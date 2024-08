Dortmund - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2024

SPORT1 Betting 23.08.2024 • 09:01 Uhr Dortmund - Frankfurt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Zieht Hugo Ekitike im Signal Iduna Park die nächste Show ab?

Unser Dortmund - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 24.08.2024 lautet: Auf Tore muss man in dieser Paarung nur selten warten. Die letzten 56 Bundesliga-Duelle enthielten immer Tore. Im Wett Tipp heute spielen wir aber nicht auf Tore, sondern legen uns auf einen Sieger fest.

Historisch gesehen ist Frankfurt eine Art Lieblingsgegner für Borussia Dortmund. Nur gegen die Hessen gewann Dortmund bereits 50 Bundesliga-Partien, was die Dortmund Frankfurt Prognose beeinflusst. Die meisten Tore erzielten die Schwarz-Gelben im deutschen Oberhaus ebenfalls gegen die Adlerträger (200 Tore in 102 Begegnungen).

Aktuell sind die Gastgeber seit sechs Duellen gegen die SGE ungeschlagen (5S, 1U). Diese Serie bleibt in unserem Dortmund Frankfurt Wett Tipp heute bestehen. Bei Bwin nehmen wir uns eine Quote von 1,71 vor und spielen „Sieg Dortmund“.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Frankfurt auf „Sieg Dortmund“:

Dortmund erzielte in 5 der letzten 6 direkten Duelle „Über 2,5 Tore“.

Dortmund gewann 13 der letzten 14 Heimspiele gegen die SGE.

Die BVB-Neuzugänge haben bereits im Pokal überzeugt.

Dortmund vs Frankfurt Quoten Analyse:

Nuri Sahin ist sein Trainerdebüt im deutschen Profi-Fußball gelungen. Mit 4:1 stach Dortmund im DFB-Pokal den unterklassigen Verein Phoenix Lübeck aus. Im nächsten Pflichtspiel lauert mit Frankfurt ein deutlich härterer Gegner, doch Bwin und Co. favorisieren dennoch einen Dreier der Hausherren mit Dortmund Frankfurt Quoten bis zu 1,71.

Am Ende der vergangenen Saison landeten beide Mannschaften in direkter Nachbarschaft. Trotzdem trennten Frankfurt (47) und Dortmund (63) insgesamt 16 Zähler voneinander. Kein Wunder, dass die SGE im Signal Iduna Park bei einer maximalen Siegquote von 4,33 bei den Dortmund Frankfurt Wettquoten landet.

Dortmund vs Frankfurt Prognose: Ein passender Gegner beim Heim-Debüt

Pascal Groß ist der neue Taktgeber im Spiel der Schwarz-Gelben. Direkt im ersten Pflichtspiel gegen Phoenix Lübeck gab er im Mittelfeld von Borussia Dortmund das Tempo vor und sammelte 169 Ballkontakte.

Seinen ersten Scorer-Punkt hat der 33-Jährige nach seiner Vorlage via Ecke zur 1:0-Führung ebenfalls schon in der Tasche. Gemeinsam mit seinen Kollegen will der Zentrumsspieler nun für einen erfolgreichen Liga-Auftakt sorgen.

Nuri Sahin darf nach einer zum Abschluss achtbaren Vorbereitung frohen Mutes in sein Bundesliga-Debüt als Trainer des BVB gehen. Dortmund gewann im letzten Freundschaftsspiel mit 2:0 gegen Aston Villa und trennte sich zuvor mit 2:2 von Villarreal.

Die gewählte Formation im Pokal (3-4-3) werden wir aller Voraussicht nach auch im ersten Liga-Spiel sehen. Die BVB-Fans hoffen, dass ihre Mannschaft, wie schon vor drei Jahren gegen Frankfurt (5:2) mit einem Auftaktsieg ins neue Bundesliga-Jahr startet.

Dortmund - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 4:1 Phoenix Lübeck (A), 2:0 Aston Villa (H), 2:2 Villarreal (H), 3:2 Cerezo O (A), 0:4 Pathum United (A).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 4:1 Braunschweig (A), 2:3 Valencia (A), 5:2 FSV Frankfurt (A), 4:0 Louisville City (A), 2:1 Juarez (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. Frankfurt: 3:1 (H), 3:3 (A), 4:0 (H), 2:1 (A), 3:2 (A).

