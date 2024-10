Düsseldorf - HSV Tipp, Prognose & Quoten | 06.10.2024

SPORT1 Betting 05.10.2024 • 23:00 Uhr Düsseldorf - HSV Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Wer gewinnt das Spitzenspiel?

Unser Düsseldorf - HSV Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.10.2024 lautet: Die Fortuna zeichnet sich in dieser Saison durch einen unbändigen Willen und das Glück des Tüchtigen aus. Das dürfte im Wett Tipp heute auch für etwas Zählbares gegen den HSV reichen.

Vier Mannschaften sind in dieser Zweitliga-Saison noch ungeschlagen. Eine davon ist die Fortuna. Mit fünf Siegen und zwei Remis führt Düsseldorf die Tabelle an. Am 4. Spieltag ist die Mannschaft von Coach Daniel Thioune auf die Pole Position geklettert und hat nun schon vier Zähler Polster auf den vierten Platz. Diesen Rang will F95 am Sonntag im Spitzenspiel daheim gegen den HSV verteidigen oder sogar ausbauen. Bei der Düsseldorf HSV Prognose können sich die Bookies allerdings auf keinen wirklichen Favoriten einigen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,70 bei Happybet für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs HSV auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Düsseldorf ist in der 2. Bundesliga noch ohne Heimniederlage gegen den HSV

Die Hamburger warten (ohne Elfmeterschießen) seit September 1983 auf einen Sieg bei der Fortuna

F95 ist seit 21 Liga-Spielen ungeschlagen

Düsseldorf vs HSV Quoten Analyse:

Die Düsseldorf HSV Quoten liefern uns für das Spitzenspiel keine allzu große Hilfestellung. Die Hausherren gehen mit Siegquoten im Schnitt von 2,45 nur als leichte Favoriten auf den Platz.

Bei den Buchmachern, unter denen sich immer mehr Wettanbieter mit Apple Pay befinden, klettern die Düsseldorf HSV Wettquoten für einen Dreier der Gäste auch lediglich auf einen Schnitt von 2,75.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs HSV Prognose: Geht die Serie der Fortuna weiter?

Am vergangenen Spieltag war die Fortuna bei Angstgegner Fürth zu Gast. Die letzten acht Gastspiele beim Kleeblatt hatten die Düsseldorfer alle verloren. Doch diese Serie konnten die Männer von Daniel Thioune dieses Mal mit einem 2:1-Erfolg durchbrechen. Wieder einmal zeigte F95, dass man bis zur letzten Sekunde einen großen Siegeswillen in die Waagschale wirft. Isak Johannesson verwandelte in der Nachspielzeit (90.+1) einen umstrittenen Elfmeter zum Siegtreffer.

Auch im Derby gegen Köln in der Vorwoche hatte die Fortuna spät getroffen. Der Treffer zum 2:2-Endstand fiel sogar in der fünften Minute der Nachspielzeit. Damit ist die Mannschaft seit 21 Liga-Spielen ohne Niederlage. Vor allem die Auswärtsbilanz ist mit vier Siegen aus den ersten vier Gastspielen dieser Saison makellos. Düsseldorf stellt mit vier Gegentreffern auch die beste Abwehr. Mit 34 gehaltenen Torschüssen ist Keeper Florian Kastenmeier die Nummer 1 im Unterhaus. Bei der spielerischen Qualität ist aber immer noch Luft nach oben, was im Düsseldorf HSV Tipp augenscheinlich werden könnte.

In diesem Jahr soll es für den HSV mit dem anvisierten Aufstieg endlich klappen. Nach sieben Spieltagen der neuen Saison sind die Rothosen auch weit entfernt von einer Krise. Doch die Mannschaft macht zu viele Fehler und ist noch nicht stabil genug. In Kaiserslautern patzten Marco Richter und Miro Muheim, gegen Paderborn Daniel Elfadli und Torwart Matheo Raab. In beiden Partien zeigten die Hamburger eine große Widerstandsfähigkeit und holten in der Pfalz einen Zwei-Tore-Rückstand auf.

