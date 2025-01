Düsseldorf - Darmstadt Tipp, Prognose & Quoten | 17.01.25

SPORT1 Betting 16.01.2025 • 09:00 Uhr Düsseldorf - Darmstadt Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer kommt besser aus den Startlöchern?

Unser Düsseldorf - Darmstadt Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.01.2025 lautet: Die Hinrunde haben beide Klubs mit einer Pleite beendet. Das neue Jahr wollen beide Teams nun mit einem Sieg einläuten. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir daher einige Tore.

Die Rückrunde der 2. Bundesliga verspricht viel Spannung. Die ersten zehn Teams der Tabelle darf man berechtigterweise noch als potentielle Aufstiegskandidaten handeln. In unserer Düsseldorf Darmstadt Prognose treffen zwei Mannschaften aufeinander, die unter diesen ersten zehn Mannschaften zu finden sind.

Die Fortuna steht auf Rang acht und hat nur zwei Punkte Rückstand auf Rang 3. Die Lilien als Zehnter sehen sich einem Rückstand von vier Zählern auf den Relegationsplatz gegenüber. Wir erwarten ein munteres und torreiches Match und entscheiden uns für den Düsseldorf Darmstadt Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Darmstadt auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Düsseldorf erzielte in den letzten beiden Heimpartien 7 Tore.

Darmstadt stellt mit 36 Toren die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga.

In allen bisherigen 8 Auswärtsspielen der Lilien gab es mindestens 3 Treffer.

Düsseldorf vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die Quotenverteilung der besten Wettanbieter deutet auf ein enges Match hin. Die Düsseldorf Darmstadt Quoten bei den Siegwetten liegen dicht beieinander. Erhält man für einen Tipp auf die Fortuna Wettquoten bis 2,35, liegen die Quoten von im Schnitt 2,80 für Wetten auf einen Auswärtserfolg der Lilien nicht allzu weit entfernt.

Die Bookies teilen dabei unsere Einschätzung, dass es hier einige Treffer zu bestaunen geben wird. Die Düsseldorf Darmstadt Wettquoten bei den beliebten Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“ erreichen für sich selbst betrachtet Höchstwerte von 1,50 bzw. 1,58. Erst in Kombination beider Optionen kommt eine vernünftige Gesamtquote heraus.

Düsseldorf vs Darmstadt Prognose: Duell auf Augenhöhe

Nach dem auf dramatische Weise verpassten Aufstieg in der Relegation in der Vorsaison sah es in dieser Spielzeit zunächst stark danach aus, als ob Düsseldorf dieses Mal den direkten Aufstieg bewerkstelligen könnte. An den ersten neun Spieltagen hatte es sechs Siege und nur eine Niederlage gegeben (2U).

Bis einschließlich dem zehnten Spieltag war die Fortuna Tabellenführer, doch seit eben jenem zehnten Spieltag gab es für F95 nur noch einen Dreier. Nur Ulm holte aus den letzten acht Partien gar keinen Sieg, aber dafür immerhin sieben Punkte. Die Fortuna holte aus den letzten acht Spielen nur sechs Zähler und damit zusammen mit Braunschweig die wenigsten.

Zum Abschluss der Hinrunde gab es an heimischer Wirkungsstätte eine 2:5-Klatsche gegen Magdeburg. Im Heimspiel davor hatte F95 selbst noch fünf Treffer erzielt und die Gäste aus Braunschweig in ihre Einzelteile zerlegt (5:0). Mit einer 2-3-4-Bilanz belegen die Rheinländer nur den 13. Platz in der Heimtabelle.

Schon jetzt haben sie genauso viele Heim-Remis und -Niederlagen wie in der gesamten letzten Saison. Nicht zuletzt deswegen können wir den Fortunen in unserer Düsseldorf Darmstadt Prognose keine Favoritenstellung bescheinigen. Der Sieg über Braunschweig war der einzige in den letzten sieben Heimspielen (2U, 4N).

Düsseldorf - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 3:2 Bodö/Glimt (N), 0:1 Feyenoord (N), 2:5 Magdeburg (H), 1:1 Schalke (A), 5:0 Braunschweig (H)

Letzte 5 Spiele Darmstadt: 1:0 St. Gallen (N), 1:2 Regensburg (A), 5:1 Kaiserslautern (H), 2:2 HSV (A), 0:1 Bremen (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Darmstadt: 2:0 (A), 1:0 (H), 0:1 (A), 2:1 (H), 3:1 (A)

Auch die Gäste aus Darmstadt kassierten zum Abschluss der Hinrunde eine Niederlage, mit der kaum einer gerechnet hatte. Beim Schlusslicht und Aufsteiger Regensburg, der zuvor sechs Pflichtspiele in Folge nicht gewinnen konnte und fünf dieser Partien verlor (1U), setzte es eine 1:2-Schlappe, doch nicht nur wegen der Form des Jahn kam die Pleite überraschend.

