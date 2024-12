Dresden - Bielefeld Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2024

SPORT1 Betting 07.12.2024 • 07:00 Uhr Dresden - Bielefeld Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 3. Liga Wette | Wer gewinnt das Top-Spiel der punktgleichen Tabellennachbarn?

Unser Dresden - Bielefeld Sportwetten Tipp zum 3. Liga Spiel am 08.12.2024 lautet: Beide Klubs wollen dieses 6-Punkte-Spiel gewinnen. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir daher mit Toren auf beiden Seiten.

Das Spitzenspiel des 17. Spieltags der laufenden Saison in der 3. Liga findet an diesem Sonntag im Rudolf-Harbig-Stadion statt. In unserer Dresden Bielefeld Prognose empfängt der Zweite den punktgleichen Dritten der Tabelle. Beide Klubs könnten mit einem Dreier den Spieltag auf Platz 1 abschließen.

Vor allem geht es aber darum, das Duell gegen einen direkten Konkurrenten im Aufstiegskampf nicht zu verlieren. Wir gehen daher von einem munteren Schlagabtausch aus und entscheiden uns für den Dresden Bielefeld Wett Tipp heute “Beide Teams treffen” mit einer Quote von 1,70 bei Merkur Bets .

Darum tippen wir bei Dresden vs Bielefeld auf “Beide Teams treffen”:

Dresden erzielte an den ersten 16 Spieltagen 30 Tore.

Bielefeld hat in 8 der letzten 9 Pflichtspiele getroffen.

In 5 der letzten 6 Partien mit Dresdner Beteiligung trafen beide Mannschaften.

Dresden vs Bielefeld Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der Wettanbieter überrascht uns ein wenig. Denn demnach sind die Gastgeber der doch recht klare Favorit. Die Dresden Bielefeld Quoten für den Tipp auf Heimsieg bleiben fast durchgängig unter der Marke von 2,00. Wetten auf einen Erfolg der Gäste werden hingegen mit Quoten bis 3,70 belohnt.

Bei dieser Quotenverteilung ist selbst der Tipp “Doppelte Chance X2” noch interessant. Die diesbezüglichen Dresden Bielefeld Wettquoten erreichen Höchstwerte bis 1,83. Zumindest wenn ihr euch einen Gratiswetten Code sichern könnt, solltet ihr diese Option ernsthaft in Erwägung ziehen.

Dresden vs Bielefeld Prognose: Umkämpftes 6-Punkte-Duell

Die Dresdner sind zwar in dieser Drittliga-Saison zu Hause noch ungeschlagen, allerdings konnten sie auch nur drei der bisherigen sieben Heimspiele im Liga-Betrieb gewinnen. Mit vier endete über die Hälfte aller bisher absolvierten Heimpartien mit einem Remis. In der Heimtabelle steht Dynamo nur auf Rang 10.

Alle vier Heim-Remis gab es dabei in den letzten fünf Heimspielen. Auch die fünfte Heim-Begegnung in diesem Zeitraum hätte remis geendet, hätte Batista Meier gegen Hannover II nicht in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer zum 2:1 erzielt. Auch im bisher letzten Heimspiel traf die SGD in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand gegen Saarbrücken.

Kurios: In den letzten vier Pflichtspielen auf heimischem Rasen traf Dynamo immer in der Nachspielzeit. In drei von vier Fällen war es jeweils der Treffer zum Ausgleich. Die Sachsen sind ohne Frage heimstark, dennoch sehen wir sie in unserem Dresden Bielefeld Tipp keinesfalls so weit vorne, wie es die Quoten zum Ausdruck bringen.

Was wir von den Gastgebern auf jeden Fall erwarten, ist mindestens ein Tor. An den bisherigen 16 Spieltagen kam die SGD schon 30 Mal zum Torerfolg, was einem Schnitt von 1,87 Treffern pro Partie entspricht. Nur Spitzenreiter Energie Cottbus und der FC Ingolstadt haben aktuell mehr erzielte Treffer in der Bilanz stehen.