Gegen den SCP wurde ein zweimaliger Rückstand ausgeglichen. Doch drei Siege nach sieben Liga-Spielen sind zu wenig für die Ansprüche des Vereins. So rangiert die Mannschaft von Coach Steffen Baumgart aktuell nur auf Rang 6 und hat schon drei Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 3. Immerhin kann der HSV mit 16 Treffern die zweitbeste Offensive hinter Köln (18), die beste Passquote der Liga (87,1 Prozent) und den drittmeisten Ballbesitz (54 Prozent) vorweisen.

Düsseldorf - HSV Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:1 Greuther Fürth (A), 2:2 Köln (H), 2:0 Hertha BSC (A), 1:0 Hannover 96 (H), 2:1 SSV Ulm (A)

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Paderborn (H), 2:2 Kaiserslautern (A), 5:0 Regensburg (H), 4:1 Preußen Münster (H), 0:1 Hannover 96 (A)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs HSV: 2:0 (H), 0:1 (A), 2:2 (H), 0:2 (A), 1:1 (H)

Der Hamburger SV führt die Bilanz vor der Düsseldorf HSV Prognose mit 27 Siegen zu 17 Niederlagen an. In der 2. Bundesliga kassierten die Rothosen in acht Vergleichen sogar nur eine Niederlage gegen die Fortuna (3S, 4U).

In den letzten 25 Spielen zwischen F95 und HSV konnte aber nur einmal das Auswärtsteam gewinnen. Dieser Erfolg der Hanseaten kam im DFB-Pokal auch nur im Elfmeterschießen zustande.

Der letzte Liga-Sieg der Norddeutschen in der Hauptstadt von NRW stammt aus dem September 1983. Damals gewann man in der Bundesliga mit 3:2. In den letzten drei BL2-Spielen der laufenden Saison trafen die HSV-Stürmer Glatzel und Selke jeweils einmal.

Netzt am Sonntag auch mindestens einer der beiden ein, gibt das für diesen Düsseldorf HSV Tipp bei Winamax eine Quote von 1,74. Tragen sich sogar wieder beide Angreifer in die Torschützenliste ein, gibt es dafür in der Winamax App eine Quote von 8,00.

So seht ihr Düsseldorf - HSV im TV oder Stream:

06. Oktober 2024, 13:30 Uhr, Merkur-Spiel-Arena

Übertragung TV: Sky

Übertragung Stream: Sky Go

Die 2. Bundesliga wird in Deutschland exklusiv von Sky übertragen. So gibt es auch das Spitzenspiel zwischen Düsseldorf und dem HSV beim Bezahlsender zu sehen.

Anpfiff in der Merkur-Spiel-Arena ist am Sonntag um 13:30 Uhr.

Düsseldorf vs HSV: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - Lunddal Fridriksson, Hoffmann, Oberdorf, Gavory - Haag, M. Zimmermann, Niemiec, Johannesson, Rossmann - Kownacki

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch (Tor), de Wijs, Appelkamp, Schmidt, Klaus, Iyoha, van Brederode, Vermied, Mbamba

Startelf HSV: Raab - Hadzikadunic, Schonlau, Muheim - Sahiti, Elfadli, Meffert, Katterbach, Karabec - Glatzel, Selke

Ersatzbank HSV: Mickel (Tor), S. Hefti, Perrin, Richter, Dompé, Pherai, Bald, Königsdörffer, Reis

Bei den Hamburgern ist in der Düsseldorf HSV Prognose Dompé ein Kandidat für die Startelf.

Fortuna-Coach Thioune hat nicht viel Grund, seine zuletzt erfolgreich agierende Mannschaft zu verändern.

Unser Düsseldorf - HSV Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Der HSV hat in dieser Saison schon zu viele Punkte liegen gelassen. Doch am Sonntag gehen die Hamburger wohl wieder ohne einen Sieg vom Platz. Denn die Fortuna ist dank ihrer tollen Serie zurecht der Tabellenführer im Unterhaus.

In Düsseldorf gab es für die Rothosen seit Ewigkeiten keinen Sieg mehr. Da die Defensive der Norddeutschen zur Zeit immer für Patzer gut ist, ist auch in der Merkur-Spiel-Arena nicht mehr als ein Zähler drin.