf höchstem Niveau agieren. Bis jetzt erzielte nur Barcelona (11) mehr Tore aus dem Spiel heraus als Dinamo Zagreb (10).

Unser Dinamo Zagreb - Dortmund Tipp: Dinamo Zagreb trifft in 2. Halbzeit

Dortmund hat die letzten sechs Pflichtspiele in der Ferne verloren. Zudem erlaubten die Schwarz-Gelben fünf ihrer sechs Gegentore in der Königsklasse nach der Pause. Zagreb hingegen erzielte an jedem CL-Spieltag „Über 1,5 Tore“ und jubelte über sieben der zehn Treffer im zweiten Spielabschnitt.