Die Lilien selbst waren zuvor in neun aufeinanderfolgenden Zweitliga-Partien ungeschlagen geblieben und hatten fünf dieser Begegnungen gewonnen (4U). Die Niederlage in Regensburg war erst die zweite in 13 Spielen unter Trainer Florian Kohfeldt. Seit seinem Amtsantritt vor dem fünften Spieltag holte nur Köln (24) mehr Punkte als die Hessen (23).

Mit insgesamt 36 Toren stellt der SVD den zweitbesten Angriff der 2. Bundesliga. Auch das ist mit ein Grund, warum unsere Düsseldorf Darmstadt Prognose auf einige Treffer in der Partie abzielt. Auf der anderen Seite kassierten die Lilien auch schon 29 Gegentore. Von den Top 10 der 2. Liga hat nur Karlsruhe mehr Gegentreffer.

Dabei sind vor allem die Auswärtsspiele der Hessen unterhaltsam. In ihren bisherigen acht Auswärtspartien gab es sage und schreibe 38 Tore! Das entspricht einem Schnitt von 3,8 Treffern pro Auswärtsmatch. Jede der bisherigen acht Auswärtsbegegnungen der Darmstädter endete mit mindestens drei Toren im Spiel. In sechs von acht Fällen gab es sogar mindestens vier Treffer.

So seht ihr Düsseldorf - Darmstadt im TV oder Stream:

17. Januar 2025, 18:30 Uhr, Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go, WOW

Sky ist und bleibt bis 2029 die Heimat der 2. Bundesliga. Entsprechend könnt ihr auch die Partie der Fortunen gegen die Lilien bei diesem Bezahlsender im TV oder Stream sehen. Als Alternative sei aber auch WOW genannt. Auch dort könnt ihr die Begegnung im kostenpflichtigen Abo streamen.

Für die Düsseldorf Darmstadt Prognose ist es sicherlich nicht uninteressant zu wissen, dass es dieses Duell bislang 17 Mal im Unterhaus gab und keines dieser Aufeinandertreffen remis endete. F95 gewann elf Mal, die Hessen holten nur sechs Siege.

Düsseldorf vs Darmstadt: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Hoffmann, Siebert; Fridriksson, Sobottka, Haag, Mbamba; Johannesson, van Brederode, Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch, Niemiec, Quarshie, Schmidt, Pejcinovic, Zimmermann, Vermeij

Startelf Darmstadt: Schuhen - Lopez, Riedel, Vukotic, Nürnberger; Förster, Müller, Klefisch, Marseiler; Corredor, Hornby

Ersatzbank Darmstadt: Brunst-Zöllner, Bueno, Lakenmacher, Papela, El Idrissi, Torsiello, Vilhelmsson, Thiede, Kempe

Die letzten sechs Heimspiele gegen die Lilien gewannen die Fortunen dabei allesamt. Den letzten Darmstädter Auswärtssieg bei der Fortuna gab es im Jahr 1988. Dennoch favorisieren wir hier den Düsseldorf Darmstadt Tipp auf einige Tore.

Dafür, dass es hier einige Tore geben wird, spricht auch die Tatsache, dass in der Merkur-Spiel-Arena zwei Mannschaften aufeinandertreffen, die im Liga-Vergleich die zweit- bzw. drittmeisten Torschüsse abgeben. Die Gäste schossen schon 264 Mal in Richtung gegnerisches Gehäuse, die Gastgeber kommen auf 251 Abschlüsse.

Unser Düsseldorf - Darmstadt Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“

Beide Klubs hatten sich für das letzte Match im Jahr 2024 einen Sieg fest vorgenommen, doch keine der beiden Mannschaften konnte ihn erringen - im Gegenteil. Nun wollen beide Teams einen positiven Start ins neue Jahr und dementsprechend stellen wir uns auf ein abwechslungsreiches Spiel ein, in dem beide Kontrahenten zu Torchancen kommen werden. Beide Mannschaften bleiben zudem mit einem Dreier auf Tuchfühlung zu den Aufstiegsrängen. Wir erwarten daher Tore auf beiden Seiten und auch, dass sich der Trend der torreichen Darmstädter Auswärtsspiele fortsetzt.