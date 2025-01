Dortmund - Leverkusen Tipp, Prognose, Quoten | 10.01.2025

SPORT1 Betting 09.01.2025 • 10:00 Uhr Dortmund - Leverkusen Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Wer startet mit einem Dreier ins neue Jahr?

Unser Dortmund - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesligaspiel am 10.01.2025 lautet: Der BVB ist eigentlich sehr heimstark. Im Wett Tipp heute müssen sich die Schwarz-Gelben gegen den deutschen Meister aber mit maximal einem Punkt begnügen.

In dieser Saison ist die Winterpause in der Bundesliga so kurz wie selten zuvor. Nach gerade einmal zwei spielfreien Wochenenden rollt der Ball schon wieder. Das erste Spiel des neuen Jahres hat mit dem Duell zwischen Dortmund und Leverkusen gleich einen Kracher zu bieten.

Bayer will die Bayern weiter unter Druck setzen und der BVB will an den Champions-League-Rängen dranbleiben. Die Buchmacher können sich bei der Dortmund Leverkusen Prognose auf keinen Favoriten festlegen. Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,66 bei Merkur Bets für den Dortmund Leverkusen Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Dortmund vs Leverkusen auf “Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore”:

Leverkusen ist seit 24 Bundesliga-Gastspielen ungeschlagen

Bayer hat die letzten 8 Pflichtpartien alle gewonnen

Der BVB konnte lediglich eines der letzten 5 Pflichtspiele für sich entscheiden

Dortmund vs Leverkusen Quoten Analyse:

Die Werkself steht mit 32 Punkten auf Rang 2. Der BVB ging dagegen auf Platz 6 mit 25 Zählern in die Winterpause. Eine wirkliche Hilfe bieten uns die Dortmund vs Leverkusen Quoten aber nicht, denn die Bookies können keinen Favoriten ausmachen.

Die Gäste sind mit einer Quote für einen Sieg von rund 2,45 minimal favorisiert. Auf der Gegenseite gibt es bei den besten Buchmachern für einen Dreier der Hausherren aber auch nur Dortmund gegen Leverkusen Wettquoten um 2,82.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Dortmund vs Leverkusen Prognose: Der BVB setzt auf seine Heimstärke

In der ersten Saisonhälfte unter Coach Nuri Sahin hatte der BVB einige knifflige Momente durchmachen müssen. Immer wieder drohte die Stimmung zu kippen. Am Ende konnten die Verantwortlichen mit dem 6. Platz zum Ende des Jahres 2024 auch nicht zufrieden sein, aber das letzte Spiel vor der Winterpause sorgte für Hoffnung. Das 3:1 in Wolfsburg war der erste Liga-Auswärtssieg seit April gewesen. Damit kletterten die Schwarz-Gelben in der Auswärtstabelle immerhin auf Rang 13.

Zudem sind die Westfalen mit sechs Siegen und zwei Remis das beste Heimteam im Oberhaus. Nun will die Borussia im ersten Spiel 2025 nachlegen. Zwei Bundesliga-Siege in Folge gelangen der Mannschaft 2024/25 noch nicht. Immerhin hat man seit 2004 nicht mehr das erste BL-Spiel eines Jahres verloren und kam seitdem auf 15 Siege und fünf Remis. Doch auch gegen die Wölfe hatte sich die Truppe nach einer 3:0-Führung in den ersten 30 Minuten im zweiten Durchgang einen Einbruch erlaubt. Die Qualifikationsplätze für die Champions League sind nur zwei Zähler entfernt.

Leverkusen war etwas schwer in die Saison gekommen. Der Meister ließ zu oft den Biss, die Energie und den Siegeswillen vermissen. Der negative Höhepunkt bei dieser Entwicklung war das 1:1 Anfang November in Bochum. Danach setzte bei Bayer aber ein Umdenken ein. Vor allem in der Defensive entdeckte die Mannschaft ihre Galligkeit und Gier wieder. Zusammen mit der hohen Spielkunst, die vor allem von Florian Wirtz verkörpert wird, weist die Mannschaft von Coach Xabi Alonso nun also wieder jene Stärken auf, mit denen man im Vorjahr das Double holen konnte.

