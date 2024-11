Dortmund - Bayern Tipp, Prognose & Quoten | 30.11.2024

Unser Dortmund - Bayern Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 30.11.2024 lautet: Im Wett Tipp heute gewinnt die beste Auswärtsmannschaft der Bundesliga gegen das stärkste Heim-Team.

Anhänger der Schwarz-Gelben können von Glück sprechen, dass die Dortmund Bayern Prognose zu diesem Zeitpunkt der Saison für ein Heimspiel des BVB getroffen werden muss. Zu Hause gewann Nuri Sahin mit seiner Mannschaft jedes Bundesliga-Heimspiel (6) und krallte sich damit am Zug der Top 5 fest. Seit November 2018 hat der FC Bayern jedoch kein einziges Gastspiel im Signal Iduna Park mehr verloren (4S, 1U), was den Dortmund Bayern Wett Tipp heute etwas einfacher gestaltet.

Bei ODDSET spielen wir eine Quote von 1,78 auf „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Bayern auf „Sieg Bayern & Über 1,5 Tore“:

Dortmund vs Bayern Quoten Analyse:

Die Dortmund Bayern Wettquoten erzeugen ein Bild, das den aktuellen Tabellenführer der Bundesliga als großen Favoriten darstellt. Gewinnen die Münchner im Signal Iduna Park, steht euch höchstens eine Quote von 1,70 zur Verfügung.

Dortmund vs Bayern Prognose: Das richtige Maß finden

Vincent Kompany kann mit seinen ersten Monaten als FCB-Trainer zufrieden sein. Der 38-Jährige führte Bayern zuletzt zu fünf Bundesliga-Siegen in Folge ohne Gegentreffer und festigte den Status als Liga-Primus.

Stand in den ersten Wochen der Kompany-Amtszeit noch die hohe Restverteidigung zur Debatte, fehlt davon mittlerweile jegliche Spur. Ob auswärts oder im eigenen Stadion - die Münchner spielen derzeit in einer eigenen Liga und gelten somit auch als Favorit im Dortmund vs. Bayern Tipp.