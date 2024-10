Dortmund - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 18.10.2024

SPORT1 Betting 17.10.2024 • 11:00 Uhr Dortmund - St. Pauli Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Bundesliga Wette | Verliert der BVB in der Tabelle weiter an Boden?

Unser Dortmund - St. Pauli Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 18.10.2024 lautet: Dortmund hat unter dem neuen Trainer Nuri Sahin Probleme in die Spur zu finden, gilt aber in unserem Wett Tipp heute als klarer Favorit gegen den Aufsteiger.

Ein Blick auf die letzten drei Bundesliga-Duelle bringt zum Vorschein, dass Dortmund in diesen weniger Punkte holte als der FC St. Pauli. Die Schwarz-Gelben stecken somit in einer Krise und drohen im Falle einer weiteren Niederlage ins Mittelfeld der Tabelle abzurutschen. Die Kiezkicker gingen zuletzt am Millerntor gegen Mainz mit 0:3 baden.

Trotz der schwachen Leistungen sehen wir in unserer Dortmund St. Pauli Prognose die Gastgeber im Signal Iduna Park in der Pflicht. Im Falle eines weiteren Misserfolgs gerät vermutlich der Trainerstuhl von Nuri Sahin ins Wanken. Unser Dortmund St. Pauli Wett Tipp heute zielt auf „Sieg Dortmund (Handicap -1)“ zu einer Quote von 1,73 bei Happybet ab.

Darum tippen wir bei Dortmund vs St. Pauli auf „Sieg Dortmund (Handicap -1)“:

Der BVB hat alle 3 Liga-Heimspiele mit mindestens 2 Toren Vorsprung gewonnen.

St. Pauli ging in 2 der 3 Auswärtsduelle im deutschen Oberhaus leer aus.

Dortmund zeichnet sich mit 474,9 Millionen Euro durch mehr als den zehnfachen Kader-Marktwert der Gäste (40,43 Mio.) aus.

Dortmund vs St. Pauli Quoten Analyse:

Die Buchmacher tendieren im Signal Iduna Park klar zum Heimsieg. Dieser bringt im Durchschnitt Dortmund St. Pauli Quoten von 1,30 mit sich. Absolut nachvollziehbar, da der BVB in dieser Saison neun Punkte in drei Heimspielen einfuhr.

Sowohl die letzten drei Spiele von Dortmund als auch von St. Pauli endeten zuletzt mit drei oder mehr Toren. Auch diesmal schließen die Buchmacher aus unserem Wettanbieter Vergleich auf eine offensive Angelegenheit und servieren für drei oder mehr Tore Dortmund vs. St. Pauli Wettquoten von 1,45.

Dortmund vs St. Pauli Prognose: Feiert der Aufsteiger seinen zweiten Saisonsieg?

Bereits in der vergangenen Spielzeit zeigten die Borussen aus Dortmund auf nationaler Ebene Probleme und beendeten die Saison nur auf Platz 5. In der Königsklasse zogen die Dortmunder jedoch ins Endspiel ein, mussten sich in diesem aber Real Madrid mit 0:2 geschlagen geben.

Nur 50 Prozent der Begegnungen im deutschen Oberhaus führten in der aktuellen Spielzeit zu einem Dreier. Darüber hinaus stehen zwei Niederlagen und ein Remis zu Buche. Mit zehn Punkten rangiert die Elf von Trainer Nuri Sahin vor dem Dortmund St. Pauli Tipp auf dem siebten Tabellenplatz. Die Offensive erzielte schon zwölf Tore, allerdings musste sich die Hintermannschaft auf der anderen Seite elf Gegentore ankreiden lassen.

Auffällig ist jedoch, dass alle drei Erfolgserlebnisse im heimischen Signal Iduna Park zum Vorschein kamen. Satte zehn der insgesamt zwölf Tore resultierten vor der Gelben Wand. Die Abwehr musste im eigenen Haus nur vier Gegentore hinnehmen. Zwei der drei Heimspiele endeten mit sechs oder mehr Toren. Darüber hinaus brachten zwei der drei Ansetzungen im eigenen Stadion beiderseitige Tore zum Vorschein.

Dortmund - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:2 Union Berlin (A), 7:1 Celtic Glasgow (H), 4:2 VfL Bochum (H), 1:5 VfB Stuttgart (A), 3:0 FC Brügge (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 0:3 FSV Mainz 05 (H), 3:0 SC Freiburg (A), 0:0 RB Leipzig (H), 1:3 FC Augsburg (A), 0:1 Union Berlin (A).

