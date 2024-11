Düsseldorf - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten 09.11.2024

SPORT1 Betting 08.11.2024 • 11:00 Uhr Düsseldorf - Paderborn Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine 2. Bundesliga Wette | Geht die Krise der Fortuna weiter?

Unser Düsseldorf - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.11.2024 lautet: Die Fortunen stehen nach drei Pleiten in den letzten vier Partien unter Druck. Im Wett Tipp heute verpassen die Hausherren gegen den Angstgegner aber erneut einen Sieg.

Nach dem 7. Spieltag der Zweitliga-Saison 2024/25 stand die Fortuna ohne Niederlage an der Tabellenspitze. Doch seitdem zeigt die Formkurve der Düsseldorfer nach unten. Am Wochenende kassierten die Männer von Coach Daniel Thioune die dritte Niederlage im vierten Spiel und mussten damit auch die Tabellenführung abgeben. In unserer Düsseldorf Paderborn Prognose ist F95 nun auf Wiedergutmachung aus. Aber die Aufgabe gegen den Tabellenzweiten aus Ostwestfalen ist alles andere als einfach.

Auch wir haben Zweifel und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Betano den Düsseldorf Paderborn Wett Tipp heute “Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Düsseldorf vs Paderborn auf “Doppelte Chance X2″:

Die Fortuna konnte in Liga 2 nur 4 von 18 Spielen gegen den SCP gewinnen

Düsseldorf hat 3 der jüngsten 4 Partien verloren

In der Heimtabelle steht F95 lediglich auf Rang 14



Düsseldorf vs Paderborn Quoten Analyse:

In der BL2-Tabelle sind beide Teams auf den Plätzen 2 und 3 Nachbarn. Durch den Heimvorteil schlagen sich die Düsseldorf vs Paderborn Quoten auf die Seite der Hausherren.

So gibt es bei den besten Buchmachern für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 2,25. Für einen Erfolg der Gäste bekommt ihr Düsseldorf gegen Paderborn Wettquoten um 3,10.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Düsseldorf vs Paderborn Prognose: Kriegen die Fortunen die Kurve?

Gegen das schlechteste Heimteam der 2. Bundesliga wollte die Fortuna am vergangenen Spieltag eigentlich die Tabellenführung verteidigen. Die Gäste hatten zwar mehr vom Spiel, entwickelten aber keine Durchschlagskraft und fanden auf den Führungstreffer von Preußen Münster keine Antwort. Somit stand am Ende eine 0:1-Pleite für Düsseldorf auf der Anzeigetafel. Die ersten fünf Gastspiele in dieser BL2-Saison hatte F95 alle gewonnen. Inzwischen tauchen in der Abwehr aber immer mehr Lücken auf.

Zudem ist durch Umstellungen Unruhe ins Team gekommen. Auch die Offensive macht immer mehr Probleme. Bei einem xG-Wert von 20,9 hat man nur 17 Mal getroffen. Das ist der zweitschwächste Wert in den Top 13 der Tabelle. Immerhin kann Düsseldorf fünf “Weiße Westen” vorweisen, nur Hannover ist hier besser. In der Statistik “Gewonnene Zweikämpfe” liegt die Fortuna aber gerade mal auf dem vorletzten Rang. Mit lediglich einem Heimsieg aus den letzten fünf Spielen steht F95 vor dem Düsseldorf Paderborn Tipp in der Heimtabelle gerade mal auf Platz 14.

In der Vorsaison war Paderborn vor allem auswärts stark. Nur drei Teams hatten in der Fremde mehr Punkte geholt. In diesem Jahr ist der SCP bisher eher heimstark. Nach fünf Heimspielen sind die Männer von Coach Lukas Kwasniok noch ungeschlagen. Mit dem 0:0 gegen Braunschweig am vergangenen Spieltag musste die Mannschaft das zweite Heim-Remis dieser Saison hinnehmen. Dabei gaben die Hausherren über weite Strecken den Ton an, konnten aber kaum Torgefahr entwickeln.

Nach einem Platzverweis in der 72. Minute mussten die Ostwestfalen am Ende mit einem Punkt zufrieden sein. Mit diesem torlosen Remis hat Paderborn die Tabellenspitze zwar verpasst, ist aber auf Rang 2 vorgerückt. Bei Kategorien wie Laufdistanz, Sprints und intensiven Läufen steht der SCP in der Düsseldorf gegen Paderborn Prognose unter den Top 3. Die einzige Niederlage setzte es am 9. Spieltag mit einem 0:3 in Kaiserslautern. Zudem war man in der vergangenen Woche mit einem 0:1 daheim gegen Werder Bremen aus dem DFB-Pokal ausgeschieden.

