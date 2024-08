Düsseldorf - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten 10.08.2024

SPORT1 Betting 08.08.2024 • 23:00 Uhr Düsseldorf - Karlsruhe Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Erster KSC-Sieg seit über acht Jahren?

Unser Düsseldorf - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 10.08.2024 lautet: Beide Mannschaften haben den Anspruch, das Geschehen an der Liga-Spitze mitzugestalten. Im Wett Tipp heute prognostizieren wir, wie schon in den letzten Duellen, ein attraktives Fußballspiel.

Ein Relegations-Kater war bei Fortuna Düsseldorf am ersten Spieltag (2:0 vs. Darmstadt) nicht zu erkennen. Daniel Thioune will in dieser Spielzeit erneut ganz oben angreifen und hofft dafür auf eine Fortsetzung der fantastischen Bilanz in der Düsseldorf Karlsruhe Prognose. Die Fortuna ist seit zehn Partien gegen die Badener ungeschlagen (8S, 2U).

Von solchen Daten und Fakten werden sich Christian Eichner und der KSC aber nicht aus dem Konzept bringen lassen. Wie gewohnt sorgte Karlsruhe am ersten Spieltag für Unterhaltung und gewann mit 3:2 gegen Nürnberg. Im Wett Tipp heute nimmt das Vergnügen nicht ab. Die Match-Kombi „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ hat sich bei Betano mit einer Quote von 1,78 aufgedrängt.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Karlsruhe auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In der Vorsaison schossen Düsseldorf und der KSC (je 55) die meisten Tore aus dem Spiel heraus.

Die letzten 3 Vergleiche enthielten 13 Treffer und stets Tore auf beiden Seiten.

Am 1. Spieltag fielen im Spiel zwischen dem KSC und Nürnberg 5 Treffer.

Düsseldorf vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Kaum ein anderer Zweitligist bietet dem Publikum in seinen Partien eine vergleichbare Show wie der KSC. Das bestätigte der erste Spieltag, als die Badener einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg gegen Miroslav Klose und den 1. FC Nürnberg verwandelt haben.

Zu Gast in der Merkur Spiel Arena sind die Aussichten auf einen weiteren Sieg bei Düsseldorf Karlsruhe Quoten bis zu 3,95 schlecht. Düsseldorf will die eigene Serie auf elf ungeschlagene Spiele in Folge gegen den KSC ausbauen und hat bei Düsseldorf vs. Karlsruhe Wettquoten von circa 1,87 gute Erfolgsaussichten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Karlsruhe Prognose: Ein Stürmer übernimmt Verantwortung

Schnell sah es am ersten Spieltag für den KSC nach einer enttäuschenden Begegnung aus. Karlsruhe lag nach 31 Minuten mit 0:2 gegen Nürnberg zurück. Als Ausrede, um sich hängen zu lassen, galt das aber nicht.

Die Badener drehten die Partie, gewannen schließlich mit 3:2 und durchs Stadion hallte ein Name: Budu Zivzivadze. Der Georgier hatte alle drei Treffer erzielt und sich den Applaus der Zuschauer redlich verdient.

Nach Abgängen von Leitwölfen wie Jerome Gondorf, Lars Stindl und Daniel Brosinski sowie den talentierten Igor Matanovic und Paul Nebel will der EM-Fahrer ein Vorbild sein und macht sich in dieser Rolle ziemlich gut.

In einer Mannschaft die letztes Jahr, gemeinsam mit Düsseldorf, die meisten Tore aus dem Spiel heraus erzielt hat (55), könnte nach einem derartigen Saisonstart sogar seine zweite Torjägerkanone ein Ziel sein. 2018 war der 30-Jährige schon einmal in seinem Heimatland der beste Vollstrecker.

Düsseldorf - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 2:0 Darmstadt (A), 2:1 Ipswich (A), 0:1 Kaiserslautern (H), 0:1 Offenbach (A), 5:2 Galatasaray (H).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:2 Nürnberg (H), 4:1 Strasbourg Alsace (H), 2:0 1860 München (H), 0:3 Gornik Zabrze (A), 0:2 Viktoria Pilsen (A).

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs. Karlsruhe: 2:2 (A), 3:1 (H), 3:2 (H), 2:0 (A), 2:2 (A).

Seine Qualitäten im Strafraum werden gegen F95 auf jeden Fall gebraucht. Den Weg dorthin fand Karlsruhe am ersten Spieltag problemlos und sammelte die drittmeisten Ballkontakte im gegnerischen Sechzehner (36).

Düsseldorf jubelte beim Liga-Auftakt ebenfalls über zwei eigene Treffer, sodass sich beide Angriffsreihen bestens auf das zumeist torreiche Aufeinandertreffen vorbereitet haben. Zuletzt fielen insgesamt 13 Tore in drei Begegnungen, wobei jeweils beide Mannschaften mindestens einen Torjubel zeigen durften.

Karlsruhe (1.85 xG) und Düsseldorf (1,35 xG) sammelten am ersten Spieltag jeweils mehr als einen erwartbaren Treffer, ließen beide aber auch mehr als ein erwartbares Gegentor zu. Das schürt Hoffnungen für ein echtes Torfestival.

Tendenziell solltet ihr den Gastgebern einen Vorteil einräumen. Die Fortunen haben die letzten vier Heimspiele gegen Karlsruhe allesamt gewonnen und sorgen mit einem Sieg in der Düsseldorf Karlsruhe Prognose für den 1,87-fachen Gewinn bei Bwin.

Unser Düsseldorf - Karlsruhe Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die beiden erfolgreichsten Zweitligisten im Kalenderjahr 2024 strotzen vor Selbstvertrauen und haben die nötigen Vollstrecker in der Sturmspitze auf dem Feld. Wir erwarten ein munteres Aufeinandertreffen zwischen zwei Aufstiegsaspiranten und mehrere Tore in der Partie.