Letzte 5 Spiele Dortmund vs. St. Pauli: 1:2 (A), 3:2 (H), 2:1 (A), 3:0 (A), 2:0 (H).

Als Aufsteiger hat der FC. St. Pauli nur ein Ziel, und zwar die Klasse zu halten. Der Einstieg in die neue Saison ging gehörig in die Hose und brachte satte drei Niederlagen am Stück zum Vorschein. Im Anschluss war bei den Kiezkickern jedoch eine Leistungssteigerung zu vernehmen. Für die vermutlich größte Überraschung sorgte ein torloses Remis zuhause gegen RB Leipzig. Direkt im Anschluss wurde beim souveränen 3:0 im Breisgau der erste Saisonsieg eingefahren. Zuletzt wurden die Braun-Weißen jedoch auf heimischem Boden von Mainz deklassiert und kassierten eine deutliche 0:3-Niederlage.

Mit vier erbeuteten Punkten ist das Team von Trainer Alexander Blessin auf dem 15. Tabellenplatz anzutreffen und punktgleich mit Hoffenheim, das aktuell den Relegationsplatz belegt. Das bisher einzige Erfolgserlebnis kam beim 3:0 in der Fremde gegen Freiburg zum Vorschein. Die anderen beiden Auswärtsspiele gingen in Augsburg (1:3) und bei Union Berlin (0:1) verloren. In zwei der bisherigen drei Paarungen in der Fremde resultierte ein eigener Treffer. Des Weiteren endeten zwei der drei Duelle auswärts mit drei oder mehr Toren.

So seht ihr Dortmund - St. Pauli im TV oder Stream:

18. Oktober 2024, 20:30 Uhr, Signal-Iduna-Park, Dortmund

Übertragung TV: DAZN

Übertragung Stream: DAZN

Da Dortmund und St. Pauli sich bereits am Freitag duellieren, beansprucht DAZN die Übertragungsrechte für das Match.

Die Paarung wird somit nicht im Free-TV zu sehen sein. Wer die Begegnung anschauen möchte, muss über ein Abo beim Streaming-Dienstleister verfügen.

Dortmund vs St. Pauli: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dortmund: Kobel - Yan Couto, Anton, N. Schlotterbeck, Ryerson - Can, P. Groß, Beier, Brandt, Gittens - Guirassy

Ersatzbank Dortmund: A. Meyer, Süle, Kabar, Bensebaini, Nmecha, Sabitzer, Campbell, Wätjen, Malen

Startelf St. Pauli: Vasilj - Wahl, Smith, Mets - Saliakas, Irvine, R. Wagner, Treu, Afolayan, Albers - J. Eggestein

Ersatzbank St. Pauli: Voll, Dzwigala, Ritzka, Nemeth, Stevens, Banks, Sinani, Guilavogui

Bei den Dortmundern wird auf der linken Außenbahn weiterhin Karim Adeyemi schmerzlich vermisst. Der 22-Jährige laboriert an einem Muskelfaserriss und dürfte erst Ende November zurückkehren. Dennoch verfügt der BVB über ausreichend Qualität im Kader, um diesen Ausfall gegen St. Pauli zu kompensieren. Neuzugang Serhou Guirassy ist mit drei Toren in vier Spielen der beste Angreifer und fungiert auch in der Dortmund St. Pauli Prognose als heißer Kandidat auf einen weiteren Treffer.

Bei den Kiezkickern steht Nikola Vasilj zwischen den Pfosten. Sollte sich der Stammtorhüter jedoch verletzen, haben die Recken aus dem Hamburger Stadtteil ein ernsthaftes Problem. Mit Ben Voll, Sascha Burchert und Sören Ahlers fallen gleich drei Ersatztorhüter verletzungsbedingt aus. Elias Saad zog sich zuletzt gegen Mainz eine Bänderverletzung zu und wird voraussichtlich fehlen.

Unser Dortmund - St. Pauli Tipp: Sieg Dortmund (Handicap -1)

Der BVB holte in der aktuellen Saison bisher sechs Punkte mehr als der Aufsteiger, zudem trennen beide Konkurrenten acht Tabellenplätze. Spielerisch ist Dortmund den Gästen deutlich überlegen und agiert darüber hinaus auf heimischem Boden. Alles andere als ein Heimsieg dürfte für eine Überraschung sorgen. Da der BVB alle drei Heimspiele in dieser Saison mit zwei Toren Vorsprung gewonnen hat, bietet sich auch diesmal eine Handicap-Wette an.