Dresden - Bielefeld Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Dresden: 4:2 Sandhausen (A), 1:1 Saarbrücken (H), 3:0 Osnabrück (A), 1:1 Ingolstadt (A), 2:2, 2:3 n.V. Darmstadt (H)

Letzte 5 Spiele Bielefeld: 3:1 Freiburg (H), 1:0 Ingolstadt (H), 1:2 Rostock (A), 2:0 Viktoria Köln (H), 0:0 Wehen Wiesbaden (A)

Letzte 5 Spiele Dresden vs. Bielefeld: 1:0 (A), 3:1 (H), 0:4 (A), 0:1 (H), 3:4 (H)

Die Gäste aus Bielefeld kommen mit ganz breiter Brust ins Rudolf-Harbig-Stadion. Am Dienstag schlugen sie im Achtelfinale des DFB-Pokals den Bundesligisten Freiburg klar mit 3:1 und zogen in die Runde der letzten Acht ein. Es war im Verlauf des Turniers nach Hannover und Union Berlin schon der dritte höherklassige Klub, den die Arminia aus dem Wettbewerb kegelte.

Vielleicht spielen die Arminen in der nächsten Saison aber selbst höherklassig. Vor dem 17. Spieltag stehen sie auf dem dritten Rang, punktgleich mit dem Zweiten Dresden und dem Vierten Saarbrücken. Der Rückstand auf Spitzenreiter Cottbus beträgt nur einen Punkt. Noch vor zwei Spieltagen stand der DSC selbst ganz oben.

Allerdings gab es dann eine 1:2-Pleite in Rostock, durch die man vom Platz an der Sonne vertrieben wurde. Die Niederlage bei Hansa war aber die einzige der Arminen in deren letzten elf Pflichtspielen (7S, 3U). Auch deswegen halten wir in der Dresden Bielefeld Prognose die Wette “Doppelte Chance X2” für erfolgversprechend.

Die Höchstquote von 1,83 für diese Option gibt es aktuell beim Bookie Bet365, der zeitgleich als Wettanbieter mit schneller Auszahlung punkten kann. Drei der letzten vier Partien hat die Arminia gewonnen. Zumindest aber ein Tor sollte den Gästen gelingen. Dieses nämlich erzielten sie in acht ihrer letzten neun Pflichtspiele.

In der vergangenen Saison entschied Dynamo beide Vergleiche für sich. Davor begegneten sich die beiden Kontrahenten zuletzt in der 2. Bundesliga, als die Arminen vier Duelle in Serie gewinnen konnten. Für unseren Dresden Bielefeld Tipp am Sonntag halten wir aber eine Torwette für die vermeintlich sicherste Option.

Dresden vs Bielefeld: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Dresden: Schreiber; Sterner, Bünning, Boeder, Risch; Sapina, Casar, Hauptmann; Lemmer, Daferner, Oehmichen

Ersatzbank Dresden: Mesenhöler, Kubatta, Berger, Bogdanov, Heise, Duah, Marx, Kutschke, Batista Meier, Meißner

Startelf Bielefeld: Kersken; Lannert, Schneider, Großer, Oppie; Russo, Wörl, Corboz, Young, Schroers; Kania

Ersatzbank Bielefeld: Oppermann, Belkahia, Hagmann, Lippert, Lukas, Biankadi, Boujellab, Kunze, Mizuta, Sarenren Bazee, Schreck, Becker, Hilterman

In fünf der letzten sechs Pflichtspiele Dynamos gab es Tore auf beiden Seiten. Saisonübergreifend hat die SGD in nur einem der letzten zehn Pflichtspiele auf heimischem Rasen nicht treffen können.

Auf der anderen Seite kassierte sie in fünf der bisherigen sechs Heim-Partien in dieser Spielzeit Gegentreffer. Damit konnten also auch in fünf der letzten sechs Heimspiele Dynamos beide Teams treffen, was unsere Dresden Bielefeld Prognose weiter untermauert.

Unser Dresden - Bielefeld Tipp: “Beide Teams treffen”

Es ist das Top-Spiel, an dessen Ende für einen der beiden Kontrahenten Platz 1 winken könnte, wenn Cottbus seine Partie am 17. Spieltag nicht gewinnt. Beide Klubs stehen bei einer 8-5-3-Bilanz und marschieren so gesehen fast im Gleichschritt durch die 3. Liga. Ein echter Favorit ist für uns nicht erkennbar und Wetten in Richtung der Gäste haben für uns bei der aktuellen Quotenverteilung der Buchmacher Value. Nichts falsch machen sollte man aber mit einer Torwette. Beide Klubs haben in der Vergangenheit regelmäßig getroffen, allerdings hinten auch Gegentreffer zugelassen. Allen voran in den Partien der Dresdner gab es zuletzt fast immer Tore auf beiden Seiten. Diese erwarten wir auch in diesem 6-Punkte-Duell.