Düsseldorf - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 0:1 Preußen Münster (A), 3:4 Kaiserslautern (H), 3:0 Regensburg (A), 0:1 Heracles Almelo (H), 0:3 Hamburger SV (H)

Letzte 5 Spiele Paderborn: 0:0 Eintracht Braunschweig (H), 0:1 Werder Bremen (H), 2:1 1. FC Köln (A), 0:3 Kaiserslautern (A), 3:0 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf vs Paderborn: 3:4 (A), 1:2 (H), 1:4 (A), 2:1 (H), 1:1 (A)



Nach 30 Duellen führt Paderborn die Bilanz gegen Düsseldorf mit zwölf Siegen zu sieben Niederlagen an (8U). Vor allem im Unterhaus tut sich die Fortuna gegen den SCP schwer. Dabei gab es in 18 Versuchen gerade mal vier Siege.

Von den letzten sieben Aufeinandertreffen konnte F95 auch lediglich eines für sich entscheiden. Die jüngsten drei Vergleiche gingen alle an die Ostwestfalen. In der Landeshauptstadt gingen die Hausherren bei dieser Paarung in neun Versuchen nur dreimal als Sieger vom Feld.

Schaut ihr vor eurem Düsseldorf Paderborn Tipp auf die Quoten, rechnen die Bookies mit einigen Toren. Allerdings treffen hier die beiden Teams mit dem niedrigsten xGA-Wert aufeinander (14,1 zu 10,9).

Zudem stehen beide Kontrahenten bei den “Vergebenen Großchancen” auch unter den Top 4. So spielen wir mit einer Quote von 2,15 bei Bet365 den Tipp “Unter 2,5 Tore”. Zuvor solltet ihr euch noch den aktuellen Bet365 Angebotscode sichern.

So seht ihr Düsseldorf - Paderborn im TV oder Stream:

09. November 2024, 20:30 Uhr, Merkur-Spiel-Arena, Düsseldorf

Übertragung TV: Sky, Sport 1

Übertragung Stream: Sky Go, Wow, Sport 1



Normalerweise ist die 2. Bundesliga bei Sky zu Hause. Das Top-Spiel am Samstagabend ist aber immer auch im Free-TV bei Sport1 zu sehen. So braucht ihr für das Duell zwischen Düsseldorf und Paderborn nicht unbedingt ein Abo beim Bezahlsender.

Der Anpfiff in der Merkur-Spiel-Arena von Düsseldorf erfolgt um 20:30 Uhr.

Düsseldorf vs Paderborn: Die möglichen Aufstellungen

Startelf Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Oberdorf, Iyoha - Haag, Johannesson, Klaus, Appelkamp, van Brederode - Vermeij

Ersatzbank Düsseldorf: Kwasigroch (Tor), de Wijs, Quarshie, Sobottka, Pejcinovic, Rossmann, Schmidt, Niemiec, Lunddal

Startelf Paderborn: Schubert - Scheller, Götze, Brackelmann - Curda, Engelns, Castaneda, Kostons, Obermair, Ansah - Bilbija

Ersatzbank Paderborn: Boevink (Tor), Ens, Baur, Bravo Sanchez, D. Kinsombi, Grimaldi, Herrmann, Bäuerle, Michel

Bei den Hausherren wird vor allem der verletzte Stürmer Kownacki schmerzlich vermisst. Diese Personalie müsst ihr bei eurer Düsseldorf Paderborn Prognose durchaus berücksichtigen.

Die Gäste müssen beispielsweise ohne Hoffmeier auskommen, der gegen Braunschweig vom Platz gestellt wurde. Sven Michel dürfte wieder zur Verfügung stehen.

Unser Düsseldorf - Paderborn Tipp: Doppelte Chance X2

Es fällt aktuell schwer, auf Düsseldorf zu tippen. Den Fortunen ist in den vergangenen Wochen etwas abhandengekommen. Auf einmal stehen nur noch elf Solisten auf dem Platz. Von einem gemeinsamen Plan und grundlegenden Tugenden ist nicht mehr viel zu sehen.

Zudem fehlt im Sturmzentrum die individuelle Klasse. Der Gegner steht in dieser Saison erst bei einer Niederlage und ist gerade erst auf den zweiten Rang geklettert. Zudem war der SCP in den vergangenen Jahren ein Angstgegner von F95. So trauen wir den Hausherren auch am Samstag nicht mehr als einen Punkt zu.