In der Regel war die Frankfurter Eintracht in der Bundesliga gut zu den Dortmundern. Besonders in den letzten Jahren entschied der BVB das direkte Duell in den meisten Fällen für sich.

Eine Dortmund Frankfurt Prognose ist nach sechs ungeschlagenen Duellen für die Schwarz-Gelben schnell getroffen. Treffen ist hier das richtige Stichwort - Dortmund erzielte in fünf der letzten sechs Aufeinandertreffen „Über 2,5 Tore“.

Das könnte den Hausherren am ersten Spieltag der neuen Saison erneut gelingen. Frankfurt zeigte sich während der Vorbereitung noch anfällig und erlaubte in den beiden abschließenden Testspielen jeweils „Über 1,5 Gegentore“.

Nachdem gegen den FSV Frankfurt noch ein 5:2-Sieg auf der Anzeigetafel geschimmert hatte, verloren die Hessen ihre Generalprobe gegen Valencia (2:3). Zumindest im DFB-Pokal verhinderten die Adlerträger ein frühes Ausscheiden und bezwangen formschwache Braunschweiger. Ein Gegentor konnte aber nicht verhindert werden (4:1).

Das Umfeld in Frankfurt wünscht sich natürlich einen zweiten Gala-Auftritt von Hugo Ekitike, der gegen Braunschweig zwei Tore selbst erzielte und einen weiteren Treffer auflegte. Seine Fähigkeiten sind auch in den Augen von SGE-Trainer Dino Toppmöller unbestritten - an seiner Arbeitseinstellung gibt es jedoch Zweifel.

Üblich für einen Vergleich zwischen dem BVB und der SGE wären viele Treffer im Laufe der Partie, das machen auch die Quoten deutlich. Für „Über 2,5 Tore“ beim Dortmund Frankfurt Tipp gibt es nicht mehr als eine Wettquote von 1,46.

Wesentlich ansprechender fallen dagegen die Quoten für „Über 3,5 Tore“ in der Partie aus. Nutzt ihr eine Sportwette mit Startguthaben und erwartet, wie in fünf der letzten sechs Duelle, mindestens vier Treffer, steht eine Quote von circa 2,10 in den Startlöchern.

Dortmund vs Frankfurt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Anton, Süle, Ryerson, Can, Groß, Gittens, Sabitzer, Brandt, Adeyemi

Ersatzbank Dortmund: Meyer, Bensebaini, Couto, Nmecha, Giovanni Reyna, Malen, Duranville, Haller, Beier

Startelf Frankfurt: Trapp, Kristensen, Tuta, Koch, Nkounkou, Larsson, Shaqiri, Chaibi, Götze, Marmoush, Ekitike

Ersatzbank Frankfurt: Santos, Collins, Amenda, Brown, Hojlund, Dina Ebimbe, Uzun, Knauff, Matanovic

Für Dortmund-Trainer Nuri Sahin löst das Aufeinandertreffen mit Frankfurt besondere Gefühle aus. Er löst Ole Werner als derzeit jüngsten Trainer in der Bundesliga ab und trifft auf die Mannschaft, gegen die er sein letztes Bundesliga-Tor für den BVB erzielt hat.

Sein Pendant auf der anderen Seite ist Dino Toppmöller, der nach einer durchwachsenen Vorbereitung und der Niederlage gegen Valencia (2:3) bereits früh mit Kritik überhäuft wurde.

Unser Dortmund - Frankfurt Tipp: Sieg Dortmund

Am Ende der vergangenen Saison trennten beide Mannschaften rund 16 Punkte voneinander und die Historie dieser Paarung deutet ebenfalls eindeutig auf einen Heimsieg der Schwarz-Gelben hin. Zudem haben die Neuzugänge im ersten Pflichtspiel überzeugt und gezeigt, dass der BVB auf dem Weg zu neuen Höhen ist.