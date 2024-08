Düsseldorf - Hannover Tipp, Prognose, Quoten | 30.08.2024

Unser Düsseldorf - Hannover Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.08.2024 lautet: Gemeinsam kommen Düsseldorf und Hannover in sechs Zweitliga-Spielen auf ein einziges Gegentor. Damit ist unsere Vorgehensweise im Wett Tipp heute vorgegeben.

Die Suche nach einer geeigneten Düsseldorf Hannover Prognose hat nicht lange gedauert. Beide Mannschaften ähneln sich bis jetzt in vielerlei Hinsicht. Nach drei absolvierten Zweitliga-Spieltagen rangieren die Fortunen und die Niedersachsen unter den drei besten Teams. Aus dem DFB-Pokal haben sich Düsseldorf (0:2 vs. Dresden) und Hannover (0:2 vs. Bielefeld) jedoch bereits in der ersten Runde verabschiedet.