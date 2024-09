Dortmund - Celtic Glasgow Tipp, Prognose, Quoten 01.10.24

SPORT1 Betting 30.09.2024 • 11:00 Uhr Dortmund - Celtic Glasgow Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Champions League Wette | Wie viele Großchancen erlaubt der BVB?

Unser Dortmund - Celtic Glasgow Sportwetten Tipp zum Champions League Spiel am 01.10.2024 lautet: Die Abwehr von Borussia Dortmund trat zuletzt verunsichert auf und wird im Wett Tipp heute extrem auf die Probe gestellt.

Elf ungeschlagene Champions-League-Spiele in Serie bringt Borussia Dortmund in diese Paarung mit. Bei unserer Dortmund Celtic Glasgow Prognose erwarten wir eine Erweiterung dieser Kollektion, auch wenn wir uns gegen eine einfache Drei-Weg-Wette entschieden haben. Stattdessen bauen wir auf die Anzahl der Tore.

Beide Mannschaften erzielten am ersten Spieltag der Königsklasse jeweils „Über 2,5 Tore“. Zusätzlich waren Dortmund (4:2 vs. Bochum) und „The Bhoys“ (6:0 vs. St. Johnstone) bei ihrer Generalprobe in Torlaune. Dementsprechend lautet unser Wett Tipp heute: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,71 bei Merkur Bets.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Celtic Glasgow auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Dortmund ist seit 11 Champions-League-Heimspielen ungeschlagen.

Celtic Glasgow hat in der Königsklasse noch nie gegen ein deutsches Team gewonnen (2U, 6N).

In den 4 vorangegangenen Spielen des BVB fielen jeweils „Über 2,5 Tore“.

Dortmund vs Celtic Glasgow Quoten Analyse:

Die Buchmacher strafen den BVB nicht für die zuletzt anfällige Defensive ab, sondern erzeugen mit ihren Dortmund Celtic Glasgow Quoten das Bild einer klaren Angelegenheit. Durch die Bank findet ihr in den Sportwetten Apps Siegquoten von maximal 1,50 für einen Erfolg von Borussia Dortmund.

In einer völlig anderen Gewichtsklasse ordnen die Wettanbieter die Gäste aus Schottland ein. Verlieren die Schwarz-Gelben, findet ihr Dortmund Celtic Glasgow Wettquoten von bis zu 6,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Celtic Glasgow Prognose: Serhou Guirassy ist gefragt

Beinahe wäre dem BVB am vergangenen Wochenende die zweite katastrophale Niederlage in Serie untergejubelt worden. Nachdem Dortmund am vierten Spieltag der Bundesliga mit 1:5 gegen den VfB Stuttgart untergegangen war, lag die Mannschaft von Nuri Sahin auch am letzten Wochenende zwischenzeitlich mit 0:2 in Rückstand - dieses Mal gegen Bochum.

Geschlossen bäumte sich der letztjährige Champions-League-Finalist aber gegen die Niederlage auf und änderte den Spielstand bis zum Ende der Begegnung in einen versöhnlichen 4:2-Sieg.

Serhou Guirassy war an drei der vier Treffer (2 Tore, 1 Torvorlage) direkt beteiligt und hielt den ansteigenden Weg seiner Formkurve aufrecht. Angefangen hat seine aktuelle Torserie (in 3 aufeinanderfolgenden Partien getroffen) am ersten Spieltag der Königsklasse gegen Brügge (3:0).

Will der BVB mit einem zweiten Sieg in Folge die neue Spielzeit der Königsklasse beginnen, braucht es im Idealfall weitere Treffer des Top-Angreifers der Schwarz-Gelben, denn ein Gegentor ist im Dortmund Celtic Glasgow Tipp nicht ausgeschlossen.

Dortmund - Celtic Glasgow Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:2 Bochum (H), 1:5 VfB Stuttgart (A), 3:0 Brügge (A), 4:2 Heidenheim (H), 0:0 Werder Bremen (A).