So konnte die Werkself die letzten acht Pflichtspiele des Jahres 2024 alle für sich entscheiden. Zu Beginn der Spielzeit hatte Bayer wettbewerbsübergreifend in gleich sieben Partien einen Vorsprung hergegeben. Seit dem Spiel gegen Bochum passierte das nur noch einmal. In diesem Zeitraum ließ B04 weniger Torschüsse (8,6 statt 12,1) und Chancen zu (2,9 statt 5,1). Auch der Wert der gegnerischen xGoals wurde klar verbessert (0,78 statt 1,25). In der Offensive war auch Verlass auf Patrik Schick, der seine neun Liga-Tore in den vergangenen fünf Partien erzielte. Schon seit 24 Gastspielen in der Liga ist Bayer ungeschlagen. Diese Fakten sprechen für unseren Dortmund Leverkusen Tipp.

Dortmund - Leverkusen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 3:1 Wolfsburg (A), 1:1 Hoffenheim (H), 2:3 Barcelona (H), 1:1 Gladbach (A), 1:1 Bayern München (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Rot-Weiß Oberhausen (H), 5:1 Freiburg (H), 2:0 Augsburg (A), 1:0 Inter Mailand (H), 2:1 FC St. Pauli (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund vs Leverkusen: 1:1 (H), 1:1 (A), 2:0 (A), 1:0 (H), 2:5 (H)

In der Bundesliga standen sich beide Vereine schon 90 Mal gegenüber. Der BVB führt den Vergleich mit 36 Siegen zu 30 Niederlagen an (24U). In Dortmund ist der Unterschied mit 24 Heimerfolgen und nur zehn Siegen für die Werkself (11U) noch deutlicher.

Seit vier Vergleichen wartet Bayer auf einen Sieg. Nach zwei Siegen in der Spielzeit 2022/23 holte die Borussia in der Vorsaison zwei 1:1 gegen Leverkusen. Daheim gewann Schwarz-Gelb sieben der letzten neun BL-Partien gegen B04. Für unsere Dortmund Leverkusen Prognose hat der direkte Vergleich aber nicht die allergrößte Wichtigkeit.

MEHR TIPPS BEI SPORT1

Der amtierende deutsche Meister hat in den vergangenen sieben Spielen jeweils das erste Tor im Spiel erzielt. Das trauen wir den Gästen auch am Freitag zu. Für den Dortmund Leverkusen Tipp “1. Tor Leverkusen” bekommt ihr bei Interwetten eine Quote von 1,90.

Falls ihr noch kein Konto bei diesem Anbieter habt, solltet ihr euch vor eurer ersten Wette bei diesem Bookie den Interwetten Bonus sichern. Hier wartet ein 100-Prozent-Bonus bis zu 100 Euro auf euch.

So seht ihr Dortmund - Leverkusen im TV oder Stream:

10. Januar 2025, 20:30 Uhr, Signal Iduna Park, Dortmund

Übertragung TV: Sat1, DAZN

Übertragung Stream: DAZN, Joyn, ran.de

Normalerweise sind die Freitagsspiele der Bundesliga fest in der Hand von DAZN, doch der Auftakt in Hin- und Rückrunde ist auch im Free-TV zu sehen. So wird die Partie zwischen Dortmund und Leverkusen sowohl live in SAT.1 als auch im kostenlosen Livestream auf Joyn und ran.de übertragen.

Anpfiff im Signal Iduna Park von Dortmund ist am Freitag um 20:30 Uhr.

Dortmund vs Leverkusen: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Ryerson, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini - Nmecha - Sabitzer, Brandt, Gittens - Beier, Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer (Tor), Kabar, Azhil, Duranville, Yan Couto, Reyna, Adeyemi, Can, Malen

Startelf Leverkusen: Hradecky - Tapsoba, Tah, Hincapié - Frimpong, Xhaka, Palacios, Grimaldo - Tella, Wirtz - Schick

Ersatzbank Leverkusen: Kovar (Tor), Andrich, Onyeka, Stepanov, Arthur, Aleix Garcia, Mukiele, Terrier

Bei den Hausherren fehlen der verletzte Süle und der gesperrte Groß. Die Gäste müssen ohne Adli und Belocian auskommen. Der Einsatz von Hofmann ist noch ungewiss.

Durch so wenig Ausfälle hat die Personalsituation für die Dortmund Leverkusen Prognose aber keine allzu große Bedeutung.

Unser Dortmund - Leverkusen Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Der BVB ist extrem heimstark. Die Dortmunder konnten aber diverse Probleme unter Coach Sahin einfach noch nicht abstellen. Leverkusen kam stattdessen immer näher an seine Meisterform aus der vergangenen Spielzeit heran.

Zudem ist Bayer seit Mai 2023 in der Bundesliga in der Fremde ohne Niederlage. So sehen wir in diesem Spitzenspiel auch die Gäste leicht vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu. Ein paar Tore dürften dabei auch fallen.