Letzte 5 Spiele Celtic Glasgow: 6:0 St. Johnstone (A), 5:2 Falkirk (H), 5:1 Slovan Bratislava (H), 2:0 Hearts of Midlothian (H), 3:0 Glasgow Rangers (H).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Celtic Glasgow: -

Angeführt von Trainer Brendan Rodgers ist der amtierende schottische Double-Sieger ein Kontrahent, der auch in der Dortmund Celtic Glasgow Prognose auf keinen Fall unterschätzt werden darf. Insbesondere im letzten Drittel haben „The Bhoys“ ihre Stärken.

Die Gäste erzielten in sechs ihrer sieben vorangegangenen Pflichtspiele „Über 2,5 Tore“ und haben auch am ersten CL-Spieltag mit einem 5:1-Sieg gegen Slovan Bratislava auf sich aufmerksam gemacht.

Im Anschluss an den 5:1-Kantersieg folgten zwei weitere Paarungen, bei denen Celtic mindestens fünf Treffer erzielen konnte. Es bahnt sich ein Sturm an, der die BVB-Abwehr gefährden könnte.

Diese wurde in den vergangenen Wochen bekanntlich von verschiedenen Mannschaften mehrfach überwunden. Zuletzt erlaubten die Gastgeber gegen Heidenheim (4:2), Stuttgart (1:5) und Bochum (4:2) je „Über 1,5 Gegentore“.

Nur die zwischenzeitliche Begegnung gegen Brügge (3:0) wurde ohne Gegentor gewonnen. Nutzt ihr diesen Bet365 Angebotscode, spricht euch möglicherweise die Quote von 3,50 für „Celtic Glasgow Über 1,5 Tore“ an.

So seht ihr Dortmund - Celtic Glasgow im TV oder Stream:

01. Oktober 2024, 21 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: Amazon Prime Video

Übertragung Stream: Amazon Prime Video

Ein Sieg der Gäste wäre dennoch eine mittelschwere Überraschung im Dortmund Celtic Glasgow Tipp. Die Rodgers-Elf verlor ihre letzten fünf Gastauftritte in der Königsklasse allesamt und wartet sogar seit acht Champions-League-Partien auf einen Auswärtssieg.

Zusätzlich gewann der amtierende schottische Meister auf CL-Niveau noch nie gegen einen deutschen Klub (2U, 6N) und tritt nun gegen eine Mannschaft an, die zu Hause besonders stark ist.

Dortmund vs Celtic Glasgow: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel, Couto, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Groß, Can, Adeyemi, Brandt, Gittens, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: Lotka, Meyer, Süle, Bensebaini, Kabar, Azhil, Nmecha, Sabitzer, Malen, Duranville, Beier

Startelf Celtic Glasgow: Schmeichel, Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor, McGregor, Engels, Hatate, Kühn, Furuhashi, Maeda

Ersatzbank Celtic Glasgow: Sinisalo, Trusty, Welsh, Nawrocki, Valle, Ralston, McCowan, Bernardo, Palma, Forrest, Hyun-jun Yang, Idah

Im Angriff baut Celtic Glasgow auf die Fähigkeiten von Kyogo Furuhashi, der in der heimischen Liga bereits drei Saisontore auf dem Zettel hat und auch am ersten Spieltag der Königsklasse erfolgreich war.

Gefüttert wird er in der Dortmund Celtic Glasgow Prognose von einem bekannten Gesicht aus der Bundesliga. Der Ex-Augsburger Arne Engels bereitete gegen Slovan Bratislava einen Treffer vor und erzielte zusätzlich einen eigenen Treffer.

Unser Dortmund - Celtic Glasgow Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Zu Hause sollte der BVB für Celtic Glasgow eine Nummer zu groß sein, aber die Defensive der Gastgeber könnte zu einer torreichen Paarung führen, mit der das Publikum im Signal Iduna Park bestens unterhalten werden sollte.